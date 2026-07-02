Konditorin, Bäckerin, Autorin
Sie arbeitete für Elton John und Gwyneth Paltrow: "Das große Backen - Die Profis"- Gastjurorin Peggy Porschen im Porträt
Aktualisiert:von Edwin B.
Ein pinkes Café in London, Promi-Kundschaft weltweit und jetzt ein Platz in der Jury von "Das große Backen - Die Profis": So hat sich Peggy Porschen von der Flugbegleiterin zur Star-Konditorin hochgearbeitet.
Das große Backen - Die Profis
Das große Backen - Die Profis
Eine neue Staffel von "Das große Backen - Die Profis" startet und acht Konditor:innen treten gegeneinander an. Ihr Ziel ist klar: der goldene Cupcake und ein Preisgeld von 10.000 Euro. Doch bevor jemand vom Titel träumen darf, müssen die Kandidat:innen ihr Können in zahlreichen kreativen und technisch anspruchsvollen Aufgaben unter Beweis stellen.
Sie ist die Lieblingsbäckerin der Stars
Sie wollte schon immer Konditorin werden: Peggy Porschen. Bevor sie Berühmtheiten wie Elton John, Gwyneth Paltrow, Madonna oder Rowan Atkinson belieferte, verbrachte sie ihr Leben in Düren in der Nähe von Köln. Ihre erste Karriere, als Stewardess über den Wolken, führte sie regelmäßig nach London. Die Aufenthalte brachten sie letztlich auf den Weg, den sie heute geht.
Sie entdeckte dort "British Sugar Craft" für sich. Die Kunst, die sich um Kuchendekoration und Zuckerhandwerk dreht, war für Peggy eine Offenbarung. Ihren Job als Flugbegleiterin hing sie an den Nagel, zog in ihre neue Wahlheimat England und absolvierte an der renommierten Kochschule "Le Cordon Bleu" ihr Diplom in französischer Patisserie.
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Eine Bäckerin und ein Koch: Das perfekte Traumpaar
England scheint für Peggy wirklich der richtige Ort gewesen zu sein. Während sie sich in London nach oben arbeitete, traf sie ihren späteren Lebensgefährten Bryn Morrow. Den Neuseeländer lernte sie bei einem Edel-Caterer kennen.
Der Koch hatte zuvor bereits für den weltbekannten TV-Koch Gordon Ramsay gearbeitet und war gut vernetzt. Als dann ein Auftrag von "Rocket Man"-Sänger Elton John kam, empfahl er Peggy als die "perfekte Person" für den Job. Für die Rocklegende fertigte sie damals ein essbares Fabergé-Ei an.
Die gemeinsame Arbeit setzten sie fort! Mit ihm als Managing Director und ihr als kreativem Kopf gründeten sie ihr eigenes Unternehmen: Peggy Porschen.
Erfolg trägt Pastelrosa
Im Londoner Nobelviertel Belgravia steht der pinke "Peggy Porschen Parlour": Konditorei, Café und Touri-Hotspot zugleich. Gegründet von der Meisterbäckerin selbst. Charakteristisch sind der "Girly Look" in Pastellrosa und die saisonal wechselnde Dekoration, die den Parlour auch zu einem beliebten Insta-Motiv gemacht hat.
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Neben dem Backen und dem Unternehmertum hat sie auch noch zwei Kochbücher geschrieben, in denen sie ihr Wissen mit interessierten Hobbybäcker:innen teilt. Apropos Wissen teilen: Im diesjährigen Halbfinale von "Das große Backen - Die Profis" ist sie als Gastjurorin mit dabei. Ihre Aufgabe: "Petit Fours" backen.
Mehr verraten wir allerdings noch nicht! Wer wissen möchte was "Petit Fours" sind und welche der vier verbleibenden Kandidat:innen ins Finale einziehen, sollte heute um 20:15 Uhr in SAT.1 einschalten!
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