Die "Runde der Schande" ist eröffnet Cosimo Citiolo, Georgina Fleur, Aleks Petrovic & Co.: Diese zehn Stars stellen sich bei "Das große Promi-Büßen" 2026 ihren Sünden Veröffentlicht: Vor 29 Minuten von Lena Maier Olivia Jones (m.) und die Kandidat:innen von "Das große Promi-Büßen" 2026. Bild: Joyn/Nikola Milatovic

Sie haben gelästert, betrogen und provoziert. Jetzt ist die Zeit der Abrechnung gekommen. Zum heutigen Drehstart, 16. Juni, der fünften Staffel von "Das große Promi-Büßen" verraten wir, welche zehn Stars wir zur großen Beichte schicken. Macht euch bereit für eine gnadenlose Konfrontation, wenn Olivia Jones die Sündenregister öffnet.

Die idyllische Ruhe am österreichischen Erzberg hat ein Ende, denn wir stellen den Beichtstuhl wieder auf! Heute beginnt der Dreh zur fünften Staffel von "Das große Promi-Büßen" und eines ist jetzt schon klar: Das Sündenregister der neuen Kandidatinnen und Kandidaten ist lang und schmutzig. In der "Runde der Schande" wird Drag-Ikone Olivia Jones wieder zur moralischen Instanz und liest den zehn Promis ungeschönt die Leviten. Es wird die Zeit der Abrechnung, der Tränen und der (hoffentlich) ehrlichen Reue. Im letzten Jahr war es Jörg Dahlmann, der sich bei uns seinen Verfehlungen stellte und am Ende als Sieger hervorging. Doch wer wagt sich dieses Jahr in die knallharte Konfrontation? Wir enthüllen den Cast und der hat es in sich.

Diese 10 Promis schicken wir zur Beichte

Schlagzeilen als Betrüger: Eike Immel Eike Immel war in der dritten Staffel von "Promis unter Palmen" dabei. Bild: Joyn/Tan Nian Xing

Er bestritt zwei Weltmeisterschaften und zwei Europameisterschaften mit der deutschen Fußballnationalmannschaft. Heute macht er Schlagzeilen wegen Betrugs in über 100 Fällen: Eike Immel muss zum #PromiBüßen 2026.

Eike Immel in Staffel 3 von "Promis unter Palmen" Alle Folgen hier auf Joyn

Umstritten wäre untertrieben: Georgina Fleur Georgina Fleur war bei "Villa der Versuchung" zu sehen. Bild: Joyn/Michael de Boer

Das Überlebenselixier von Georgina Fleur ist Aufmerksamkeit. Dafür ist der berühmt-berüchtigten Reality-Queen geradezu jede Konfrontation mit ihren Mitmenschen Mittel zum Zweck. Ob die in Dubai residierende Trash-TV-Diva im spartanisch eingerichteten #PromiBüßen-Camp an ihre Grenzen kommt?

Georgina in "Villa der Versuchung" 2025 Hier ganze Folgen streamen

Die Red Flags der Dating-Formate: Aleks Petrovic und Marwin Klute Bei "Temptation Island VIP" sorgten sie mit frauenfeindlichen Sprüchen für einen Skandal, nun folgt die Abrechnung: Marwin Klute (l.) und Aleks Petrovic (r.) stellen sich getrennt voneinander der "Runde der Schande". Bild: Imago Images / Gartner; Oliver Langel

Aleks Petrovic und Marwin Klute scheiterten krachend am Beziehungstest von "Temptation Island VIP". Mit frauenfeindlichen Äußerungen, Eifersuchtsgebärden und Vorwürfen der "Entmannung" durch ihre Ex-Partnerinnen sorgten die beiden vermeintlich "maskulinen Männer" für Skandale.

Die impulsive One-Man-Show: Cosimo Citiolo "Promis unter Palmen" 2025: Cosimo nimmt 42.500 Euro Preisgeld mit nach Hause. Bild: SAT.1 / Joyn

Der "Checker vom Neckar" macht jedes Format zu seiner persönlichen Reality-Show. Sobald Cosimo Citiolo von den Kameras eingefangen wird, ist es laut, impulsiv und provokant. Rücksicht auf Verluste? Fehlanzeige. Doch wehe, der "Promis unter Palmen"-Sieger wird mit Gegenwind konfrontiert - das nimmt der Reality-Kultkandidat dann doch schnell persönlich.

Die "militante Veganerin": Raffaela Raab Raffaela Raab, auch bekannt als "Die Militante Veganerin", demonstriert auf der Gamescom 2023 vor dem Red Bull Creator Club für Veganismus und gegen Kükenschreddern. Bild: Panama Pictures

Für sie ist nicht vegan sein nicht ok. Raffaela Raab kennt Social-Media-Sperren nur zu gut. Die radikale Tierschutzaktivistin hat sich durch provokative Straßeninterviews auf TikTok und Instagram einen Namen gemacht und wirft Passanten darin unter anderem ihren Fleisch- und Milchkonsum moralisch vor.

Das "Enfant terrible" des Reality-TV: Sahel Ihr Lächeln täuscht: Wegen eines handgreiflichen Übergriffs flog Sahel bei "Ex on the Beach" raus. Ob sie ihre impulsiven Ausbrüche beim "Promi-Büßen" unter Kontrolle hat? Bild: RTL / Frank Fastner

The beach is closed, wenn es um Sahel geht. Denn bei "Ex on the Beach" wurde die Reality-TV-Teilnehmerin nach einem handgreiflichen Übergriff auf ihren Love Interest Joshi kurzerhand aus dem Format geworfen. Und auch bei "Germany Shore" hat sich Sahel bereits mit ihrem impulsiven und eskalativen Verhalten etabliert.

"Queen of Gossip" mit kurzer Zündschnur: Nadja Großmann Nadja Großmann war Kandidatin bei "The Power". Bild: Joyn/René Lohse

Nadja Großmann machte sich im Reality-TV-Kosmos bisher durch Streits, Beleidigungen anderer Teilnehmer:innen und das Verbreiten pikanter Gerüchte einen Namen. Verteidigt sie weiterhin lautstark ihr Verhalten oder wird sie in der „Runde der Schande“ doch eher kleinlaut?

"The Mean Girl": Melissa Hofman "Die Realitystar Academy": Melissa Alicja Hofman war als Kandidatin dabei. Bild: Joyn/Marc Rehbeck

Melissa Hofman ist durch ihre Teilnahme an der „Realitystar Academy“ bekannt. Dort wurden Mobbing- und Lästervorwürfe gegen sie laut. Doch damit nicht genug: Einen Streit wehrte sie mangels Argumenten unvermittelt per Spuckattacke ab. Kriegt Melissa beim #PromiBüßen noch die Kurve oder verfestigt sich ihr Ruf als "Mean Girl" hier erst recht?

Streame hier "Die Realitystar Academy" Ganze Folgen auf Joyn

Die sorglose Momfluencerin: Annamiltina Bekannt für ihre Prank-Videos, doch ein als kulturunsensibel kritisiertes Statement brachte Momfluencerin Annamiltina massive Kritik ein. Bei „Das große Promi-Büßen“ muss sie sich nun ihrer Verantwortung stellen. Bild: instagram / annamiltina

Die Content Creatorin Annamiltina veröffentlicht auf TikTok und YouTube regelmäßig Prank-Videos mit Familienmitgliedern oder Freund:innen. Im März 2025 bezeichnete sie die koreanische Sprache in einem Video als "Geheimsprache". Dieses Video stand als kulturunsensibel und rassistisch stark in der Kritik. Sieht sie ihr Fehlverhalten heute ein? Oder beharrt sie auch in der "Runde der Schande" stur auf ihren Positionen?

Die fünfte Staffel "Das große Promi-Büßen" siehst du ab Herbst 2026 natürlich kostenfrei bei uns auf Joyn.