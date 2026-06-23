McCune-Albright-Syndrom Josefine Scholl: Die Fußballer-Tochter lebt mit einer seltenen Erkrankung Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Anna Tiefenbacher Josefine Scholl im Januar 2026 auf der Berliner Fashion Week. Bild: IMAGO/Future Image

Sie ist 17 Jahre alt, geht noch zur Schule und ist viel auf TikTok aktiv. Ein ganz normaler Teenager eben - aber mit prominentem Vater, Fußball-Boyfriend und einer seltenen Erkrankung. Alles über Josefine Scholl.

Josefine Scholl: das ist ihre Familie Josefine Scholl ist die Tochter des gefeierten Profi-Fußballers Mehmet Scholl, der seinerzeit mit dem FC Bayern die Champions League gewann und beim Europameistersieg 1996 Teil der Deutschen Nationalmannschaft war. Hier lesen: Darum wurde der FC Bayern zum FC Hollywood. 2006 heiratete Mehmet Scholl Jessica Luther, ihre erste Tochter Polli kam im selben Jahr zur Welt. Josefine folgt 2008. Anders als andere Spielerfrauen trat Josefines Mutter Jessica nur wenig in der Öffentlichkeit auf, hielt sich eher zurück. Nach zehn Jahren Ehe verkündete das Paar die Scheidung. Aus Mehmets erster Ehe mit Susanne Pfannendörfer hat Josefine noch einen älteren Halbbruder, Lucas.

FCB-Star Mehmet Scholl mit Freundin Jessica Luther und Tochter Polli auf dem Münchner Oktoberfest. Bild: imago images/ActionPictures

Seltene Krankheit: Das McCune-Albright-Syndrom In einem Video macht Josefine öffentlich, dass sie an einer seltenen Krankheit leidet: Schätzungsweise zwischen einem von 100.000 und einem von einer Million Kinder sind vom McCune-Albright-Syndrom betroffen. Es handelt sich dabei um eine genetische, nicht erbliche Erkrankung, die durch eine Mutation im sogenannten GNAS-Gen verursacht wird, bereits während des Embryonalstatus. Die Erkrankung kann Knochen, Haut und Hormonsystem betreffen, das Krankheitsbild fällt sehr unterschiedlich aus.

"Schätzt eure Gesundheit. Schätzt, dass ihr gesund seid - es ist einfach das Wichtigste im Leben. Josefine Scholl

Bei Josefine sind vor allem die Knochen in der rechten Körperhälfte betroffen, was bedeutet, dass sie eigentlich täglich Schmerzen hat, erklärt sie. Ihre Knochen sind poröser und damit auch anfälliger für Verletzungen, mit 14 Jahren hat sie sich bereits den Oberschenkelknochen gebrochen.

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Verliebt in einen Fußballer Nicht nur mit ihrer mutigen Offenheit über ihre Krankheit war Josefine zuletzt in den Schlagzeilen, auch ihre Beziehung zu Tom Bischof erregte einiges an Aufsehen. Der 20-jährige Fußballer steht seit Juni 2025 beim FC Bayern München unter Vertrag. Vor ihrer Beziehung zu Tom war Josefine (abgesehen von Social Media) nicht wirklich in der Öffentlichkeit aufgetreten, hatte keine Interviews gegeben. Kein Wunder: die 17-Jährige geht aktuell noch in München zur Schule. Sie will endlich ihr Abi in der Tasche haben und dann das machen, was sie liebt, sagt sie in einem TikTok-Clip. Man darf gespannt sein, was das sein wird. Neben einer Karriere als Influencerin macht Josefine auch das Modeln viel Freude. Josefine hat über 200.000 Follower auf TikTok, wo sie Einblicke in ihr Leben gibt und Fashion-Tipps teilt.