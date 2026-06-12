Spekulationen zur neuen Staffel Diese Stars wünschen sich die Fans als Kandidat:innen für "Das große Promi-Büßen" 2026 Veröffentlicht: Vor 43 Minuten von Lena Maier Gewitterstimmung bei "Das große Promi-Büßen": Olivia Jones lässt Stars für ihre Schandtaten geradestehen. Bild: Joyn/Nikola Milatovic

Wer stellt sich 2026 dem wohl härtesten Reality-Reue-Camp im TV? In der Joyn App haben User:innen bereits fleißig spekuliert, welche Promis sie gern in der nächsten Staffel von "Das große Promi-Büßen" sehen würden.

4 Staffeln Das große Promi-Büßen Hier alle Folgen streamen Unvergessen. Aber auch unverzeihlich? Bei "Das große Promi-Büßen" bekommen prominente Teilnehmer:innen mit turbulenter Vergangenheit die Chance, sich ihren Sünden zu stellen. Dazu geben sie jeglichen Luxus auf und ziehen in ein Camp, in dem herausfordernde Challenges auf sie warten. Doch damit nicht genug: Olivia Jones konfrontiert die Prominenten direkt mit ihren bisherigen Fehltritten. Wer kann eine Seite von sich präsentieren, die der Öffentlichkeit bisher verborgen blieb? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Wer sind die Kandidat:innen von "Das große Promi-Büßen" 2026? Die Gerüchteküche brodelt Die neue Staffel von "Das große Promi-Büßen" ist zwar erst für Herbst 2026 angekündigt, doch die Vorfreude ist jetzt schon riesig. Ein genaues Startdatum steht bislang noch nicht fest, dafür läuft die Gerüchteküche in der Joyn App bereits auf Hochtouren. Dort diskutieren die User:innen schon jetzt darüber, welche Promis sie sich für Staffel 5 wünschen oder wem sie einen Auftritt im neuen Cast zutrauen würden. Und dabei zeigt sich schnell: Die Community denkt groß, bunt und absolut schlagzeilenträchtig.

Diese Promis wurden von den User:innen genannt Mit dabei sind einige bekannte Namen, die Reality-Fans sofort auf dem Zettel haben dürften - aber auch Promis, mit denen wohl nicht jede:r gerechnet hätte. In der Joyn App wurden unter anderem diese Stars genannt: Aleks Petrovic

Umut Tekin

Kim Virginia Hartung

MontanaBlack

Brenda Brinkmann

Max Bornmann

Eva Benetatou

Mike Heiter

Prinz Marcus von Anhalt

Olivia Jones

Campino

Gil Ofarim

Andre Schiebler

San Diego Pooth Von Reality bis Popkultur, von Social Media bis Promi-Schlagzeile: Die Fan-Vorschläge zeigen, dass sich die User:innen auch für die kommende Staffel wieder einen möglichst wilden, diskussionswürdigen und überraschenden Mix wünschen.

Von Reality bis Überraschung: Die Community hat klare Favorit:innen Auffällig: Viele User:innen setzen auf Promis, die bereits reichlich Reality-Erfahrung mitbringen und ganz genau wissen, wie man für Aufsehen sorgt. Andere werfen Namen in den Ring, die auf den ersten Blick eher überraschend wirken und gerade deshalb besonders neugierig machen . Genau dieser Mix macht die Diskussionen rund um "Das große Promi-Büßen" so spannend. Wer könnte anecken, wer könnte überraschen, wer würde in einer möglichen neuen Staffel besonders für Furore sorgen? Die Community hat dazu offenbar schon sehr klare Vorstellungen.

Nach Jörg Dahlmanns Sieg stellt sich die Frage: Wer büßt als Nächstes? 2025 sicherte sich Jörg Dahlmann den Sieg bei "Das große Promi-Büßen". Wer die vergangene Staffel noch einmal Revue passieren lassen möchte, findet hier den Artikel zum Gewinner. Kein Wunder also, dass viele Fans schon jetzt überlegen, wer in der nächsten Runde für Schlagzeilen sorgen könnte.

Im Herbst 2026 geht es weiter Bis die fünfte Staffel tatsächlich startet, bleibt also noch etwas Zeit für Spekulationen, Wunschlisten und mögliche Überraschungen. Sicher ist bislang nur: "Das große Promi-Büßen" kehrt im Herbst 2026 zurück. Wer in den neuen Folgen zu sehen sein wird, erfahrt ihr wie immer als Erstes hier, sobald es feststeht.

Du möchtest dich schonmal einstimmen? Alle Folgen vergangener Staffeln von "Das große Promi-Büßen" hier ansehen