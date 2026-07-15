Kinderstar Wir haben sie aufwachsen sehen: Das erzählt Ronja Forcher über ihre Kindheit beim "Bergdoktor" Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Filiz Tamara Boga "Der Bergdoktor"-Cast der ersten Staffel (v.l.): Schauspieler Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner, Hans Sigl und Siegfried Rauch. Bild: IMAGO/HOFER/Sven Simon/Adobe Stock/Joyn Redaktion

Für viele Fans von "Der Bergdoktor" ist sie seit Jahren ein vertrautes Gesicht: Ronja Forcher gehört zur Serie wie der Wilde Kaiser zur Tiroler Bergwelt. Als Lilli Gruber stand sie schon mit elf Jahren vor der Kamera. Beim Münchener Filmfest sprach die 29-Jährige im Interview mit Joyn über ihre ersten Schritte am Set.

So hat sie als junges Mädchen die "Bergdoktor"-Dreharbeiten erlebt Als die Produktion für "Der Bergdoktor" begann, war Ronja Forcher gerade noch keine zwölf Jahre alt. Für das junge Nachwuchstalent war es damals eine ganz besondere Erfahrung, plötzlich mit einem Ensemble aus erfahrenen Erwachsenen zusammenzuarbeiten. Im Interview blickt die Darstellerin der Lilli Gruber mit viel Dankbarkeit auf diese Zeit zurück. Sie schildert, dass es für sie spannend gewesen sei, mit älteren Kolleg:innen zu arbeiten, die bereits viel Erfahrung mitbrachten und als Hauptcast die Serie trugen. Für sie persönlich sei das eine wertvolle Schule gewesen. Wörtlich sagt sie: "Das war ein toller Ort für mich, um zu lernen und einfach Erfahrung zu sammeln." Damit macht der Publikumsliebling deutlich: "Der Bergdoktor" war für sie nicht nur ein TV-Job, sondern auch ein wichtiger Teil ihrer Entwicklung. Während sie früher als Kind von ihren älteren Kolleg:innen lernen konnte, ist sie heute selbst erwachsen und längst ein fester Teil des Ensembles.

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Eine Verbindung, die ein Leben lang bleibt Besonders eng ist die Verbundenheit innerhalb des Ensembles. Im Gespräch wurde die gebürtige Tirolerin auch auf Hans Sigl angesprochen, der in der Serie ihren Vater spielt. Doch der TV-Star betont schnell, dass diese Nähe nicht nur zwischen ihr und dem Hauptdarsteller bestehe. "Also, wir stehen uns alle sehr nah", sagt sie über das Team. Das gemeinsame Projekt habe sie auf eine Weise zusammengeschweißt, die Außenstehende kaum ganz nachvollziehen könnten. Selbst gute Freund:innen könnten dieses Gefühl nicht vollständig nachempfinden, weil nur Cast und Crew wirklich wüssten, wie es sei, über so viele Jahre hinweg zusammen eine solche Reise zu erleben. Dabei nennt der Serienstar nicht nur Hans Sigl, sondern auch Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner und die Menschen hinter der Kamera. Zwischen allen Beteiligten sei etwas Besonderes entstanden. Für Forcher steht fest: