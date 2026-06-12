Spekulationen zur neuen Staffel
Diese Stars wünschen sich die Fans als Kandidat:innen für "Das große Promi-Büßen" 2026
Veröffentlicht:von Lena Maier
Wer stellt sich 2026 dem wohl härtesten Reality-Reue-Camp im TV? In der Joyn App haben User:innen bereits fleißig spekuliert, welche Promis sie gern in der nächsten Staffel von "Das große Promi-Büßen" sehen würden.
Das große Promi-Büßen
Hier alle Folgen streamen
Unvergessen. Aber auch unverzeihlich? Bei "Das große Promi-Büßen" bekommen prominente Teilnehmer:innen mit turbulenter Vergangenheit die Chance, sich ihren Sünden zu stellen. Dazu geben sie jeglichen Luxus auf und ziehen in ein Camp, in dem herausfordernde Challenges auf sie warten. Doch damit nicht genug: Olivia Jones konfrontiert die Prominenten direkt mit ihren bisherigen Fehltritten. Wer kann eine Seite von sich präsentieren, die der Öffentlichkeit bisher verborgen blieb?
Wer sind die Kandidat:innen von "Das große Promi-Büßen" 2026? Die Gerüchteküche brodelt
Die neue Staffel von "Das große Promi-Büßen" ist zwar erst für Herbst 2026 angekündigt, doch die Vorfreude ist jetzt schon riesig. Ein genaues Startdatum steht bislang noch nicht fest, dafür läuft die Gerüchteküche in der Joyn App bereits auf Hochtouren.
Dort diskutieren die User:innen schon jetzt darüber, welche Promis sie sich für Staffel 5 wünschen oder wem sie einen Auftritt im neuen Cast zutrauen würden. Und dabei zeigt sich schnell: Die Community denkt groß, bunt und absolut schlagzeilenträchtig.
Diese Promis wurden von den User:innen genannt
Mit dabei sind einige bekannte Namen, die Reality-Fans sofort auf dem Zettel haben dürften - aber auch Promis, mit denen wohl nicht jede:r gerechnet hätte. In der Joyn App wurden unter anderem diese Stars genannt:
Aleks Petrovic
Umut Tekin
Kim Virginia Hartung
MontanaBlack
Brenda Brinkmann
Max Bornmann
Eva Benetatou
Mike Heiter
Prinz Marcus von Anhalt
Campino
Gil Ofarim
Andre Schiebler
San Diego Pooth
Von Reality bis Popkultur, von Social Media bis Promi-Schlagzeile: Die Fan-Vorschläge zeigen, dass sich die User:innen auch für die kommende Staffel wieder einen möglichst wilden, diskussionswürdigen und überraschenden Mix wünschen.
Von Reality bis Überraschung: Die Community hat klare Favorit:innen
Auffällig: Viele User:innen setzen auf Promis, die bereits reichlich Reality-Erfahrung mitbringen und ganz genau wissen, wie man für Aufsehen sorgt. Andere werfen Namen in den Ring, die auf den ersten Blick eher überraschend wirken und gerade deshalb besonders neugierig machen .
Genau dieser Mix macht die Diskussionen rund um "Das große Promi-Büßen" so spannend. Wer könnte anecken, wer könnte überraschen, wer würde in einer möglichen neuen Staffel besonders für Furore sorgen? Die Community hat dazu offenbar schon sehr klare Vorstellungen.
Nach Jörg Dahlmanns Sieg stellt sich die Frage: Wer büßt als Nächstes?
2025 sicherte sich Jörg Dahlmann den Sieg bei "Das große Promi-Büßen". Wer die vergangene Staffel noch einmal Revue passieren lassen möchte, findet hier den Artikel zum Gewinner.
Kein Wunder also, dass viele Fans schon jetzt überlegen, wer in der nächsten Runde für Schlagzeilen sorgen könnte.
Im Herbst 2026 geht es weiter
Bis die fünfte Staffel tatsächlich startet, bleibt also noch etwas Zeit für Spekulationen, Wunschlisten und mögliche Überraschungen. Sicher ist bislang nur: "Das große Promi-Büßen" kehrt im Herbst 2026 zurück.
Wer in den neuen Folgen zu sehen sein wird, erfahrt ihr wie immer als Erstes hier, sobald es feststeht.
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