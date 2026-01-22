Mit Spannung erwartet ZDF verkündet: Uschi Glas kehrt nach 7 Jahren wieder zum "Traumschiff" zurück Aktualisiert: Vor 5 Stunden von C3 newsroom Wer wird wohl mit Florian Silbereisen und Collien Fernandes beim "Traumschiff" mit an Bord gehen? Bild: ZDF / Dirk Bartling

Diese Rückkehr wird viele "Traumschiff"-Fans freuen: Eine deutsche TV-Legende sticht wieder in See. Es geht nach Vietnam!

Uschi Glas auf Kurs Lange war sie auf dem Festland zu Hause, doch nun kehrt Uschi Glas für eine neue Folge auf das "Traumschiff" zurück, wie das ZDF jetzt bekannt gab. Die 81-Jährige wird in der Episode "Vietnam" mitspielen, die derzeit gedreht wird. Für Glas ist es bereits die vierte Fahrt auf dem legendären Kreuzfahrtschiff. Ihre erste Reise führte sie 1986 nach Thailand, zuletzt war sie 2019 in der Antigua-Folge zu sehen.

Grande Dame des deutschen Films Die Schauspielerin steht bereits seit den 60er-Jahren vor der Kamera. Neben erfolgreichen ZDF-Serien wie "Zwei Münchner in Hamburg" oder "Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg" war sie unter anderem auch in den "Fack ju Göhte"-Filmen und in zahlreichen weiteren TV-Produktionen zu sehen. Neben Glas spielen in der "Vietnam"-Folge Barbara Schnitzler, Anselm Bresgott, Janina Stopper, Maximilian Befort und Nelly Hoffmann mit. Kapitän Max Parger wird wie gewohnt von Florian Silbereisen gespielt.

