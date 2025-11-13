Kostbares Erbstück?
Fälschung bei "Bares für Rares": Mit dieser Vase macht Horst Lichter kurzen Prozess
Aktualisiert:von Julian Bachmann
Große Erwartung, noch größere Ernüchterung: Mit einer auffälligen Glasvase im Gepäck wollten Thyra Lynn Goldammer und Britta bei "Bares für Rares" für Aufsehen sorgen. Ihrem Besuch setzt Moderator Horst Lichter jedoch vorzeitig ein Ende.
Keine Folge von "Bares für Rares" verpassen!
Experten-Check liefert unerwartetes Ergebnis
So hatten sich die beiden ihren Auftritt bei "Bares für Rares" ganz sicher nicht vorgestellt. Thyra Lynn Goldammer und ihre Mutter Britta betreten das "Bares für Rares"-Studio mit einem Erbstück aus Familienbesitz - und mit großen Hoffnungen.
Die Vase soll vom französischen Kunsthandwerker Émile Gallé (1846-1904) stammen. Da das schwere Stück jedoch weder dem Stil der Hamburgerinnen entspricht noch in ihrem Haus Verwendung findet, möchten sie das klobige Gefäß loswerden.
Meine Oma hat immer gesagt, sie ist etwas ganz Besonderes.
Experte Colmar-Schulte-Goltz widerspricht dem. Anhand mehrerer Details erkennt der 52-Jährige, dass die Vase nicht ganz so außergewöhnlich ist wie erhofft.
Hier erfährst du alles über das "Bares für Rares"-Team
Horst Lichter macht kurzen Prozess
Auch wenn die Glasvase, die mehrfach mit anderen Farben aufgeschmolzen wurde, auf eine Herstellung um 1900 hindeutet, kann sie den Experten nicht täuschen. Selbst Horst Lichter bemerkt sofort, dass etwas nicht stimme.
Die ist aber schwer. Das ist ein Oschimann!
Kein gutes Zeichen. Zudem erkennt Experte Colmar-Schulte-Goltz, dass die Darstellung der Blätter auf der Vase unsauber wirkt, der Farbverlauf zu flach ist, und die scharfen Kanten nicht zu einem Original-Gallé passen. All diese Mängel lassen nur einen Schluss zu:
Es ist eine Fälschung.
Die Machart der Vase deutet auf eine Herstellung aus den 1980er-Jahren hin. Damit handelt es sich schlichtweg nicht um eine rare Antiquität, weshalb Horst Lichter seinen Gäst:innen die Händlerkarte verweigern muss. Für Thyra Lynn Goldammer und Mutter Britta ein ernüchterndes Ergebnis.
Wahre Schmuckstücke gibt es dennoch in jeder Folge zu bestaunen. "Bares für Rares" läuft von montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Zeitgleich ist die Show im Livestream auf Joyn verfügbar.
Mehr entdecken
"Was ist denn hier passiert?"
Cyberangriff auf das ZDF: Fans verwirrt über "Bares für Rares"-Accounts
ZDF-Trödelshow mit Horst Lichter
Händler macht Minus: Alle Highlights der "Bares für Rares"-Woche
Immer was los
So lebt "Bares für Rares"-Händler Walter Lehnertz privat
ZDF-Trödelshow mit Horst Lichter
Nase zu und durch: Ein Koffer stiehlt bei "Bares für Rares" die Show
Festliche Stimmung
XXL-Weihnachtsausgabe von "Bares für Rares": Dieses Model ist zu Gast
ZDF-Trödelshow
Horst Lichter sieht doppelt: Highlights der "Bares für Rares"-Woche
Internet-Schnäppchen
YouTube-Stars necken Horst Lichter: Der Rückblick auf "Bares für Rares XXL"
ZDF-Trödelshow mit Horst Lichter
"Bares für Rares": Alle Highlights der Woche - Streit zwischen Verkäufer und Annika Raßbach
Ikonischer als der Monopoly-Mann
Horst Lichter ohne Bart: Hier findest du die seltenen Bilder