Hinter den Kulissen Horst Lichter packt bei "Inas Nacht" aus: Dieser TV-Sender ließ ihn wegen seines Barts abblitzen Aktualisiert: Vor 50 Minuten von C3 Newsroom Zu Gast bei "Inas Nacht": Horst Lichter (l.) trifft auf Gastgeberin Ina Müller (r.) Bild: NDR/ARD/Morris Mac Matzen

Ein Platz am Tresen, jede Menge Geschichten und eine Frage, die viele Fans interessieren dürfte: Horst Lichter spricht bei "Inas Nacht" darüber, wie "Bares für Rares" zu einem der größten TV-Erfolge wurde. Dabei gewährt der Moderator auch persönliche Einblicke.

Wenn Ina Müller in der Hamburger Kneipe "Zum Schellfischposten" zum Gespräch lädt, wird es nie langweilig. In einer neuen Ausgabe von "Inas Nacht" begrüßt die Moderatorin diesmal unter anderem "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter. Der 64-jahrige TV-Koch und Moderator nimmt neben Ina Müller am Tresen Platz und erzählt nicht nur aus seinem Berufsleben. Auch Persönliches kommt auf den Tisch. So berichtet der ZDF-Star unter anderem von einem Trampolin-Unfall im Alter von 13 Jahren und warum ihn ein TV-Sender nicht engagieren wollte.

"Inas Nacht" mit Horst Lichter verpasst? Am Samstag, 22. August, kommt die Wiederholung Bald verfügbar Samstag, 22.08. 23:40 Uhr • Inas Nacht Klick dich um 23:40 Uhr hier in den kostenlosen Das-Erste-Livestream auf Joyn Verfügbar auf Joyn 60 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Zwei Kleinigkeiten verhinderten beinahe Horst Lichters Karriere Den Besuch bei Müller nutzt Lichter für einige haarige Anekdoten. Er erzählt, dass ihn einst RTL nach einem an sich überzeugenden Casting bat, doch wegen seines ausgeprägten Dialektes eine Rhetorikschule zu besuchen - und das obwohl die damals Verantwortlichen ihm rückgemeldet hätten: "Dann ham die jesacht, 'Janz ehrlich, Sie waren der Beste'." Als "zweite Kleinigkeit" habe man ihm den damals schon ausgeprägten Oberlippenbart abzunehmen. "Der sei so old Style, das könne man so nicht machen", berichtet Lichter. Beides lehnte er ab. Schmunzelnd erinnerte er sich an den Abschiedsspruch, der ihm von Verantwortlichen aus der Branche mitgeteilt wurde: "Na ja, Herr Lichter, dann werden Sie halt Regionalliga bleiben, aber dann sind Sie nichts für die Bundesliga im Fernsehen." Sarakastisch fügte der TV-Star an: "Gott, hatten die recht. Seitdem bin ich im Unterhaus."

Reanimiert! Mit 13 Jahren brach sich Horst Lichter einen Brustwirbel Außerdem schildert er, wie er nach einem Sportunfall in der Schule neun Monate lang in einem Gipsbett im Krankenhaus lag. Ein Salto auf dem Trampolin war gründlich schiefgegangen. "Ich machte einen Köpper und landete neben dem Trampolin." Aufgewacht sei er, "wie der Klassenlehrer auf mir saß und am Pumpen war" - er hatte ihn reanimieren müssen. Bei dem Sturz brach sich Lichter einen Brustwirbel. Traumatisch sei das heute noch, meint er, aber vor allem wegen der Änderung, die sein Körper in den neun Monaten mitmachte. Als er am Heiligabend von der Mutter abgeholt wurde, hätten ihm die Klamotten nicht mehr gepasst. "Die haben mich da fett gefüttert", sagte Lichter. "Weil die alle Mitleid mit mir hatten, habe ich alles zu essen bekommen, was ich wollte. Ich liebe Marzipan und Apfelriemchen mit Sahne drauf, wunderbar!" Die Folge: "Ich war ein sehr dickes Kind."

So wurde "Bares für Rares" zum großen TV-Erfolg Natürlich darf ein Thema bei Horst Lichter nicht fehlen: "Bares für Rares". Seit den Anfängen der Sendung führt er durch die beliebte Trödelshow und erlebt damit seit Jahren einen außergewöhnlichen Erfolg. Bei "Inas Nacht" spricht Lichter darüber, wie sich das Format vom TV-Neuling zum Publikumsliebling entwickelt hat.

Nico Santos stößt bei "Inas Nacht" dazu Nico Santos plaudert bei Ina Müller hinter dem Tresen aus dem Nähkästchen. Bild: NDR/ARD/Morris Mac Matzen

Horst Lichter bleibt an diesem Abend nicht der einzige prominente Gast. Später nimmt auch Nico Santos am Tresen Platz. Der Musiker blickt auf seine Vergangenheit als Animateur in Clubhotels zurück und erzählt von seinem Leben zwischen Spanien und Deutschland. Auch ein früheres TV-Engagement, das ihn bis heute begleitet, wird zum Thema. Und natürlich bleibt es bei "Inas Nacht" nicht nur beim Reden: Santos greift selbst zum Mikrofon und wird Teil des musikalischen Programms.

Schnack, Schnaps und Scherzfragen mit Ina Müller Neue Folgen von "Inas Nacht" donnerstags um 22:50 Uhr im Das Erste-Livestream auf Joyn