"Mommy-Makeover" sorgt für Kritik Radikale Ganzkörper-Beauty-OP: Christina Dimitriou unterzieht sich "Körperformung 360 Grad" Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Christina Dimitriou scheint zufrieden mit ihrem "Mommy-Makeover". Bild: BOBO

Reality-TV-Bekanntheit Christina Dimitriou hat sich einer umfangreichen Schönheits-OP unterzogen. Beim sogenannten "Mommy-Makeover" ließ sie sich Fett absaugen, die Haut straffen und den Po mit Eigenfett aufpolstern.

Christina Dimitriou setzt wieder einmal auf Veränderung. Die 34-Jährige, bekannt aus "Promi Big Brother" und "Das große Promi-Büßen", hat sich für ein aufwendiges Rundumprogramm entschieden. Der Eingriff, ein sogenanntes "Mommy-Makeover", liegt etwa eine Woche zurück. Auf Instagram zeigte sie in ihrer Story nun, was gemacht wurde und wie sie sich dabei fühlt.

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"Mommy-Makeover": Das hat Christina Dimitriou machen lassen In einem Clip klärt sie gemeinsam mit ihrem behandelnden Arzt über die geplante Prozedur auf. "Wir machen eine Körperformung, 360 Grad", erklärt der Chirurg im Video. Dazu gehört eine Fettabsaugung an Bauch, Rücken, Armen und an der Innenseite der Beine. Zusätzlich kommt eine Laserbehandlung zum Einsatz, um die Haut an den betroffenen Stellen zu straffen. Teil des Pakets ist außerdem ein BBL (Brazilian Butt Lift), also eine Aufpolsterung des Pos mit Eigenfett. Schon vor ihrem "Mommy-Makeover" hat der Reality-Star Erfahrungen mit dem Thema Beauty-Eingriffe gemacht. 2025 stattete sie "DR. RICK & DR. NICK" einen Besuch in ihrer Praxis ab:

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Ihr Arzt beschreibt das Ziel klar: Problemzonen sollen reduziert und der Po gleichzeitig geformt werden. Christina steht in kurzen Shorts und Sport-BH vor der Kamera und zeigt genau, was sie stört. "Was mich stört, ist, dass es hier so schlaff ist", sagt sie und zupft an der Haut an ihrem Oberbauch. Die OP soll diese aus ihrer Sicht unschönen Stellen korrigieren. In ihrer Instagram-Story präsentiert sie bereits erste Ergebnisse. Bei einer Lymphdrainage wird ihr Bauch massiert, der noch deutlich gestrafft, aber von Blutergüssen gezeichnet ist. Die Behandlung soll die Heilung unterstützen und Schwellungen reduzieren.

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Trotz Follower-Kritik: Christina Dimitriou freut sich über Ergebnis Unter dem Video mit dem Chirurgen zeigt sich Christina äußerst zufrieden. "Bin sehr, sehr happy, auch wenn alles noch angeschwollen ist, sieht man schon ein tolles Ergebnis", schreibt sie in die Kommentarspalte. Für sie scheint der Eingriff bereits jetzt ein Erfolg zu sein.

Viele ihrer Follower:innen sehen das jedoch anders. In den Kommentaren wird die Entscheidung der Influencerin teilweise scharf kritisiert. Einige Nutzer:innen stellen die Frage, wie sie sich als alleinerziehende Mutter eines einjährigen Kindes einer so riskanten und aufwendigen Operation mit langer Erholungsphase unterziehen könne. Vor allem den Brazilian Butt Lift, der als eine der gefährlichsten Schönheitsoperationen gilt, sehen viele kritisch.

"Bin sehr, sehr happy, auch wenn alles noch angeschwollen ist, sieht man schon ein tolles Ergebnis Christina Dimitriou auf Instagram