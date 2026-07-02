Knapp am Finale vorbei
"Das große Backen - Die Profis" 2026: Diese Kandidatin flog in Folge 5 raus
Aktualisiert:von Rebecca Arlt
Das große Backen - Die Profis
Auf Finalkurs durchs All: Wer ist raus in Folge 5?
Videoclip • 03:02 Min • Ab 6
Es ist Halbfinale! Heute geht es ab ins Weltall "Das große Backen - Die Profis": Die Kandidat:innen müssen "galaktische" Torten kreieren. Doch wer hebt punktemäßig ab und wer muss kurz vorm Finale die Show verlassen?
Das große Backen - Die Profis
Das große Backen - Die Profis
Eine neue Staffel von "Das große Backen - Die Profis" startet und acht Konditor:innen treten gegeneinander an. Ihr Ziel ist klar: der goldene Cupcake und ein Preisgeld von 10.000 Euro. Doch bevor jemand vom Titel träumen darf, müssen die Kandidat:innen ihr Können in zahlreichen kreativen und technisch anspruchsvollen Aufgaben unter Beweis stellen.
Spannung in Folge 5: Wer schaffte es ins Finale?
Auch in Folge 5 - dem Halbfinale von "Das große Backen - Die Profis" geht es darum, Backkunstwerke auf höchstem Niveau kreieren. Das Motto war diese Woche galaktisch und die Jury, bestehend aus Bettina Schliephake-Burchardt, Christian Hümbs und Günther Koerffer wird sich gut überlegen, wem sie die Final-Tickets geben. Die Entscheidung fällt nicht leicht - haben sie deshalb überraschende Unterstützung durch Londons "Bäckerin der Stars": Peggy Porschen?
Ein kurzer Blick zurück: In Folge 1 entschied ein kleiner Fehler darüber, dass am Ende die erste der insgesamt acht Kandidat:innen die "Das große Backen - Die Profis" schon wieder verlassen musste. Doch wer glaubt, in Folge 2 wurden die Aufgaben vom Niveau her einfacher, täuscht sich. Am Ende sammelte Alireza zu wenig Punkte und musste sich leider verabschieden. Wurde es in Folge 3 einfacher? Auch nicht, aber Moderatorin Enie van de Meiklokjes blieb fröhlich und probierte immer mal hier und da, ob geschmacklich alle auf dem richtigen Weg waren - am Ende von Folge 3 musste nach einigen Mißgeschicken Gina gehen. Als in Folge 4 das eigene Zaubertalent in Sachen Backen gefragt war, verließ leider Michael das Glück und er musste gehen - obwohl er in der Woche zuvor noch die rote Schürze als Bäcker der Woche ergattert hatte.
In Folge 5 ging es nun also um den Einzug ins Finale für die verbliebenen vier Kandidat:innen bei "Das große Backen - Die Profis" . Wer musste so knapp vorm Ziel die Show verlassen? Wer darf sich über ein Final-Ticket freuen? Doch blicken wir noch einmal auf die Aufgaben im Halbfinale.
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Erste Aufgabe: Petit Fours für Peggy Porschen
Im Halbfinale stellt die überraschende Gastjurorin Peggy Porschen, die international bekannte Torten-Queen, den vier verbliebenen Kandidat:innen die erste Aufgabe - und die hat es gleich in sich: Sie müssen zwei Sorten Petit Fours á 20 Stück herstellen: Einmal mit floralem Aroma, einmal mit Zitrusfrucht im Zentrum. Eine Sorte soll dabei glasiert sein, eine nicht. Und, wie nicht anders zu erwarten war, sollten natürlich alle 40 Stück in Perfektion geschnitten sein und vollkommen gleichmäßig aussehen.
Doch ein höflicher Gast kommt nicht ohne Geschenk: Peggy Porschen verspricht, die besten Petit Fours in ihrem Geschäft zum Verkauf anzubieten! in dieser Aufgaben konnten Péter und Anna leider am wenigsten überzeugen. Die meisten Punkte (22) erhielt Sven, gefolgt von Lina.
Zweite Aufgabe ist völlig losgelöst von der Erde
Für die zweite Aufgabe ging es in ferne Welten: In acht Stunden sollten eindrucksvolle, kreative Schaustücke zum Thema "Unbekannte Galaxien" entstehen. Dabei ging es der Jury darum, dass die unendlichen Weiten des Weltalls eingefangen werden. Alles war möglich: Planetensystem, Alien, Mondrakete oder Astronauten. Passend zum Schaustück musste es natürlich auch wieder einen essbaren Anteil geben, mit Mirror Glaze in mindestens 2 Farben dekoriert. Ob in Form einer Torte oder sechs identischen Törtchen, blieb den Back-Profis selbst überlassen.
Hier konnten Sven und Péter vor Lina und Anna am meisten Punkte einsammeln. In der Gesamtrechnung wird nun deutlich, welche beiden Bäcker:innen zittern müssen.
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Neuer Bäcker der Woche: Sven bekommt die rote Schürze
Wer sowohl in der ersten, als auch in der zweiten Aufgabe jeweils die meisten Punkte erhält, wird folgerichtig Bäcker oder Bäckerin der Woche. Im Halbfinale konnte Sven die Jury am meisten überzeugen und holt sich mit 45,5 Punkten die rote Schürze von Lina ab, die allerdings mit 42,5 ihrem Back-Kollegen dicht auf den Fersen ist.
Kampfeswille, der beeindruckt: Anna bekommt ein letztes Lob von der Jury
Hatte sie in Folge 4 das Ruder gerade noch einmal rumreißen und sich das Weiterkommen bei "Das große Backen - Die Profis" sichern können, war für Anna im Halbfinale nun leider Schluss. Mit 37 Punkten bildete sie das Schlusslicht vorm Finale und musste die Backstube kurz vorm Finale verlassen. Die Jury hatte dennoch viel Lob für die sympathische Konditorin aus Walldorf. Betty zeigte sich sogar "sehr beeindruckt" von Annas "Kampfeswillen", mit dem sie sich immer wieder selbst hatte retten können. Nur in dieser Folge nicht. Anna trug es mit Fassung - und ein paar Tränchen - und nimmt auf jeden Fall aus der Show mit, dass sie niemals aufgeben darf.
Diese Profi-Bäcker:innen sind im Finale 2026
Hier die Finalist:innen für "Das große Backen - Die Profis" im Überblick":
Sven
Lina
Péter
Schmuckstücke fürs Finale
Fürs Finale in Folge 6 kündigt Enie an, dass sich die Zuschauer ein Schmuckstück des SAT.1-Fernsehens freuen dürfen. Was die Moderatorin damit wohl meint? Das siehst du am 8. Juli, um 20:15 Uhr in SAT.1 oder im Livestream auf Joyn.
Final-Gebäcke im Schaufenster
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