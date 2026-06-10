Trotz Mini-Erfolgs in der Speed-Challenge Tränen-Exit in Folge 3 von "Das große Backen - Die Profis" 2026: Es war nicht Ginas Tag Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Rebecca Arlt Das große Backen - Die Profis Wer ist raus in Folge 3? Videoclip • 02:42 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Halbzeit bei den Back-Profis! In Folge 3 von "Das große Backen - Die Profis" läuft es nicht bei allen Kandidat:innen am ende rund. Speziell eine Aufgabe bereitet große Schwierigkeiten. Vor allem an Gina scheint das Pech in dieser Woche zu kleben. Kann sie sich retten oder muss sie am Ende die Backschürze einpacken?

Folge verpasst? Hier auf Joyn kostenlos streamen Ganze Folge Das große Backen - Die Profis "Wo ist die Kokosnuss?" Verfügbar auf Joyn Folge vom 10.06.2026 • 120 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Coco-Loco! Wer zaubert die schönsten Kokos-Gebäcke? Diese Frage stellen sich Enie und die Juror:innen gleich zu Anfang von Folge 3. Die Aufgabe für die Profi-Bäcker:innen: 20 identische Kleingebäcke mit der Kokosnuss im Zentrum. Dabei müssen mindestens fünf Komponenten Kokos-Bestandteile enthalten. Die verbliebenen sechs Kandidat:innen machen sich sogleich ans Werk. Nicht nur die drei Stunden Zeit bringen einige von ihnen am Ende ins Schwitzen - auch die Vorgabe, 20 gleichgroße (und intakte) Gebäcke zu erstellen und nur eine Silikonform zu nutzen, stellt eine große Herausforderung dar.

Gina hat sich verzettelt. Günther Koerffer

Tränen der Verzweiflung bei Gina "Bitte!" fleht die sympathische Schokoladen-Sommelière aus Heidelberg vor dem Frost-Schrank. Das Problem: Ihre Mini-Kokosnüsse werden nicht fest. Das Warten kostet sie wertvolle Zeit, die ihr am Ende für die Dekoration fehlt. Als die Zeit um ist, fließen weitere Tränen der Verzweiflung. Alle anderen nehmen Gina sofort in den Arm und machen ihr Mut. Ihr bleibt vor dem Urteil der Jury lediglich die Hoffnung, dass ihre Kokos-Gebäcke geschmacklich das Punkte-Ruder noch herumreißen.

Am Ende bekommen Michael und Pèter die meisten Punkte (je 27,5) für ihre Kleingebäcke. Bei ihnen hat die Jury alle Aromen rausgeschmeckt. Die wenigsten Punkte sammelt wenig überraschend Gina ein. Ihre Kokosnüsse waren am Ende nicht nur optisch nicht identisch, sondern auch innen im Kern noch fast gefroren, während ihre äußere Mousse-Schicht zu matschig ist.

Speed-Challenge für Sonderpunkte: Wer verziert den schönsten "Vintage Cake"? Bei der zweiten Aufgabe kommt es auf die Schnelligkeit an: Die Profis müssen spontan einen bereits fertigen Torten-Körper im klassischen Spritzdekor-Look verzieren. Jede:r Kandidat:in bekommt dabei eine Farbe zugelost. Die Jury bekommt diese Zuteilung nicht mit und muss am Ende rein anhand der Optik die Punkte verteilen. Es winken am Ende fünf Zusatzpunkte für das beste Ergebnis. Nach dem Debakel aus Runde 1 gibt besonders Gina natürlich Gas, um den Punkterückstand zumindest etwas aufzuholen. Aber ihre Konkurrenz möchte ihr die Punkte natürlich nicht einfach herschenken und legen sich ebenfalls ins Zeug. Doch es klappt tatsächlich: Bei der Punktevergabe durch die Jury ergattert Gina die Extrapunkte.

Letzte Aufgabe: Das Lieblings-Urlaubsziel in Tortenform Als letzte Aufgabe müssen die Back-Profis eine XL-Schneekugel-Torte mit einer Kuppel aus Isomalt kreieren. Diese soll ihr Lieblings-Urlaubsziel zeigen und ein Miniatur-Motiv enthalten. Natürlich auch hier wieder besondere Vorgaben: Die Kuppel sollte an der schmalsten Stelle mindestens 20 cm Durchmesser haben, bei einem Torten-Durchmesser von mindestens 25 cm. Die Torte selbst muss vier Komponenten enthalten. Die Backzeit beträgt fünf Stunden. Wieder haben die Kandidat:innen tolle Ideen für ihre Torte. Auch die bislang vom Pech verfolgte Gina weiß, dass sie Punkte aufholen muss, um eine Chance zu haben, auch in der kommenden Folge weiterbacken zu dürfen. Sie wählt eine französische Patisserie als Motiv unter der Schneekugel. Andere Motive sind Hollywood (Lina), die brasilianischen Wasserfälle von Iguazú (Anna), die Azoren (Michael), Sansibar-Safari (Sven) und eine kanadische Weihnachtsszenerie (Pèter). Die Kuppel aus Isomalt stellt alle Bäcker:innen der Show vor eine Herausforderung. Problem. Die rundliche Form und die Möglichkeit, hindurchzusehen. Nur eine einzige Kuppel stellt am Ende die Jury halbwegs zufrieden: die von Michael lässt die Azoren-Landschaft tatsächlich direkt erkennen. Unter allen anderen Kuppeln ist kaum etwas zu erkennen.

Tagessieger! Die rote Schürze bekommt Michael Michael hat nach den drei Aufgaben die Nase vorn, wenn auch nur knapp vor Lina. Sven muss also doch die rote Schürze an den neuen Bäcker der Woche abtreten. Ob er sie sich in der nächsten Folge gleich wieder zurückholen kann, sehen wir in Folge 4.