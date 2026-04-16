In den vergangenen Wochen schipperte das "Traumschiff"-Team durch Asien. Gedreht wurde in Bangkok und Vietnam. Nach 44 Drehtagen sind die neuen Episoden im Kasten. Doch eine Pause für die Crew ist offenbar nicht in Sicht.

Erste Infos zum neuen "Traumschiff"-Reiseziel

Laut "Schlager.de" laufen bereits die Vorbereitungen für die nächste "Traumschiff"-Reise. Das nächste Reiseziel für die Mannschaft rund um Florian Silbereisen, Daniel Morgenroth, Barbara Wussow und Collien Fernandes soll Ruanda in Afrika sein.

Dem Magazin zufolge sind auch bereits einige Promi-Namen im Spiel, die in der neuen Episode zu Gast sein sollen - darunter TV-Moderator Elton, Schauspielerin Wolke Hegenbarth und "Bergdoktor"-Star Rebecca Immanuel. Letztere war erst kürzlich bei "Das große Promibacken" zu sehen und trat dort gegen Anna-Carina Woitschack an.

Wann die Folge aus Afrika ausgestrahlt wird, ist bislang nicht bekannt. Sobald es erste Informationen dazu gibt, erfährst du sie hier.