Wer kann Mentalist Timon Krause austricksen? Das ist die große Frage in einer neuen Primetime-Show auf ProSieben und Joyn. Jetzt gibt's weitere Infos zum Start von "Ich durchschaue jeden!".

Das Wichtigste zuerst: Die neue Show "Ich durchschaue jeden!" startet am 5. August auf ProSieben und Joyn und ist dann immer mittwochs, 20:15 Uhr, zu sehen.

Und darum geht es: In der von Moderator Matthias Opdenhövel präsentierten Show trifft Mentalist Timon Krause auf prominente Gäst:innen und versucht, diese zu lesen und zu lenken.

Wie berechenbar sind Menschen? Wird es den Promis gelingen, den größten Trickser Europas selbst auszutricksen?