Zwischen Prunk und Panik - Die Gutshausretter

Neues Liebesglück im Gutshaus Kraaz

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 3vom 07.09.2023
46 Min.Folge vom 07.09.2023Ab 6

Bei Mia und Dennis Boehk fallen in ihrem Niedersachsenhaus heute ordentlich die Späne. Denn die historischen Balken sollen einen neuen Schliff bekommen. Leo und Marcel Engel müssen in ihrem Gutshaus Thurow den ein Hektar großen Park auf Vordermann bringen und Christian Czerny hat endlich wieder das Glück eingeholt. Er schwebt im siebten Himmel mit seiner neuen Freundin Dana.

