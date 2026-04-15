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Erste Infos

Asien-Dreh ist abgeschlossen: Wie geht es für die "Traumschiff"-Crew weiter?

Veröffentlicht:

von Anna-Maria Hock

Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Dr. Jessica Delgado (Collien Fernandes) und Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, v.l.) sind fester Bestandteil der "Traumschiff"-Besatzung.

Bild: picture alliance / ZDF Dirk Bartling

In den vergangenen Wochen schipperte das "Traumschiff"-Team durch Asien. Gedreht wurde in Bangkok und Vietnam. Nach 44 Drehtagen sind die neuen Episoden im Kasten. Doch eine Pause für die Crew ist offenbar nicht in Sicht.

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Erste Infos zum neuen "Traumschiff"-Reiseziel

Laut "Schlager.de" laufen bereits die Vorbereitungen für die nächste "Traumschiff"-Reise. Das nächste Reiseziel für die Mannschaft rund um Florian Silbereisen, Daniel Morgenroth, Barbara Wussow und Collien Fernandes soll Ruanda in Afrika sein.

Dem Magazin zufolge sind auch bereits einige Promi-Namen im Spiel, die in der neuen Episode zu Gast sein sollen - darunter TV-Moderator Elton, Schauspielerin Wolke Hegenbarth und "Bergdoktor"-Star Rebecca Immanuel. Letztere war erst kürzlich bei "Das große Promibacken" zu sehen und trat dort gegen Anna-Carina Woitschack an.

Wann die Folge aus Afrika ausgestrahlt wird, ist bislang nicht bekannt. Sobald es erste Informationen dazu gibt, erfährst du sie hier.

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Wolke Hegenbarth geht an Bord

Dass Wolke Hegenbarth tatsächlich bald auf dem "Traumschiff" zu sehen sein wird, hat sie kürzlich selbst auf Instagram bestätigt. Sie teilte ein kurzes Video auf ihrem Account, das sie auf dem berühmten Schiff zeigt. Dazu schrieb sie: "Grüße vom Traumschiff! Wer hat das schon immer mit seiner Oma geschaut?"

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Ob Elton und Rebecca Immanuel tatsächlich dabei sind, ist noch nicht bekannt. Die beiden haben ihre Gastauftritte bislang noch nicht bestätigt.

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