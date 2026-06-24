Berühmte Eltern Summer Terenzi: Jetzt macht die Tochter von Sarah Connor ihre eigene Musik Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Anna Tiefenbacher Summer Antonia Soraya Terenzi bei einer Spendengala 2025. Bild: IMAGO/Eventpress

Summer Terenzi, die Tochter von Sarah Connor und Marc Terenzi, ist am 23. Juni 20 Jahre alt geworden. Schon jetzt deutet sich an, in welche Richtung sie gehen wird: Summer hat das musikalische Talent ihrer Eltern geerbt und will als Sängerin durchstarten.

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Erschwerter Start ins Leben Im Juni 2006 wurde Summer Antonia Soraya Terenzi geboren. Aufgrund eines schweren Herzfehlers musste sie kurz nach der Geburt operiert werden. Eine harte Zeit für die Eltern Sarah Connor und Marc Terenzi. Die OP verlief erfolgreich, heute erinnert nur noch eine kleine Narbe an diese Zeit. Vier Jahre nach Summers Geburt trennten sich die Eltern. Ihre Mutter Sarah wohnt zumindest einen Teil des Jahres mit ihrem Mann Florian Fischer und den beiden jüngeren Kindern in Frankreich. Summer besuchte ein Internat in England. Nach dem Schulabschluss bezog sie 2025 mit einer Freundin die erste eigene Wohnung in Berlin.

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Summers Verhältnis zu ihren Eltern Von 2004 bis 2010 waren Sarah Connor und Marc Terenzi verheiratet, aus der Ehe stammt auch Summers drei Jahre älterer Bruder Tyler. Papa Marc machte in den vergangenen Jahren Alkohol- und Drogenprobleme öffentlich, wirkt mittlerweile aber gefestigt und bereit, für seine Kinder da zu sein. Sie habe immer ein entspanntes Verhältnis zu beiden Eltern gehabt, erklärte Summer in einem Interview. Da Marc und Sarah nie besonders streng gewesen seien, habe sie nie das Bedürfnis gehabt, zu rebellieren. Dennoch bezeichnete sie sich klar als "Mamakind". "Worte können nicht beschreiben, wie stolz ich auf dich bin, Mama. Ich liebe dich bis zum Mond und zurück", schrieb Summer unter einen Post 2023. In diesem Jahr durfte sie ihre Mutter auf Tour begleiten und mehr noch: selbst auf der Bühne performen, als Vor-Act. "Ich will in deine Fußstapfen treten", erklärte sie weiter. Was für schöne Worte, gerade von einem Teenager keine Selbstverständlichkeit.

Herzschmerz und die erste große Liebe Im Februar 2024 präsentierte Summer stolz ihren Freund auf Instagram. "Ich liebe dich mehr als das Leben", schrieb sie in einer Insta-Story. Kein Zweifel, es war die erste große Liebe des Teenies. 2025 verkündete Summer dann die Trennung in einem Video. Es zeigt sie im Hoodie am Klavier, während sie singt: "Ich wusste, dass du nicht der Richtige für mich warst, als du mich im Park zurückgelassen hast, mich im Dunkeln weinend zurückgelassen hast, du hast mir wirklich das Herz gebrochen". Unter dem Video schrieb sie: "Ich habe mich von meiner ersten Liebe getrennt, wusste nicht, dass es so schwer werden würde".

Ich wünschte, ich hätte gewusst, wer du bist, bevor ich verletzt wurde. Jetzt bist du nur eine weitere Lektion, die ich gelernt habe. Summer Terenzi über ihren Ex

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Summers Debüt auf dem roten Teppich Bei den YouTube Creator Awards im November 2025 zeigte sie sich zum ersten Mal auf einem roten Teppich. Sie besuchte ihre Freundinnen und Freunde in London, ihre Mutter und ihre Geschwister in Frankreich. Und sie veröffentlichte einige Songs, zuletzt "Insomnia", in dem sie über Angst und Anspannung in schlaflosen Nächten singt.

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