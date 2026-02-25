Nach nur einem Bissen verliebt
"Promi Taste" 2026: Welcher Star-Koch schnappt sich Melody Haase für sein Team?
Jetzt sind die Stars dran! Bei "Promi Taste" stehen die Stars am Herd und versuchen die Jury mit ihren Löffeln zu überzeugen. Vor allem Melody Haase verzaubert mit ihrem ersten Löffel. In welches Team sie kommt? Noch streng geheim!
Eigentlich Reality-Star: Melody Haase überzeugt auch am Herd
In der neuen SAT.1 Serie "Promi Taste" dürfen die Stars an den Herd! Tim Raue hat als Koch bereits zwei Sterne vorzuweisen - doch kann er auch mit Promi-Sternchen umgehen? Er ist zumindest sofort verliebt - in den Löffel von Reality-Star Melody Haase, die sich zuletzt auch in Sachen Backen bei "Kuchen oder Chaos" gegen Kader Loth durchsetzen konnte. Raue schwärmt: "Das ist ein unfassbar geiles Spiel der Texturen, da knallt’s, da ballert’s". Es gab auch Lob von Den anderen Star-Köchen für ihr "Thunfisch-Lachs-Mosaik".
Neben Melody Haase kochen weitere elf Promis um die Gunst der Coaches. Die Wahl fällt schwer, denn alle scheinen ihren Job als Promi-Köch:innen sehr gut machen. Auch Alexander Herrmann zieht den Hut und erklärt:
Das haben Profiköche hier schon schlechter gemacht
"Promi Taste" in SAT.1: Start im April
Läuft dir das Wasser auch schon im Mund zusammen? Dann musst du nur noch ein wenig Geduld aufbringen, denn die neue Show in SAT.1 steht bereits in den Startlöchern: am 08. April 2026, um 20:15 startet "Promi Taste" endlich. Direkt davor kannst du Promis noch am Backofen bewundern: Bei "Das große Promibacken" läuft derzeit die zehnte Staffel.
Diese Kandidat:innen sind bei der ersten Staffel "Promi Taste" dabei
Erfolgstrainerin Martina Voss-Tecklenburg
Profitänzerin Kathrin Metzinger
Sport-Kommentator Elmar Paulke
Schauspieler Andreas Hoppe
"Tagesschau"-Legende Jan Hofer
Comedian Simon Pearce
Video-Creator Paul Cooks
Moderator und Sänger Ben Blümel
Wer überzeugt die feinen Gaumen der Coaches und der hochkarätigen Gastjuroren mit Süße, Säure, Crunch, Schmelz und einfach dem besten Geschmack und gewinnt den Pokal und 10.000 Euro für den guten Zweck?
Das sind die Coaches
Alexander Herrmann
Alex Klumptner
Tim Raue
Worum geht es bei "Promi Taste"?
In dem Promi Spin-Off von The Taste müssen Stars unsere "The Taste" Jury überzeugen. Wie auch bei "The Taste" müssen hier die Stars ihre Gerichte auf Probierlöffeln servieren. Unsere Stars kochen in Teams mit Profi-Köchen und müssen sich durch verschiedenste Challenges behaupten
"Promi Taste", Staffel 1, sieben Folgen, ab Mittwoch, 8. April 2026, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.
