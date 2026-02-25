Nach Teilnahme
ADHS-Verdacht beim "Promibacken": Diese Anzeichen erkannte Maximilian Arland an sich selbst
Aktualisiert:von Pia In der Smitten
Das große Promibacken
Maximilian Arlands Rübli-Fauxpas: Ein Schwips zu viel?
Die Teilnahme bei "Das große Promibacken" 2026 ist für Maximilian Arland eine echte Herausforderung. Die Show verlangt dem Entertainer alles ab und öffnet ihm gleichzeitig die Augen. Der Moderator glaubt, durch die Sendung Anzeichen für Neurodivergenz zu erkennen.
Als Moderator großer TV-Shows unterhält Maximilian Arland Millionen von Zuschauer:innen. Er ist außerdem erfolgreicher Schlagersänger, spielt Klavier und Gitarre. Noch dazu ist er - wie er gerade bei "Das große Promibacken" zeigt - ein überraschend guter Bäcker.
Dabei verlangt ihm die Arbeit in der Backküche höchste Konzentration ab. Ein Talent, das der Entertainer eigener Einschätzung nach eigentlich gar nicht habe. So gestand er in einem Interview mit der Illustrierten "Neue Post":
In meinem Kopf ist sehr viel los.
"Dementsprechend fällt es mir normalerweise extrem schwer, mich auf eine Sache zu konzentrieren. Backen erfordert Geduld, und die habe ich von Natur aus eher nicht."
Auch seine Familie sei erstaunt, wie er trotz seiner "Hummeln im Hintern" so tolle Torten zaubern könne.
Backen stellt Maxi Arland vor riesige Herausforderung
Erst durch seine Teilnahme bei "Das große Promibacken" sei Maximilian Arland bewusst geworden, dass er möglicherweise unter ADHS leide. Dieses Defizit an Aufmerksamkeit bei gleichzeitiger Hyperaktivität ermögliche es ihm manchmal mehrere Alltagstätigkeiten parallel zu erledigen, so die Selbstdiagnose des Moderators. Sich hingegen nur aufs Karamellisieren von Mandeln zu konzentrieren, falle ihm sehr schwer. Da brenne schnell mal was an.
"Ich kann kaum etwas isoliert tun. Beim Backen hat mir das fast das Genick gebrochen", erinnert sich Maximilian Arland an das Chaos an seinem SAT.1-Backplatz. Das Ergebnis: Es scheppert häufiger, wenn Schüsseln und Rührbesen auf dem Boden landen. Für den Showmaster war diese Erfahrung Gold wert. Er will jetzt noch mehr daran arbeiten, ruhiger zu werden.
Wie es für Maximilian Arland und die anderen Kandidat:innen bei "Das große Promibacken" 2026 weitergeht, siehst du in der nächsten Folge am 25. Februar 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.
