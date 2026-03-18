Niemandem ist es aufgefallen
Collien Fernandes: "Traumschiff"-Star deckt Panne am Set auf
Aktualisiert:von Buzzwoo
Collien Fernandes gewährt seltene Einblicke hinter die Kulissen des "Traumschiffs" - und enthüllt dabei einen überraschenden Fehler, der bislang offenbar niemandem aufgefallen ist.
Seit 2021 steht Collien Fernandes als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado für das ZDF-"Traumschiff" vor der Kamera. Nun hat die Schauspielerin in einer Talkshow einen ungewöhnlichen Blick hinter die Produktion der beliebten Reihe gegeben - inklusive eines Details, das für Verwunderung sorgt.
In der WDR-Sendung "Kölner Treff" am 13. März sprach die 44-Jährige offen über Dreharbeiten und Kulissen-Tricks der Serie. Dabei machte sie deutlich, dass viele Szenen nicht an den Orten entstehen, die später im Fernsehen zu sehen sind.
Die neue "Traumschiff"-Folge "Island" am 5. April um 20:15 Uhr im ZDF
Drehorte oft anders als gedacht
Wie Fernandes erklärte, werde beim "Traumschiff" häufig mit Kulissen und Inszenierungen gearbeitet, die nicht den tatsächlichen Schauplätzen entsprechen. Für Zuschauer:innen bleibe das meist unbemerkt.
"Ich muss jetzt mal etwas spoilern, was absurderweise niemandem aufgefallen ist: Ich schaue 'Traumschiff Afrika', es wird angekündigt, dass wir morgen ankommen - und plötzlich sehe ich Eisberge im Hintergrund", berichtet die Schauspielerin lachend. Selbst sie kann kaum fassen, dass dieser Fehler bisher unbemerkt geblieben ist.
Fans schauen genau hin - doch dieser Fehler blieb verborgen
Fernandes berichtet außerdem, dass beim ZDF regelmäßig Rückmeldungen von Zuschauer:innen zum "Traumschiff" eingehen - ausgerechnet dieser Patzer sei jedoch offenbar niemandem aufgefallen. Moderator Micky Beisenherz reagierte darauf mit einem Scherz und sagte, dass es zu ihr passe, solche Details zu bemerken: "Du bist ja von Grund auf eine korrekte Person, das spricht ja für dich, dass dir das aufgefallen ist".
Im weiteren Verlauf nimmt er TV-Kollege Florian Silbereisen auf die Schippe, der kürzlich einem schwer kranken Fan einen Wunsch erfüllt hatte: "Silbereisen hat es nicht bemerkt". Fernandes stellt daraufhin klar: "Ja, aber der stand auch in Richtung zu Valentina Pahde und der Eisberg war hinter ihm".
Zudem klärt die Schauspielerin mit einem weiteren Irrglauben rund um die Serie auf: "Es ist egal, wofür du unterschreibst. Ich habe jetzt zweimal 'Traumschiff - Namibia' gedreht. War ich in Namibia? Noch nie." Der "jerks."-Star verrät, dass die Dreharbeiten zu "Traumschiff-Namibia" tatsächlich in Bremerhaven stattfanden.
Willkommen im ganz normalen Wahnsinn!
Mehr entdecken
Premiere an Ostern
"Das Traumschiff" an Ostern: Neues Land wird mit Evelyn Burdecki angesteuert
Sie spielt eine Stylistin
"Das Traumschiff": Evelyn Burdecki geht an Ostern an Bord
Nur eigene Szenen
Überraschendes Geständnis: So oft schaut Harald Schmidt "Das Traumschiff"
Hinter den Kulissen der Osterfolge
Nach "Traumschiff"-Dreh: Das sagt Atze Schröder über Florian Silbereisen
ZDF-Kultserie im Fan-Check
Überraschend: Dieser Star ist der beliebteste "Traumschiff"-Kapitän
Mit Spannung erwartet
Uschi Glas: Im Joyn-Talk schwärmt sie von ihrer "Traumschiff"-Rückkehr
Er bleibt am Ruder
ZDF verlängert Vertrag: Florian Silbereisen bleibt Kapitän
"Wieso machen die Geschwister rum?"
"Traumschiff"-Neujahrsfolge: Fans entsetzt über Patchwork-Liebelei
Rolle in der Neujahrsfolge
"Traumschiff": Lutz van der Horst erfüllt sich "einen Kindheitstraum"