"Absolutes Traumformat"
Neue Herausforderung: So ehrgeizig trainiert "Promibacken"-Star Anna-Carina Woitschack
Aktualisiert:von Buzzwoo
Die neue "Let's Dance"-Staffel steht in den Startlöchern - und eine Kandidatin gibt jetzt alles. Zwischen Muskelkater und Motivation zeigt Anna-Carina Woitschack, wie hart sie arbeitet.
Schweiß, Ehrgeiz und Vorfreude
Für Anna-Carina Woitschack beginnt gerade ein ganz besonderes Kapitel. Die 33-Jährige trainiert intensiv für ihre Teilnahme an der kommenden Staffel von "Let's Dance" und gewährt ihren rund 163.000 Instagram-Fans dabei ehrliche Einblicke (Account: @anna.carina.woitschack).
In ihrer Story meldet sie sich gut gelaunt aus dem Trainingsalltag: "Heute geht's in Runde zwei", schreibt sie und ergänzt offen: "Trotz schwerer Beine freue ich mich mega auf Trainingstag zwei und bin gespannt, was wir heute noch rausholen."
Keine Angst vor Muskelkater
Nach den Proben zeigt sich die Sängerin verschwitzt, im schwarzen Sport-BH und grüner Leggings vor dem Spiegel. Die blonden Haare streng zum Dutt gebunden, der Blick entschlossen. Man sieht: Hier wird nicht halbherzig geübt.
Die neue Staffel startet am Freitag, und Anna-Carina will vorbereitet sein. Dass das Training an die Substanz geht, scheint sie eher anzuspornen als abzuschrecken.
Ein großer Traum und eine echte Herausforderung
Sie schwärmt von einem "absoluten Traumformat". Für sie gehe mit der Teilnahme ein Herzenswunsch in Erfüllung.
Gleichzeitig bleibt sie realistisch:
Ich darf seit 15 Jahren als Sängerin auf der Bühne stehen, aber Erfahrung als Tänzerin hab ich gar nicht.
Tanzen auf diesem Niveau sei komplettes Neuland. Respekt hat sie, Angst nicht. Selbst vor der strengen Jury um Joachim Llambi zeigt sie sich kämpferisch. Ihre Devise: lernen, schwitzen und am Ende liefern.
