"Promi Big Brother" 2026: Wann startet die neue Staffel?

"Promi Big Brother" kehrt 2026 zurück. Der große Bruder zeigt in Staffel 14 seinen neuen Bewohner:innen dieses Mal seinen Garten - und der ist nichts für die Zarten. Doch wann geht es los?

Dann läuft die neue Staffel von "Promi Big Brother"

Die 14. Staffel von "Promi Big Brother" startet diesen Herbst in SAT.1 und auf Joyn. Sobald die konkreten Sendetermine feststehen, erfährst du sie hier.

Auch in diesem Jahr können die Zuschauer:innen auf Joyn im 24-Stunden-Livestream wieder rund um die Uhr dabei sein und das Geschehen im Haus verfolgen. Moderiert wird das Reality-Event des Jahres auch 2026 wieder von "SAT.1 Frühstücksfernsehen"-Star Marlene Lufen und Jochen Schropp.