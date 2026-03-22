Gruselkulissen "American Horror Story": Die realen Drehorte der gruseligen Kultserie Aktualisiert: Vor 6 Minuten von Annalena Graudenz Roadmap des Grauens: Für alle, die bei ihrer nächsten USA-Reise die Drehorte von "American Horror Story" abklappern wollen. Bild: cristianstorto_stock.adobe.com; foxysgraphic_stock.adobe.com; IMAGO / Everett Collection; IMAGO / Landmark Media; IMAGO / Capital Pictures

Seit rund 15 Jahren zieht "American Horror Story" sein Publikum mit bizarren Charakteren und finsteren Geschichten an unheimlichen Schauplätzen in den Bann. Viele der ikonischen Drehorte existieren tatsächlich und sind weit weniger düster, als man auf dem Bildschirm vermuten würde.

Immer wieder neu, immer wieder verstörend: "American Horror Story" lässt seine Stars jede Staffel in andere Rollen schlüpfen - und hält Fans damit seit inzwischen 12 Staffeln in Atem. Auf eine 13. dürfen sich die Zuschauer:innen wohl zu Halloween 2026 freuen. Die Serie, in der jede Staffel eine ganz eigene Geschichte erzählt, lebt auch durch ihre aufwendig inszenierten Kulissen - viele können reisefreudige Fans sogar besuchen. Man darf nur nicht enttäuscht sein: Ganz so schaurig wie in den Folgen, wirken die meisten Orte im echten Leben nicht.

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Das "Murder House": Rosenheim Mansion in Los Angeles, Kalifornien Die wohl bekannteste Location der Serie ist das unheimliche Anwesen aus der ersten Staffel. Das sogenannte "Murder House" - auch Titel der Staffel - befindet sich in Los Angeles und ist als "Rosenheim Mansion" bekannt. Es wurde 1908 im viktorianischen Stil erbaut und diente als Außenkulisse für das Haus der Familie Harmon. Das Herrenhaus zeichnet sich durch reich verzierte Holzarbeiten, eine halbrunde Bibliothek, sechs Kamine, Buntglasfenster von Tiffany sowie Decken mit Blattgoldverzierungen aus. Neben "American Horror Story" wurden hier unter anderem auch Szenen von "Buffy the Vampire Slayer", "Bones", "Law & Order: Special Victims Unit" sowie "Spider-Man" gedreht. Heute befindet sich das Haus in Privatbesitz und kann nur von außen besichtigt werden.

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Nervenheilanstalt Briarcliff: Old Orange County Courthouse in Santa Ana Wer die zweite Staffel von "American Horror Story" gesehen hat, kennt das Gebäude der Nervenheilanstalt. Für Außenaufnahmen wurde das historische "Old Orange County Courthouse" verwendet. Das beeindruckende Gebäude mit seiner Kuppel diente früher als Gerichtsgebäude und wird heute für Veranstaltungen und als Museum genutzt. Der Eintritt ins Museum ist sogar kostenlos. Das Gebäude ist nicht nur ein beliebter Ausflugsort für Serien-Fans, sondern auch ein denkmalgeschütztes Wahrzeichen.

Gelegen im historischen Downtown District von Santa Ana. Bild: IMAGO/Dreamstime

Hexenakademie: Buckner Mansion in New Orleans In Staffel drei steht die Akademie für außergewöhnliche junge Damen von Miss Robichaux im Mittelpunkt - angesiedelt in einem prächtigen Herrenhaus. Gedreht wurde im "Buckner Mansion". Das imposante Gebäude mit seinen 48 weißen Säulen und dem weitläufigen Garten ist die perfekte Kulisse für Machtkämpfe, Voodoo-Rituale und Wortgefechte. Die Villa kommt in jeder der 13 Folgen der dritten Staffel vor: ein Muss für echte Fans. Man kann das Haus zwar nicht von innen erkunden, ein Erinnerungsfoto vor der legendären Fassade ist jedoch möglich.

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Zirkuswelt: Sumpflandschaften und Villen in Louisiana Während den Dreharbeiten zur dritten Staffel "Coven" fanden die Serienmacher:innen Gefallen am Südstaatenflair in New Orleans und Umgebung. Obwohl Staffel vier "Freakshow" rund um den Wanderzirkus von Elsa Mars (Jessica Lange) in Jupiter (Florida) spielt, fanden die meisten Dreharbeiten in Bundesstaat Louisiana statt. So wurden auch die Außenaufnahmen der Villa von Gloria (Frances Conroy) und Dandy Mott (Finn Wittrock) mitten im Herzen von New Orleans aufgenommen. Wie es sich für ein Anwesen dieser Größe gehört, hat es einen ehrfürchtigen Namen: Longue Vue House & Gardens.

Der Drehort für das Anwesen der wohlhabenden Familie Mott ist eine historische Sehenswürdigkeit im Stadtteil Lakewood, New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana. Bild: imago/ZUMA Press

Die meisten Aufnahmen von Elsas Wanderzirkus wurde in den grünen Sumpflandschaften rund um New Orleans gedreht. Unter anderem in Westwego und Jefferson Parish, Louisiana. Bild: IMAGO/Capital Pictures

Hotel Cortez: James Oviatt Building in Los Angeles Für die fünfte Staffel mit dem Titel "Hotel" wurde das James Oviatt Building in Los Angeles genutzt. Das historische Art-déco-Gebäude aus den 1920er-Jahren spiegelt den luxuriösen und zugleich morbiden Stil der Staffel perfekt wider. Gebaut wurde das Hochhaus für den Modeunternehmer James Oviatt und gilt bis heute als eines der bedeutendsten Beispiele des Art-déco-Stils an der amerikanischen Westküste. Zudem wird es seit 1983 im "National Register of Historic Places" geführt. Vor allem die Außenaufnahmen des "Hotel Cortez" sind hier verortet, Szenen aus dem Inneren wurden im Studio gedreht.

Ein Blick auf das historische Gebäude, in dem heute regelmäßig Events stattfinden. Bild: IMAGO/Depositphotos

"Delicate": Horror im Big Apple Etwas offensichtlicher sind die Drehorte von Staffel zwölf. Die meisten Szenen von "Delicate" entstanden in den Straßen New York Citys. Vor allem die Stadtteile Brooklyn, Manhattan und Queens sollen als Kulisse gedient haben.

Staffel 12 dreht sich um die Highsociety New York Citys. Obwohl es in ihrem Privatleben alles andere als rund läuft, kann sich Schauspielerin Anna Victoria Alcott (Emma Roberts) schicke Penthouse-Wohnungen mit Blick auf den Central Park leisten. Bild: IMAGO/Landmark Media