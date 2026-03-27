Meinung "Baywatch" im Check: Funktioniert der Hype heute auch noch? Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Antje Wessels War und ist der Hype um "Baywatch" gerechtfertigt? Bild: Fremantle Media Enterprises Ltd 2002 / Antje Wessels

"Baywatch" war einst ein globales Phänomen, irgendwo zwischen Realitätsflucht und Ikonenstatus. Doch kann eine Serie, die so sehr von ihrer Zeit lebt, heute noch funktionieren?

Es gibt Serien, die in ihrer Zeit einen Hype kreieren und solche, die über die Zeit zu einem kulturellen Phänomen werden. "Baywatch" gehört zweifellos zur zweiten Kategorie. Zeitlupenläufe am Strand, ikonische rote Badeanzüge und ein Soundtrack, der sofort Bilder im Kopf entstehen lässt: Kaum eine Serie der Neunzigerjahre hat sich so tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Doch mehr als drei Jahrzehnte später - und kurz vor der Neuauflage - stellt sich eine andere Frage: Funktioniert der "Mythos Baywatch‘" heute überhaupt noch?

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Baywatch: Der Ursprung eines TV-Phänomens Als "Baywatch" 1989 erstmals ausgestrahlt wurde, war der Erfolg alles andere als garantiert. Erst durch internationale Vermarktung entwickelte sich die TV-Show zu einem globalen Hit. In über 140 Ländern gesehen, wurde sie zeitweise zur meistgeschauten Serie der Welt. Namen wie David Hasselhoff oder Pamela Anderson wurden untrennbar mit ihr verbunden - und zu Ikonen. Doch der Erfolg beruhte nicht auf einer ausgeklügelten Dramaturgie. "Baywatch" war vor allem ein visuelles Versprechen: Die gleißende Sonne und darunter durchtrainierte Menschen am Strand vor Kalifornien - diese dargestellte Welt war vor allem eines: wunderschön, aber auch oberflächlich. Und vielleicht liegen genau darin die Stärken und -Schwächen der Serie zugleich.

Baywatch: Mehr Oberfläche als Tiefe? Schon damals wurde "Baywatch" genau deswegen oft belächelt. Die Geschichten? Vorhersehbar. Die Dialoge? Eher schlicht. Und doch funktionierte das Konzept. Warum? Weil die Abenteuer-Serie nie vorgab, mehr zu sein als das, was es war: eine kurzweilige Möglichkeit der Realitäts-Flucht. Während andere Serien auf komplexe Erzählstrukturen setzten, bot "Baywatch" eine klare, einfache Welt. Gut und Böse waren eindeutig verteilt, Konflikte schnell gelöst. Das machte die einzelnen Episoden weltweit verständlich und dadurch auch extrem zugänglich. Heute hat sich das Sehverhalten stark verändert. Serien wie "Breaking Bad" oder "Game of Thrones" haben die Erwartungen an Figuren, Dramaturgie und Tiefe neu definiert. Im direkten Vergleich dazu wirkt "Baywatch" wie ein Relikt aus einer anderen Fernsehzeit. Und seien wir ehrlich: Das ist es ja auch.

Die Verfilmung von 2017 Entertainment Pictures ZUMAPRESS.com Bild: ZUMA Press Wire

"Baywatch" und die Nostalgie als Rettungsanker Und dennoch: Der Hype ist nie vollständig verschwunden. Er hat sich nur verändert. Heute lebt "Baywatch" weniger von seiner inhaltlichen Qualität als von seinem Nostalgie-Faktor. Für viele ist die Serie zu einem Symbol der Neunziger geworden - einer Zeit, die im Rückblick oft als unbeschwerter wahrgenommen wird. Streaming-Plattformen und Social Media haben diesen Effekt verstärkt: Markante Szenen werden geteilt, ironisch gebrochen oder liebevoll zitiert. Der entscheidende Unterschied: Heute schaut man "Baywatch" nicht mehr so naiv wie früher, sondern mit einem gewissen Augenzwinkern - wenn man das nicht ohnehin schon immer getan hat. Der Versuch, "Baywatch" in die Gegenwart zu holen, zeigte 2017, wie schwierig das ist. Die Verfilmung mit Dwayne Johnson und Zac Efron setzte bewusst auf Ironie und Selbstparodie. Genau darin lag jedoch das Problem: Was früher ganz selbstverständlich funktionierte, wirkt heute schnell gewollt. Der ursprüngliche Reiz der Serie lag ja gerade darin, dass sie sich selbst ernst nahm - so einfach sie auch war. Die Neuverfilmung hingegen versuchte sehr bemüht, genauso zu wirken. Verlor dabei aber genau das, was "Baywatch" einst ausgemacht hat: ihre Authentizität.

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