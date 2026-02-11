Im Porträt Alexander Mazza bei "Das große Promibacken" 2026: Was wurde aus dem ProSieben-Moderator? Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Auf Joyn ansehen Jubiläumsstaffel bei "Das große Promibacken" Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Model, ProSieben-Gesicht, später auch Moderator im Öffentlichen Rundfunk: Alexander Mazza ist einer der bekanntesten TV-Hosts im deutschsprachigen Raum - und privat Familienvater mit großem Herz für soziale Projekte. Jetzt schwingt er für SAT.1 den Backlöffel.

Alexander Mazza ist so ein Typ, den man schon irgendwo gesehen hat. Und das ist nicht verwunderlich, denn er hat als Moderator bereits für viele Sender gearbeitet. Ob ProSieben, SAT.1, kabel eins, MDR, Das Erste oder ZDF - Mazza gehört seit den 90ern zu den Gesichtern, die im deutschen Fernsehen einfach ständig präsent sind. Geboren 1972 nahe München, Sohn eines Italieners und einer Wienerin. Erst stand er als Model vor der Kamera, später dann mit Mikro in der Hand. Es folgten verschiedene Jobs im TV, darunter für Daily-Shows, Boulevardmagazine, Unterhaltung, Reportage, Event-Moderationen. Aber auch als Schauspieler und Coach ist er inzwischen tätig gewesen.

Vom ProSieben-Casting ins deutsche Fernsehen: Alexanders Weg durchs TV Nach dem Abitur startet Alexander Mazza erstmal als Model - bis 1995 ein Moderatorencasting bei ProSieben alles verändert. Der Sender entdeckt ihn, engagiert ihn, und direkt danach landet er beim täglichen Mittagsmagazin "Sam". Live, schnell, bunt - ein Format, in dem es um Spontanität und Menschen geht. Parallel moderiert er bei ProSieben weitere Shows wie "Rosen vom Ex", "Fort Boyard" und "Clip Mix", später bei SAT.1 das Frühstücksformat "Weck Up". Nach sieben Jahren bei ProSieben zieht er weiter zur ARD: Beim Boulevardmagazin "Brisant" (im Ersten) wird er ab 2004 das neue Gesicht an der Seite von Promi-News, True-Crime-Stories und Gesellschaftsthemen. Dazu hostet er "Herzblatt" im Bayerischen Fernsehen und steht bei "Deutschland Champions" mit Gerd Rubenbauer und Sabrina Staubitz auf der Bühne. Parallel läuft Reise-Content über Gute Reise TV im MDR Fernsehen und bei DW-TV, außerdem moderiert er GQ TV - Das Magazin auf DMAX.

Alexander Mazza bei "Mister Perfect - Der Männer-Test" 2009

ZDF-Jahre: "Mona Lisa", Silvester und "Leute heute" Nach der ARD-Phase wirft er - wie er selbst gern sagt - "beim ZDF Anker". Dort moderiert er von 2012 bis 2017 das gesellschaftspolitische Magazin "ML Mona Lisa", eine Mischung aus Reportage, Porträt und Tiefgang. Dazu kommt die Silvester-Show "Willkommen am Brandenburger Tor" an der Seite von Andrea Kiewel und später Vertretungs-Einsätze bei "Leute heute". Auf der Entertainment-Seite zeigt er sich unter anderem in der SAT.1-Show "Mister Perfect - Der MännerTest", in "Die beste Idee Deutschlands", in ServusTVs "Bullet Points" und 2026 bei "Das große Promibacken". Zwischendurch steht er auch als Schauspieler vor der Kamera - von "SOKO 5113" und "Die Rosenheim-Cops" (zuletzt 2024) über "Sturm der Liebe", "Familie Dr. Kleist", "Die Chefin" bis hin zu diversen TV-Filmen. Kurz gesagt: Wenn du durch zwei, drei Sender zappst, ist die Chance hoch, dass du irgendwann bei ihm landest.

Alexander Mazza bei "Watzmann ermittelt"

Familie und Herz-Projekte: So tickt Alexander Mazza privat Privat hält sich Alexander Mazza gern etwas zurück. Bekannt ist: Er ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Weil ihm die Familie so wichtig ist, hält er sie weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch für Menschen, denen es nicht so gut geht, macht er sich auch öffentlich stark, nutzt seine Reichweite damit nicht nur für Glamour, sondern auch für soziale Projekte. Alexander Mazza ist Pate der Björn-Steiger-Stiftung für das Projekt "Retten macht Schule", das lebensrettende Erste-Hilfe-Skills an Kinder und Jugendliche bringt. Seit 2020 ist er außerdem Schirmherr des Ronald McDonald Hauses in München am Deutschen Herzzentrum - ein Zuhause auf Zeit für Familien schwerkranker Kinder. Dazu moderiert er regelmäßig Charity-Galas, Benefizabende und Fundraising-Events, vom Life Ball "Solidarity Dinner" bis zu Stiftungs-Formaten von McDonald’s oder BayWa. Für Ramp-Up-Content ist das Gold wert: Du kannst ihn nicht nur als TV-Gesicht framen, sondern auch als jemanden, der Verantwortung ernst nimmt. Dazu kommt seine Rolle als Coach und Sprecher. Mazza arbeitet als Dozent an der HFF München und der Burda-Journalistenschule, coacht Mitarbeitende von Unternehmen wie Allianz, BayWa, Strellson oder Europa-Park Rust - bis hoch zur Vorstandsebene. Inhaltlich geht’s um Präsenz vor Publikum, Wirkung, Rhetorik, Körpersprache und Storytelling. Seine Sprecherstimme hörst du in Hörbuch- und Hörspielproduktionen, etwa bei den Reclam-Hörspielen "Cyrano de Bergerac" oder "Frühlingserwachen".