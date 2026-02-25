Fahndungs-Sendung Mord, Sexualdelikte und Raub: Diese neuen Fälle erwarten dich heute bei "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von teleschau Rudi Cerne moderiert "Aktenzeichen XY... Ungelöst" und sucht dort mit den Zuschauer:innen nach sachdienlichen Hinweisen zur Klärung von Verbrechen. Bild: ZDF und [F] Tobias Schult / [H]

Ein mysteriöser Vermisstenfall, bewaffnete Raubüberfälle und ein Kölner "Cold Case", in den nach 35 Jahren Bewegung kommen könnte: Bei "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" bitten die Ermittler:innen wieder um sachdienliche Hinweise.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Warnhinweis Trigger-Warnung! Dieser Artikel enthält Themen wie Gewalt, Tod und sexuellen Missbrauch, die bei manchen Menschen negative Reaktionen auslösen können. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Unterstützung für Betroffene bieten qualifizierte Beratungsangebote. Wende dich z. B. an Weißer Ring e.V. (Hilfe für Opfer von Gewalt), Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) oder das Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch unter 0800 22 55 530 (anonym & kostenfrei).

Ungeklärte Kriminalfälle beschäftigen Moderator Rudi Cerne und das Team von "Aktenzeichen XY ... Ungelöst" auch in der Sendung von Mittwoch, 25. Februar, 20.15 Uhr (live im ZDF und bei Joyn). Seit 1967 werden im Fahndungsklassiker die Zuschauer:innen zur Angabe sachdienlicher Hinweise aufgefordert. Die Idee zur Sendung hatte der 2009 gestorbene Eduard Zimmermann. Mehr als 600 Folgen später ist die Einschaltquote noch immer so imposant wie die Aufklärungsquote. Folgende Fälle werden anhand von Spiel-Szenen in der neuen Ausgabe vorgestellt.

Heute, 20:15 Uhr • Aktenzeichen XY... Ungelöst Folge 623 Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Junge Frauen wurden Opfer von Vergewaltigung Das LKA Hamburg sucht einen bislang unbekannten Täter, dem drei schwere Sexualstraftaten im Raum Hamburg und Neumünster zur Last gelegt werden. Opfer wurden eine 19-Jährige am 27. August 2020 in Hamburg-Billstedt, eine 17-Jährige am 20. November 2021 am Bahnhof in Neumünster und eine 19-Jährige am 20. Juli 2024 am Bahnhof Wandsbek-Markt. Trotz gesicherter DNA-Spuren und eines Phantombildes konnte der Mann bislang nicht identifiziert werden.

Bankraub kurz vor Feierabend Nur 90 Sekunden dauerte ein bewaffneter Raubüberfall am 28. November 2024 auf die Sparkassenfiliale in der Erlenstraße in Villingen-Schwenningen. Die Kripo Rottweil bittet um Hinweise zum Täter, der kurz vor Geschäftsschluss Angestellte mit einem Messer bedrohte und mit seiner Beute unerkannt entkam.

Vermisst: Pavo Medjedovic Im Vermisstenfall Pavo Medjedovic ermittelt die Kripo Düsseldorf. Der damals 71-Jährige verließ sein Haus am Morgen des 13. November 2023 in schwieriger persönlicher Situation und wurde von seiner Familie noch am selben Tag vermisst gemeldet. Rätsel geben den Ermittler:innen Bargeld-Abhebungen rund eine Woche nach seinem Verschwinden auf. Ein bislang Unbekannter suchte mit Medjedovics Bankkarte die Sparkassen-Filialen in der Berliner Allee und in der Königsallee in Düsseldorf auf.

Mord an der 16-jährigen Seckin Caglar Auch ein sogenannter "Cold Case" wird in der aktuellen "Aktenzeichen XY"-Ausgabe neu aufgerollt. Am 16. Oktober 1991 verschwand die 16-jährige Seckin Caglar aus Köln-Poll auf dem Heimweg von ihrer Arbeitsstelle. Am darauffolgenden Tag wurde ihre Leiche in der Nähe einer Straßenbahnhaltestelle gefunden. Seckin Caglar wurde vergewaltigt und erdrosselt. Täter-Hinweise aus anonymen Briefen einer Frau erwiesen sich 20 Jahre nach der Tat als erfunden. Jetzt hofft die Kripo-Köln auf neue Hinweise, die zur Aufklärung des Falls führen sollen.