"Born Famous" begleitet Promi-Kids auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Dabei geben die berühmten Kinder teilweise sehr tiefe Einblicke in ihr Seelenleben. So erzählt Summer Terenzi unter anderem von ihrem ersten Liebeskummer.

Summer Terenzi: Erste große Liebe und Herzschmerz

2024 präsentierte Summer stolz ihren Freund auf Instagram. "Ich liebe dich mehr als das Leben", schrieb sie in einer Insta-Story. Zwei Jahre hielt die erste große Liebe der Sängerin. In der ersten Folge "Born Famous" ist unter anderem zu sehen, wie Summers Freund sie vor einem großen Auftritt bei der gemeinsamen Tour mit ihrer Mutter überrascht. Bei dem Umzug in ihre erste eigene Wohnung, einem großen Meilenstein, war er nicht dabei - Summer ist die Enttäuschung anzusehen.

2025 verkündete Summer die Trennung in einem Video. Es zeigt sie im Hoodie am Klavier, während sie singt: "Ich wusste, dass du nicht der Richtige für mich warst, als du mich im Park zurückgelassen hast, mich im Dunkeln weinend zurückgelassen hast, du hast mir wirklich das Herz gebrochen." Unter dem Video schreibt sie: "Ich habe mich von meiner ersten Liebe getrennt, wusste nicht, dass es so schwer werden würde."

Nach ihrem Umzug nach Berlin hätten sie und ihr Freund es noch einmal miteinander versucht, berichtet Summer in der dritten Folge von "Born Famous". Sie habe dann aber gemerkt, dass es nicht das war, was sie wollte. "Meinen Exfreund zu verlassen, war natürlich nicht einfach. Wir hatten auch so tolle Momente zusammen. Ich habe aber das Gefühl, dass wir komplett andere Menschen sind. Ich will mich auf Sachen fokussieren, die mir richtig wichtig sind. Er war nicht die Person für mich. Es ist wichtig, sich das Leben so einzurichten, dass es gut ist für einen, auch wenn es schwer ist. Ich will nicht irgendwann zurückgucken und mir wünschen, dass ich früher Schluss gemacht hätte."