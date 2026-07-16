Harter Einschnitt "Born Famous"-Star Josefine Scholl: So sehr litt sie unter der Trennung ihrer Eltern Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Anna Tiefenbacher Josefine Scholl beim Screening von "Born Famous" in Hamburg. Bild: Future Image

Josefine Scholl zeigt sich auf TikTok meist fröhlich und durchweg positiv. Doch die Influencerin hat schon einiges durchgemacht: Neben einer seltenen Erkrankung hat ihr vor allem die Trennung der Eltern schwer zugesetzt. In der der neuen ProSieben-Doku "Born Famous" spricht die Tochter des Ex-Profi-Fußballers Mehmet Scholl darüber.

Josefine Scholl: Ihre Familiengeschichte 2006 heiratete Mehmet Scholl, der gefeierte FC-Bayern-Star und Spieler der Nationalmannschaft, Jessica Luther. Noch im gleichen Jahr kam Tochter Polli auf die Welt, 2008 wurde Josefine geboren. Neben Schwester Polli hat Josefine noch einen älteren Halbbruder, Lucas, aus Mehmets erster Ehe mit Susanne Pfannendörfer. Nach zehn Jahren Ehe trennten sich Josefines Eltern Ende 2016 - für die damals Achtjährige ein echter Schock, wie sie in "Born Famous" berichtet.

"Born Famous" läuft am 16. Juli um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn Ganze Folge Aktuelle Folge • Born Famous - Fluch oder Segen? Zwischen Ruhm und Realität Verfügbar auf Joyn Folge vom 16.07.2026 • 97 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Josefine, die zum Zeitpunkt der Dreharbeiten zu "Born Famous" 17 Jahre alt ist und noch zur Schule geht, erzählt: "Zur Zeit wohne ich bei Mama, nicht bei Papa." Das Ehe-Aus der Eltern hat die achtjährige Josi damals nicht kommen sehen: "Die Trennung meiner Eltern war nicht so einfach für mich, wir waren ja noch relativ jung." Doch sie und ihre Schwester Polli habe der Einschnitt noch mehr zusammengeschweißt, sagt Josi. Obwohl Josi bei ihrer Mama wohnt, hat sie ein super Verhältnis zu ihrem Vater Mehmet, das wird in der ProSieben-Doku "Born Famous - Fluch oder Segen?" deutlich. Genauso wird klar, dass längst nicht alle Promi-Kids ein gutes Verhältnis zu ihren Vätern haben. Neben Josefine Scholl sprechen auch Summer Terenzi, Gloria-Sophie Burkhandt und Diego Pooth über ihre Familienverhältnisse.

Heute ist die Familie Scholl eine andere - aber happy "Ich liebe es, Zeit mit Papa zu verbringen", sagt Josefine. Und Mehmet, der seine Tochter liebevoll "Keks" nennt, stimmt dem zu: "Ich freu mich auf die Zeit mit der Josi. Wir machen es uns eh immer lustig." Zum Beispiel bei einem Radio-Interview für "Antenne Bayern", das die beiden gemeinsam in der ersten "Born Famous"-Folge geben. Während Josi etwas nervös ist, beruhigt ihr Vater sie und gibt ihr ein Gefühl von Sicherheit. Josefines Eltern nehmen sich in den Arm, wenn sie sich begrüßen und haben ein freundschaftliches Verhältnis. Nach einer Trennung keine Selbstverständlichkeit - sicher haben beide ihren Töchtern zuliebe hart daran gearbeitet. In der Doku sagt Josi:

Ich mag es, dass Mama und Papa sich gut verstehen. Das war auch Mal anders. Es ist schön, die beiden so herzlich miteinander zu sehen. Josefine Scholl

Wie der Papa, so der Freund? Josefine ist mit dem Fußball aufgewachsen, ständig lief der Fernseher, ihr Vater war zu sehen - zuletzt auch jahrelang als Moderator. Vielleicht liegt es da nahe, dass auch Josefines erste große Liebe Profi-Fußballer ist: Tom Bischof ist drei Jahre älter als Josi und spielt seit 2025 für den FC Bayern, genau wie seinerzeit Josis Vater. Der Begriff "Spielerfrau" sei ihr zu negativ konnotiert, sagt die Influencerin. Doch sie unterstützt ihren Freund gerne in seiner Karriere. Dass dazu vor allem viel Verständnis für einen vollen Kalender gehört, weiß Josi ja bereits von ihrem Vater. Der hat gegen die Beziehung seiner Tochter übrigens nichts einzuwenden, die beiden wären glücklich zusammen und das sei schön, sagt er.