"Born Famous"-Star
"Aus dem Nichts": "Born Famous"-Star Josefine Scholl über plötzliche Trennung ihrer Eltern Jessica und Mehmet Scholl
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Josefine Scholl, die Tochter von Ex-Fußballprofi Mehmet Scholl, gibt in der Langzeit-Reality-Doku "Born Famous - Fluch oder Segen?" Einblick in ihr Leben. Jetzt offenbart sie, wie überraschend die Trennung ihrer Eltern als Kind für sie kam.
"Born Famous" läuft am 16. Juli um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn
Zwischen Ruhm und Realität
Josefine Scholl erzählt: Trennung ihrer Eltern kam für sie "aus dem Nichts"
Wie ist es, als Kind prominenter Eltern aufzuwachsen und wie gelingt es, trotz eines berühmten Namens die eigene Identität zu finden und den eigenen Weg zu gehen? Diesen Fragen geht ab 16. Juli die Langzeit-Reality-Doku "Born Famous - Fluch oder Segen?" von ProSieben und Joyn nach.
Einblick in ihr Leben geben Josefine Scholl, Diego Pooth, Summer Terenzi und Gloria-Sophie Burkandt. Sie zeigen, wie sie sich abseits ihrer prominenten Familien behaupten.
Josefine Scholl, die Tochter von Ex-FC-Bayern-München-Profi Mehmet Scholl, hat jetzt im Interview mit der Zeitschrift "Gala" erzählt, wie einschneidend das Ehe-Aus ihrer Eltern für sie als Kind gewesen sei. Mehmet Scholl und seine zweite Frau Jessica trennten sich 2016 nach fast zehn Jahren Ehe.
"Für meine Schwester und mich war es unglaublich schlimm, als sich unsere Eltern getrennt haben", erinnert sich die 18-Jährige, die an einer angeborenen Knochenkrankheit, dem McCune-Albright-Syndrom, leidet.
"Wir haben es einfach nicht verstanden als Kinder"
"Das Gute ist: Mein Papa und meine Mama haben sich nie vor uns gestritten", erzählt sie. Genau das habe den Schritt für die beiden Kinder aber noch weniger greifbar gemacht. "Das Schlechte ist, wir haben gar nicht gecheckt, wieso sie sich getrennt haben. Also, das war wie aus dem Nichts. Wir haben es einfach nicht verstanden als Kinder."
Halt fand Josefine Scholl in dieser Zeit auch im engen Verhältnis mit ihrer rund zwei Jahre älteren Schwester Polli. "Ich glaube, es war gut, dass meine Schwester in der Zeit so für mich da war und dass wir einander hatten", hebt sie hervor.
In dem Interview erzählt sie auch, dass sie sehr froh darüber sei, dass ihr Freund, der Bayern-Profi und U21-Kapitän Tom Bischof, und ihr Vater sich sehr gut verstehen. "Die lieben sich", verrät sie. Sie teilten die gleiche Passion, hätten den gleichen Humor und könnten über alles reden.
Was Josefine außerdem über ihr Privatleben zu erzählen hat, siehst du in "Born Famous - Fluch oder Segen?" ab Donnerstag, 16. Juli 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und zum Streamen auf Joyn.
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