TV-Star im Porträt Als Kind war Ylvi Unertl schon Schauspielerin: Das ist Sophia Gruber aus "Der Bergdoktor" Aktualisiert: Vor 5 Stunden von Sylvia Loth Hans Gruber (Heiko Ruprecht) versucht, seine Tochter Sophia Gruber (Ylvi Unertl) aufzubauen. Bild: ZDF/Erika Hauri

Ihr Name bedeutet auf Schwedisch "kleine Wölfin": Ylvi Unertl ist schon seit 2018 beim "Bergdoktor" dabei. Sie verkörpert Sophia Gruber, die Nichte von Bergdoktor Martin Gruber (Hans Sigl).

Steckbrief Name : Ylvi Unertl

Geburtsjahr: 2012

Wohnort: Nähe von München

Mit 13 Jahren schon ein alter Hase am Set Seit acht Jahren spielt Ylvi in der erfolgreichen ZDF-Serie "Der Bergdoktor" mit. Sie kann sich noch genau an ihr Casting mit ihren TV-Eltern Heiko Ruprecht (54) und Natalie O'Hara (49) erinnern. Damals musste sie improvisieren, um ihr natürliches Schauspiel zu testen. Heute genießt sie auch die Szenen mit ihrer TV-Oma Lisbeth Gruber (Monika Baumgartner, 75). Insgesamt habe sie sich von ihren Kolleg:innen vieles abschauen können und viel gelernt. "Ich bin da reingewachsen." Sie hat sich also in ihrer Rolle weiterentwickelt und Sophia mit ihr.

Schule und Dreharbeiten Doch wie kriegt der Teenager Hausaufgaben und Drehzeiten unter einen Hut? Wenn sie während der Dreharbeiten für einzelne Tage vom Unterricht befreit wird, muss sie den Schulstoff selbstverständlich nachholen. Sie erklärt: "Meine Noten müssen natürlich passen. Die Dreharbeiten sind keine Entschuldigung." Ihr sei es wichtig, nicht bevorzugt behandelt zu werden und auch, dass ihre Mitschüler:innen sie nicht für eingebildet halten. Für die Arbeiten am Set fährt sie für eine Staffel rund 20-mal an den Wilden Kaiser. "Es ist ja sehr hübsch dort, deswegen ist es immer schön, wieder hinzufahren", erklärt Ylvi. Die Texte erhält sie zwei bis drei Wochen vorher. Da sie meist nicht viel Text hat, spielt sie die Szenen mit ihren Eltern durch oder bereitet den Text auf der Autofahrt zum Wilden Kaiser vor. Ihre Eltern fahren sie nämlich zum Dreh nach Österreich. Das ist rund zwei Stunden von ihrem Zuhause entfernt. Bevor es dann zum Gruberhof geht, gibt es zunächst eine Stärkung bei der Konditorei Dinzler am Irschenberg.

"Der Bergdoktor" kannst du samstags um 19:25 Uhr im ZDF sehen Bald verfügbar Samstag, 01.08. 19:25 Uhr • Der Bergdoktor Kindeswohl 2 Verfügbar auf Joyn 50 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Ylvi über ihre Rolle als Sophia Ylvi kann sich gut in ihre Serienrolle hineinversetzen, verrät sie im Interview mit der "Deutschen Presse-Agentur". Darum mache sie auch mal Anregungen, wie: "Das will die Sophia so aber nicht sagen." Manchmal passe es aber auch hervorragend und sie finde einige Eigenschaften von sich in Sophia wieder. Sophia mischt ihre Familie auf dem Gruberhof mit frechen Sprüchen auf. Auf Instagram teilt sie regelmäßig Bilder vom "Bergdoktor"-Set.

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Serien-Schwestern Von ihrer Halbschwester Lilli, die von Ronja Forcher (30) gespielt wird, erhält sie regelmäßig Tipps. Ronja kam selbst als Kind zum "Bergdoktor" - sie war damals elf Jahre alt - und weiß somit genau, wie sich Ylvi manchmal fühlt. "Deswegen können wir auch darüber reden, wie ich das jetzt finde", sagt Ylvi. Die 30-jährige Ronja ist eine Mentorin für sie und begleitet Ylvi am Set.