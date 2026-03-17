Fahndungs-Sendung "Aktenzeichen XY ... Ungelöst": Diese Fälle werden am 18. März vorgestellt Veröffentlicht: Vor 13 Minuten von teleschau In der März-Ausgabe von "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" präsentiert Moderator Rudi Cerne weitere ungelöste Kriminalfälle. Bild: ZDF/ Saskia Pavek, ZDF/ Nadine Rupp

Bei "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" bitten Ermittler:innen wieder um Mithilfe: Es geht um brutale Raubüberfälle, einen internationalen Vermisstenfall und einen 40 Jahre alten Berliner Cold Case.

Seit 1967 arbeiten Ermittler:innen und Fernsehzuschauer:innen bei der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" zusammen. Auch in der Märzausgabe stellt Moderator Rudi Cerne ungelöste Kriminalfälle vor, bei denen die zuständigen Polizeidienststellen auf sachdienliche Hinweise aus dem Publikum hoffen. Folgende Fälle werden am Mittwoch, 18. März, 20.15 Uhr (live im ZDF und im Livestream auf Joyn) anhand von nachgestellten Szenen und im Studio vorgestellt.

Mittwoch, 18.03. 20:15 Uhr • Aktenzeichen XY... ungelöst Folge 624 Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Falsche Polizisten begehen brutalen Raubüberfall Nachgestellte Szene aus der Sendung: Ein Mann wird von zwei Räubern überrascht. Bild: ZDF und Saskia Pavek

Im Oktober 2023 wurde ein Kölner in seiner Wohnung gefesselt, ausgeraubt und brutal geschlagen. Zwei Täter überwältigten den alleinlebenden 44-Jährigen und erbeuteten 14.000 Euro Bargeld sowie eine 3.000 Euro teure Uhr. Einer der beiden trug dabei ein T-Shirt mit dem Aufdruck "POLIZEI". Obwohl der Überfall von einer versteckten Kamera gefilmt wurde, konnten die beiden Täter bislang noch nicht gefasst werden. Die Kripo Köln hofft nun auf neue Hinweise.

Ungeklärter Sexualmord in Berlin Nachgestellte Szene: Eine Thekenkraft wird in Berlin überfallen und ermordet. Bild: ZDF und Saskia Pavek

Das LKA-Berlin will einen 40 Jahre alten Cold Case endlich lösen. Damals wurde die 44-jährige Renate Pollaczek nach ihrer Nachtschicht in einer beliebten Kiezkneipe in Berlin vergewaltigt und ermordet. Der Täter erbeutete außerdem etwa 150 DM aus der Kasse. Die Ermittlungen blieben damals ergebnislos, weshalb der Fall 2023 neu aufgerollt wurde. Dabei konnten die Ermittler:innen herausfinden, dass der Täter an einer Zigarette und an der Leiche DNA-Spuren hinterlassen hat. Bislang gab es jedoch keinen Treffer in der DNA-Datenbank. Auch ein fremder Mann, den ein Gast in der Nacht des Verbrechens am Eingang der Kneipe gesehen hatte, konnte immer noch nicht gefunden werden.

Eine Witwe wird überfallen Im September 2025 überraschten zwei maskierte Täter eine 80-jährige Witwe in ihrem Bungalow in Holzminden. Während einer das Haus durchsuchte, bewachte der andere die ängstliche Frau. Dennoch gelang es ihr, mit ihrer Tochter zu telefonieren, die wiederum die Polizei rief. Den Tätern gelang jedoch mit einer Beute im Wert von etwa 80.000 Euro die Flucht. Dabei erregten sie allerdings einige Aufmerksamkeit in der Wohngegend. Die Kripo Holzkirchen erhofft sich neue Hinweise.

Ein elfjähriger Junge beobachtet einen Einbrecher Die Kripo Euskirchen bittet um Hinweise zu einem Einbruch im März 2024. Ein unbekannter Mann verschaffte sich Zugang zu einem abgelegenen Haus außerhalb der Stadt. Nur der elfjährige Junge und die Hunde der Familie waren zu diesem Zeitpunkt zu Hause. Der Junge entdeckte den Täter zwar, dieser bemerkte ihn jedoch nicht. Auch bei seiner Flucht mit 200 Euro Bargeld und einer Sammlung von Ein-Euro-Münzen schien der Unbekannte den Elfjährigen in seinem Versteck im Garten nicht zu sehen.