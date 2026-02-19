Behind The Scenes Wie sieht es hinter den Kulissen von "Bares für Rares" aus? Trödelshow gewährt Einblicke Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Annalena Graudenz "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter ist der Show seit 2013 treu. Bild: ZDF und Frank Hempel

Als Kult-Sendung lebt "Bares für Rares" von großen Emotionen, überraschenden Schätzungen und hitzigen Händler-Duellen. Aber was passiert eigentlich abseits der Kamera? Ein aktueller Blick hinter die Kulissen zeigt: Hinter der gemütlichen Trödel-Atmosphäre steckt ein hochprofessioneller TV-Betrieb.

Ganz viel Herz, Technik und Teamwork - wer regelmäßig "Bares für Rares" schaut, schätzt die Sendung genau für diese Mischung. So persönlich die Folgen auch sind, so wenig wissen wir als Publikum dennoch, wie es hinter den Kulissen eigentlich aussieht - bis jetzt. Denn gerade haben Moderator Horst Lichter und die Produktionsfirma Warner Bros. ein Reel auf Instagram geteilt, das seltene Einblicke erlaubt.

Ein rarer Blick hinter die Kamera In dem kurzen Clip sieht man einen Mann, der sich sichtlich freut, denn er hält stolz seine Händlerkarte in der Hand. Ein wichtiger Schritt für alle, die Teil der Show werden wollen und ihre Schätze zum Kauf anbieten. "Danke schön! Leck mich am A****", der Kandidat kann sein Glück kaum in Worte fassen und ist sichtlich überwältigt. Während er jubelt, öffnet sich ein Blick nach hinten: An der Studiodecke hängen zahlreiche Lichter, im Raum tummeln sich Aufnahmeleiter:innen, Kameraleute und Produktionsassistent:innen. In einer Ecke ist ein Greenscreen zu sehen. Mit dem lassen sich Filmaufnahmen ortsunabhängig erstellen und im Anschluss mit passenden Hintergründen oder Szenen versehen. Ein Kontrast, den die Zuschauenden im Fernsehen so nie zu sehen bekommen. Wer "Bares für Rares" sonst nur aus dem Wohnzimmer kennt, stellt sich das Studio oft kleiner und intimer vor. Tatsächlich ist es ein komplexer Drehort mit klaren Abläufen. Mehrere Kameras laufen parallel, das Licht ist exakt ausgerichtet und jedes Detail ist geplant. Die Crew kommuniziert über Headsets, während Aufnahmeleiter:innen den Überblick behalten. All das sorgt dafür, dass die Sendung später so mühelos wirkt, wie sie im TV erscheint.

Was das Publikum nicht sieht: Warten, Proben, Abstimmungen Natürlich besteht ein Drehtag aus so viel mehr als nur den Szenen, die am Ende im Fernsehen zu sehen sind. Das Publikum kennt vor allem die Ausschnitte vor dem Expert:innentisch oder im Händler:innenraum. Dazwischen liegen jedoch Wartezeiten, technische Checks und kurze Abstimmungen. Kandidat:innen werden auf ihren Auftritt vorbereitet, bekommen letzte Hinweise zum Ablauf und können sich sammeln. Eine der häufigsten Fragen rund um die Show lautet: Ist das alles wirklich spontan? Die Antwort: weitgehend ja. Die Expertise der Fachleute und die Preisverhandlungen der Händler:innen sind echte Prozesse. Tatsächlich weiß niemand vorab, welches Gebot am Ende auf dem Tisch landet. Dennoch ist der Rahmen klar strukturiert, damit der Ablauf für alle gleich ist.

Der lange Weg eines Verkaufsobjekts ins Studio Bevor ein Schmuckstück, eine Uhr oder ein Gemälde überhaupt vor Horst Lichter landet, hat es bereits eine Reise hinter sich. Die Objekte werden angemeldet, geprüft und sorgfältig ausgewählt. Expert:innen beschäftigen sich bereits im Vorfeld intensiv mit Herkunft, Alter und Marktwert. Diese Arbeit geschieht jedoch fernab der Kameras und dient als wichtige Grundlage für jede Schätzung.