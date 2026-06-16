"Wahnsinnig stolz auf Dich" "Das große Backen"-Jurorin Bettina Schliephake-Burchardt teilt rührende Fotos ihres Sohnes Aktualisiert: Vor 34 Minuten von Lars-Ole Grap Auch in Staffel 7 von "Das große Backen - Die Profis" bewertet Bettina Schliephake-Burchardt wieder die süßen Kreationen. Bild: picture alliance / dpa | Kirsten Nijhof

Für Bettina Schliephake-Burchardt dreht sich im Beruf alles um Perfektion und Kreativität. Doch als Mutter steht für die 55-Jährige ein ganz anderes Thema im Vordergrund. Ein liebevoller Geburtstagsgruß an ihren Sohn zeigt, wie tief die Bindung in ihrer Familie ist und was ihr abseits der Kameras wirklich am Herzen liegt.

Bewegender Instagram-Post: Bettina Schliephake-Burchardt feiert den 30. Geburtstag ihres Sohnes Julius Auf ihrer Homepage beschreibt sich die Konditormeisterin und SAT.1-Jurorin Bettina Schliephake-Burchardt selbst als "Familienmensch oder wie ich es nennen würde: Rudeltier" und fügt hinzu, dass sie auf vieles verzichten könnte, aber "ganz bestimmt nicht auf meine Familie". Dass sie das ernst meint, zeigt sie jetzt auch auf Instagram mit einem besonderen Geburtstagspost zum 30. Geburtstag ihres Sohnes Julius. Zahlreiche Follower:innen schließen sich den Glückwünschen an und freuen sich sichtlich über den Meilenstein im Leben der beiden. Zum runden Geburtstag richtet sich die Konditormeisterin, die derzeit auch wieder als Jurorin bei SAT.1 in "Das große Backen - Die Profis" zu sehen ist, mit bewegenden Worten an ihren Sohn und teilt dabei Bilder aus seiner Kindheit. "Wenn man selber ein neues Lebensjahrzehnt erreicht, ist es schon immer ein besonderer Geburtstag. Aber wenn das eigene Kind 30 Jahre alt wird, ist es noch spezieller", schrieb sie unter den Beitrag. Und weiter: "30 Jahre Dein eigener Weg, Deine Visionen und Träume, mit Höhen und Tiefen, die Du angenommen und daraus Neues erschaffen hast. Ich bin wahnsinnig stolz auf Dich."

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Vom Koch zum Bäckermeister: So fand der Sohn von Bettina Schliephake-Burchardt seinen eigenen Weg Dass dieser Stolz absolut berechtigt ist, zeigt ein Blick auf den beruflichen Werdegang von Julius Burchardt: Er ist heute ausgebildeter Koch, Konditor, Bäckermeister und Betriebswirt im Handwerk. Dabei war es für seine Mutter keineswegs absehbar, dass er einmal diese Laufbahn einschlagen würde. Schliephake-Burchardt beschreibt auf ihrer Homepage, dass ihr Sohn zwar buchstäblich zwischen Buttercreme, Zucker und Tortendekoration aufgewachsen sei, ihn das mit fünf Jahren aber nicht davon abgehalten habe, sich zum Geburtstag ausdrücklich einen schlichten Gugelhupf von der Oma zu wünschen - ganz ohne die aufwendigen Dekorationen, für die seine Mutter bekannt ist. Und auch nach dem Abitur überraschte er sie: Statt eines Studiums entschied er sich für eine Kochlehre. Heute hat er sich jedoch in die Welt der Backkunst hineingearbeitet, wobei das aufwendige Tortendekoration nach eigenen Angaben seiner Mutter weiterhin nicht zu seinen Leidenschaften zählt. Für Bettina Schliephake-Burchardt, die in Lima aufwuchs und ihre kreative Ader ihrem Vater zuschreibt, legt stets großen Wert auf die Unabhängigkeit ihres Sohnes. Diese Einstellung begründet sie auf ihrer Homepage ganz persönlich: "Weil man ja in unserer Familie immer seine eigenen Wege einschlagen darf und das machen soll, wofür man brennt", schreibt sie auf ihrer Homepage. Inzwischen hat Julius auch privat eine feste Partnerin, Katharina, die Schliephake-Burchardt als "entzückende Schwiegertochter in spe" beschreibt und die wie sie selbst eine Begeisterung für Dekoration und Ästhetik teilt.