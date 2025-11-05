Kripo bittet um Unterstützung Fall Fabian und Co.: Diese ungelösten Fälle erwarten dich heute bei "Aktenzeichen XY" Aktualisiert: 13:11 Uhr von Peter Falan P. Rudi Cerne präsentiert bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst" Fälle, bei deren Klärung die Kriminalpolizei um Mithilfe bittet. Bild: ZDF/Nadine Rupp

Unaufgeklärte Kriminalfälle, im Fernsehen präsentiert und nachgestellt: Am 20. Oktober 1967 lief im "ZDF" die erste Folge der erfolgreichen Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst". Die Idee stammt von Eduard Zimmermann, seit 2002 bittet Rudi Cerne die Zuschauenden monatlich um Unterstützung. Was in den November-Ausgaben passiert.

Am Mittwoch, 5. November, um 20:15 Uhr geht es im ZDF wieder um schwere Verbrechen, die bisher nicht aufgeklärt sind. In Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei präsentiert Moderator Rudi Cerne Fälle, bei denen die Polizei alle anderen Ermittlungsmöglichkeiten ausgeschöpft hat. Die Verbrechen werden in realitätsnahen Filmen nachgestellt. Anschließend wird das TV-Publikum um sachdienliche Hinweise gebeten, die es per Telefon oder Internet geben kann.

ZDF bestätigt: Das sind die neuen Sendetermine für "Aktenzeichen XY... Ungelöst" Am Mittwochabend zur Primetime warten neue Fälle:

Die nächste Ausgabe im Free-TV läuft am 5. November 2025 um 20:15 Uhr im ZDF. Eine weitere Ausgabe erwartet dich drei Wochen später, am 26. November 2025, ebenfalls um 20:15 Uhr.

Diese aufregenden Fälle werden am 5. November behandelt Laut ZDF sollen vier Fälle im Fokus stehen - darunter zwei, in denen eine Person auf mysteriöse Weise verschwindet. Außerdem wird ein aktueller Fall behandelt, der die Region Güstrow bewegt: der gewaltsame Tod des achtjährigen Fabian. "Betrüger gesucht": Telefonbetrüger:innen haben es auf ein älteres Ehepaar abgesehen. Doch sie ahnen nicht: Die Polizei hört bei ihrem Anruf mit.

"Geschlagen und entführt": Mitten auf einem vollen Supermarkt-Parkplatz wird eine Frau in ihrem Auto gekidnappt. Über eine Stunde ist sie dem oder der Täter:in hilflos ausgeliefert.

"Rätselhaftes Verschwinden": Ein 29-Jähriger verschwindet ohne jede Spur. Es heißt, er war in fragwürdige Machenschaften verwickelt. Ist er einem Verbrechen zum Opfer gefallen?

"Plötzlich verschwunden": Gemeinsam gehen zwei Freunde zu einer Veranstaltung, doch nur einer kehrt zurück. Die Frage bleibt: Was ist geschehen?

"Fall Fabian": Fabian wurde nach seinem Verschwinden am 10. Oktober tot in Klein Upahl gefunden; die Ermittler:innen gehen davon aus, dass er bereits am Tag seines Verschwindens getötet und sein Leichnam zur Verschleierung angezündet wurde. Der Tatzeitraum soll zwischen 11 und 15 Uhr liegen.

Darum geht es in der Folge vom 26. November Bisher hat das ZDF drei Film-Fälle und einen Anwärter für den "XY Preis", dem Zivilcourage-Preis der Sendung, angekündigt. Das erwartet dich: "Schlossbesitzer überfallen": Ein luxuriöses Anwesen rückt ins Visier von Kriminellen. Bei der Ausspähung des späteren Tatorts werden die Täter:innen jedoch beobachtet. Ein fataler Fehler?

"Raub mit Folgen": Er wurde gefesselt, misshandelt und überlebte nur knapp: Ein Jahr nach dem Überfall stirbt ein älterer Mann an den Folgen der Tat. Die Ermittler:innen verfolgen nun eine neue Spur im Fall.

"Mord an fünfjährigem Kind": Mitten in der Nacht verschwindet ein kleines Mädchen plötzlich spurlos. Kurz darauf macht die Polizei in der Nähe des Elternhauses einen schrecklichen Fund.

"XY Preis": Zahlreiche Vorschläge erreichten die Jury erneut für den diesjährigen "XY-Preis". Wer ausgezeichnet wird und welche Geschichten dahinterstecken, erzählen die Held:innen live im Studio.

"Aktenzeichen XY... Ungelöst" behandelt nur Kapitaldelikte Infrage kommen für die Sendung lediglich Verbrechen, deren Aufklärung bei der Polizei höchste Priorität hat. Dazu zählen Mord, Sexualdelikte, Raub oder schwere Betrugsfälle. So ist ungefähr jedes dritte von bisher mehr als 5.000 behandelten Verbrechen in der Sendung ein Mord. Dass es in den gezeigten Filmen um echte Todesfälle geht, sorgte bei den Menschen am Fernseher von Anfang an für einen Mix aus Unbehagen, Angst und dem Wunsch, dass den Täter:innen das Handwerk gelegt wird. Genau das macht die Faszination für "Aktenzeichen XY" aus: Im Gegensatz zu TV-Krimis wie "Tatort" oder "SOKO" geht es um wirkliche Opfer. Das Konzept der Sendung wurde von Eduard Zimmermann entwickelt, der sie bis Oktober 1997 insgesamt 300 Mal moderierte. Ende der 60er-Jahre stiegen das österreichische und das Schweizer Fernsehen in die Produktion ein. Die Live-Schaltungen in die Studios in Wien (Peter Nidetzky) und Zürich (Konrad Toenz) wurden bald zum Markenzeichen von "Aktenzeichen XY... Ungelöst". Zimmermann erhielt später das Bundesverdienstkreuz. Zu Recht: Die Aufklärungsquote der gezeigten Verbrechen im TV beträgt etwa 40 Prozent.

Neue Konzepte, neue Formate: "Aktenzeichen XY" expandiert Seit 2002 führt der ehemalige Eiskunstlauf-Vizeeuropameister Rudi Cerne durch die Sendung. Das Konzept ist selbst nach fast sechs Jahrzehnten noch ein Erfolg. Auch auf anderen Kanälen. So läuft alle 14 Tage (mittwochs, 22 Uhr) der Podcast "Aktenzeichen XY... Unvergessene Verbrechen". Cerne präsentiert zusammen mit der Journalistin Conny Neumeyer besonders brisante Kriminalfälle aus dem "Aktenzeichen"-Archiv. Dazu behandelt in loser Reihenfolge die Spezialausgabe "Aktenzeichen XY... Gelöst" Fälle, bei denen die Ermittlungen erfolgreich waren. Das erste über "Aktenzeichen XY... Ungelöst" aufgeklärte Verbrechen klingt übrigens alles andere als spektakulär: Der am 20. Oktober 1967 ausgestrahlte Fall über einen Melkmaschinen-Betrüger wurde bereits nach wenigen Minuten dank eines Zuschauerhinweises gelöst.