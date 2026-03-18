Niemandem ist es aufgefallen Collien Fernandes: "Traumschiff"-Star deckt Panne am Set auf Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Buzzwoo Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Dr. Jessica Delgado (Collien Fernandes) und Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, v. l.) auf der Brücke des ZDF-"Traumschiffs". Bild: picture alliance / ZDF Dirk Bartling

Collien Fernandes gewährt seltene Einblicke hinter die Kulissen des "Traumschiffs" - und enthüllt dabei einen überraschenden Fehler, der bislang offenbar niemandem aufgefallen ist.

Seit 2021 steht Collien Fernandes als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado für das ZDF-"Traumschiff" vor der Kamera. Nun hat die Schauspielerin in einer Talkshow einen ungewöhnlichen Blick hinter die Produktion der beliebten Reihe gegeben - inklusive eines Details, das für Verwunderung sorgt. In der WDR-Sendung "Kölner Treff" am 13. März sprach die 44-Jährige offen über Dreharbeiten und Kulissen-Tricks der Serie. Dabei machte sie deutlich, dass viele Szenen nicht an den Orten entstehen, die später im Fernsehen zu sehen sind.

Die neue "Traumschiff"-Folge "Island" am 5. April um 20:15 Uhr im ZDF Reise mit im kostenlosen ZDF-Stream auf Joyn!

Drehorte oft anders als gedacht Wie Fernandes erklärte, werde beim "Traumschiff" häufig mit Kulissen und Inszenierungen gearbeitet, die nicht den tatsächlichen Schauplätzen entsprechen. Für Zuschauer:innen bleibe das meist unbemerkt. "Ich muss jetzt mal etwas spoilern, was absurderweise niemandem aufgefallen ist: Ich schaue 'Traumschiff Afrika', es wird angekündigt, dass wir morgen ankommen - und plötzlich sehe ich Eisberge im Hintergrund", berichtet die Schauspielerin lachend. Selbst sie kann kaum fassen, dass dieser Fehler bisher unbemerkt geblieben ist.

Fans schauen genau hin - doch dieser Fehler blieb verborgen Fernandes berichtet außerdem, dass beim ZDF regelmäßig Rückmeldungen von Zuschauer:innen zum "Traumschiff" eingehen - ausgerechnet dieser Patzer sei jedoch offenbar niemandem aufgefallen. Moderator Micky Beisenherz reagierte darauf mit einem Scherz und sagte, dass es zu ihr passe, solche Details zu bemerken: "Du bist ja von Grund auf eine korrekte Person, das spricht ja für dich, dass dir das aufgefallen ist". Im weiteren Verlauf nimmt er TV-Kollege Florian Silbereisen auf die Schippe, der kürzlich einem schwer kranken Fan einen Wunsch erfüllt hatte: "Silbereisen hat es nicht bemerkt". Fernandes stellt daraufhin klar: "Ja, aber der stand auch in Richtung zu Valentina Pahde und der Eisberg war hinter ihm". Zudem klärt die Schauspielerin mit einem weiteren Irrglauben rund um die Serie auf: "Es ist egal, wofür du unterschreibst. Ich habe jetzt zweimal 'Traumschiff - Namibia' gedreht. War ich in Namibia? Noch nie." Der "jerks."-Star verrät, dass die Dreharbeiten zu "Traumschiff-Namibia" tatsächlich in Bremerhaven stattfanden.