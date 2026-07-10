Stolze Siegerin Das Finale von "Das große Backen - Die Profis": Lina gewinnt die Staffel Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Rebecca Arlt Das große Backen - Die Profis Wer gewinnt "Das große Backen - Die Profis" 2026? Videoclip • 04:45 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Endlich Finale! Ein letztes Mal hieß es bei "Das große Backen - Die Profis": Auf die Plätzchen, fertig, backen! Die Kandidat:innen müssen süße Schmuckstücke kreieren. Wer würde am Ende die Nase vorn haben und sich den goldenen Cupcake samt Siegesprämie holen? Die Chance dazu hatten Lina, Péter und Sven.

7 Staffeln Das große Backen - Die Profis Das große Backen - Die Profis Eine neue Staffel von "Das große Backen - Die Profis" startet und acht Konditor:innen treten gegeneinander an. Ihr Ziel ist klar: der goldene Cupcake und ein Preisgeld von 10.000 Euro. Doch bevor jemand vom Titel träumen darf, müssen die Kandidat:innen ihr Können in zahlreichen kreativen und technisch anspruchsvollen Aufgaben unter Beweis stellen. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Das Finale von "Das große Backen - Die Profis" verpasst? Hier auf Joyn kostenlos streamen Ganze Folge Das große Backen - Die Profis Faszinierendes Feingebäck im Finale Verfügbar auf Joyn Folge vom 08.07.2026 • 119 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Erste Aufgabe: Schmucke Kästchen für die Jury In der ersten Final-Aufgabe müssen die drei Finalist:innen aus Kuvertüre eine Schachtel oder ein Kästchen aus essbaren Elementen herstellen. Es wird später als Behältnis für die weiteren geforderten Backkreationen dienen und muss deshalb zum selbst gewählten Überthema passen sowie mindestens zehn der geforderten Kleingebäcke aus Aufgabe zwei Platz bieten. Das Ergebnis muss die Jury nur optisch, nicht geschmacklich überzeugen, da sie diese Schmuckkästchen nicht verkosten werden. Alle drei geben Vollgas, um möglichst in dieser Aufgabe schon viele Punkte abzuräumen. Doch leider gelingt Péter sein alt anmutender Karton nicht so ganz wie gewünscht und er bekommt auch prompt von der Jury die Fehler aufgezählt. Er konnte bei dieser Aufgaben leider am wenigsten überzeugen. Die meisten Punkte (29) erhielt Lina, gefolgt von Sven (28).

Zweite Aufgabe: Lina hat viele Herzen für die Jury Nun ging es ans Befüllen der Schmuckkästchen. Hierfür sollten die Profi-Bäcker:innen ein Kleingebäck oder aber aufwändige Pralinen herstellen. Es müssen insgesamt 15 identische Stücke präsentiert werden, passend zum selbst gewählten Überthema aus Aufgabe eins. Mindestens 10 der Kleingebäcke sollten zudem in die Box aus Aufgabe 1 passen. Hier konnte Péter den Punkterückstand der ersten Aufgabe leider auch nicht wettmachen. Seine Mini-Törchen überzeugten zwar geschmacklich, aber bekamen optisch eine schlechtere Bewertung, als die Herzen von Lina und die Pralinen von Sven. In der Gesamtrechnung wird nun deutlich, dass letztere klar um den Sieg backen.

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Finale Aufgabe: Welche Torte bekommt die meisten Punkte? Zum Abschluss mussten die drei FinalistInnen ihr Können noch ein letztes Mal unter Beweis stellen und eine spektakuläre, 3-stöckige Torte kreieren, natürlich wieder passend zum Überthema und aufwendig dekoriert. Geschmackliche Vorgaben: Die Torte sollte aus zwei Rezepturen bestehen, wobei die unterste und oberste Etage jeweils ein passendes aromatisches Konzept haben sollten, während die mittlere Etage einen anderen Geschmack haben sollte.

Die Siegerin: Lina ist Deutschlands beste Profi-Bäckerin 2026 Am Ende bekommt Lina für ihr Schaustück aus essbaren Herzen extra Punkte, so dass sie ihren Vorsprung kontinuierlich ausbauen konnte und ihr der Sieg mit insgesamt 82 Punkten nicht mehr zu nehmen war. Sie ist überglücklich, den Cupcake endlich in den Händen halten zu können. Sven und Péter freuen sich mit der strahlenden Siegerin.

"Das große Backen - Die Profis" 2026: Lina gewinnt das Finale und ist überglücklich! Bild: Joyn/Claudius Pflug

Das waren die Profi-Bäcker:innen im Finale 2026 Hier die Finalist:innen für "Das große Backen - Die Profis" im Überblick": Sven

Lina

Péter

Nach dem Backen ist vor dem Backen Nachdem die Frage nach dem besten Profi-Bäcker 2026 nun beantwortet ist, stellt sich gleich die nächste: Wer wird die oder der beste Hobbybäcker:in 2026? Die neue Staffel "Das große Backen" steht bereits in den Startlöchern: Du siehst die neuen Folgen ab 29. Juli, um 20:15 Uhr in SAT.1 oder im Livestream auf Joyn.