"Aus dem Nichts": "Born Famous"-Star Josefine Scholl über plötzliche Trennung ihrer Eltern Jessica und Mehmet Scholl

Josefine Scholl spricht offen darüber, wie sie die Trennung ihrer Eltern Jessica und Mehmet Scholl als Kind erlebt hat.

Josefine Scholl, die Tochter von Ex-Fußballprofi Mehmet Scholl, gibt in der Langzeit-Reality-Doku "Born Famous - Fluch oder Segen?" Einblick in ihr Leben. Jetzt offenbart sie, wie überraschend die Trennung ihrer Eltern als Kind für sie kam.

Josefine Scholl erzählt: Trennung ihrer Eltern kam für sie "aus dem Nichts"

Wie ist es, als Kind prominenter Eltern aufzuwachsen und wie gelingt es, trotz eines berühmten Namens die eigene Identität zu finden und den eigenen Weg zu gehen? Diesen Fragen geht ab 16. Juli die Langzeit-Reality-Doku "Born Famous - Fluch oder Segen?" von ProSieben und Joyn nach.

Einblick in ihr Leben geben Josefine Scholl, Diego Pooth, Summer Terenzi und Gloria-Sophie Burkandt. Sie zeigen, wie sie sich abseits ihrer prominenten Familien behaupten.

Josefine Scholl, die Tochter von Ex-FC-Bayern-München-Profi Mehmet Scholl, hat jetzt im Interview mit der Zeitschrift "Gala" erzählt, wie einschneidend das Ehe-Aus ihrer Eltern für sie als Kind gewesen sei. Mehmet Scholl und seine zweite Frau Jessica trennten sich 2016 nach fast zehn Jahren Ehe.

"Für meine Schwester und mich war es unglaublich schlimm, als sich unsere Eltern getrennt haben", erinnert sich die 18-Jährige, die an einer angeborenen Knochenkrankheit, dem McCune-Albright-Syndrom, leidet.