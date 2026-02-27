Er dreht die Musik auf
"Süßes Solo": Ross Anthony überrascht die "Das große Promibacken"-Stars in Folge 3
Aktualisiert:von Helena F.
Musikalische Überraschung: Ein ehemaliger Champion kehrt zurück und bringt die Backstube zum Tanzen. In Folge 3 von "Das große Promibacken" taucht Ross Antony auf und fordert die Star-Bäcker:innen mit einer besonderen Aufgabe heraus.
Die Promis stehen wieder am Ofen!
Aufgabe "Süßes Solo": Ross Antony stellt die Back-Challenge vor
Acht Promis, vier Stunden Zeit und eine völlig neue Herausforderung: In Folge 3 von "Das große Promibacken" wird es laut und bunt. Ein Special Guest sorgt für die perfekte musikalische Untermalung. Ross Antony, der ehemalige Gewinner der Show, überrascht alle mit seinem Auftritt im Promibacken-Zelt. Der Sänger und Entertainer, der bereits zwei mal dabei war, schlüpft diesmal in eine besondere Rolle und startet die Challenge persönlich mit den legendären Worten: "Auf die Plätzchen, fertig, backt!"
Was genau Ross Antony dieses Mal in der Backstube treibt, siehst du heute Abend um 20:15 Uhr in SAT.1 oder kostenlos auf Joyn.
Ross Antony wurde Sieger bei "Das große Promibacken - Das Osterspezial" 2022
Der Entertainer kennt die Show wie kaum ein anderer. In der vierten Staffel "Das große Promibacken" bewies der Musiker bereits sein Talent hinter dem Ofen schaffte es bis ins Finale. Beim Osterspezial 2022 backte er sich dann bis zum Sieg. Du kannst die Folge kostenlos auf Joyn streamen.
Verpasst? Streame das Osterspezial 2022 mit Ross Antony auf Joyn
Überraschungen kann er! Ross Antony begeistert bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025
Egal, wo Ross Antony auftaucht - er verbreitet sofort gute Laune. Nicht verwunderlich also, dass er auch als Wedding-Singer einen Hauch Liebe in die Luft zaubert. So auch bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2025: Er stand bei Sarah und Martins Hochzeit auf der Bühne und machte ihre Hochzeit damit noch magischer.
