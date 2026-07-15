Prominente Vergangenheit Mit diesem Promi war Susanne Sigl vor "Bergdoktor"-Star Hans Sigl zusammen Aktualisiert: Vor 4 Stunden von Johanna Grauthoff Das Ehepaar Hans und Susanne Sigl beim Deutschen Fernsehpreis 2023. Bild: picture alliance / SvenSimon

Seit fast zwei Jahrzehnten gehen Hans und Susanne Sigl gemeinsam durchs Leben. Doch bevor die Frau des "Bergdoktor"-Stars ihr Glück mit dem Schauspieler fand, war sie bereits mit einem bekannten Musiker verheiratet. Ein Blick auf die bewegte Vergangenheit der Produzentin und Songwriterin.

Wenn Hans Sigl als Dr. Martin Gruber über die Bildschirme flimmert, begeistert er Millionen von Zuschauer:innen - auch aufgrund seines turbulenten Liebeslebens. Privat läuft es allerdings etwas ruhiger für den 57-jährigen Schauspieler. Seit Juni 2008 ist er mit seiner Frau Susanne verheiratet. Was viele Fans jedoch nicht wissen: Die gebürtige Coburgerin war bereits vor ihrer Beziehung mit dem "Bergdoktor" mit einem prominenten Künstler verheiratet.

Susanne Sigls Karriere vor Hans Sigl Susanne Sigl blickt selbst auf eine erfolgreiche Karriere zurück - allerdings in der Musikbranche. Die 1973 geborene Sängerin, Songwriterin, Fotografin und Werbefilm-Produzentin war vor allem in den 1980er- und 1990er-Jahren sehr aktiv. Als Texterin arbeitete sie mit zahlreichen bekannten Künstlern zusammen. So war sie unter anderem an Songs von Hubert Kah, Münchener Freiheit oder Peter Schilling beteiligt. Damit stand sie zwar häufig nicht selbst im Rampenlicht, prägte die deutsche Popmusik aber hinter den Kulissen entscheidend mit.

Vor Hans Sigl war Susanne mit NDW-Star Hubert Kah verheiratet Hubert Kah live bei der "Neue Deutsche Welle"-Show in Niedersachsen. Bild: Future Image

Bevor Susanne Sigl ihr Eheglück mit dem "Bergdoktor"-Darsteller fand, war sie mit Musiker Hubert Kah verheiratet. Der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Hubert Kemmler heißt, gehörte zu den erfolgreichsten Künstlern der Neuen Deutschen Welle. Mit Hits wie "Sternenhimmel", "Rosemarie" oder "Engel 07" feierte er in den 1980er Jahren große Erfolge und wurde zu einer festen Größe der deutschen Musikszene. 1989 zog er sich aufgrund seiner Depressionen aus der Öffentlichkeit zurück. In den vergangenen Jahren war er zudem in Reality-Formaten wie "Promi Big Brother" oder "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen. Susanne Sigl und Hubert Kah waren insgesamt sieben Jahre verheiratet. Aus ihrer Beziehung gingen die beiden Söhne Jonas und Niklas hervor. Im Jahr 2006 ließen sich Susanne und Hubert Kah scheiden.

Die gemeinsamen Kinder gingen ebenfalls kreative Wege Auch die Kinder von Susanne und Hubert Kah sind kreativ tätig. Sohn Jonas Kemmler arbeitet als Musiker in der Band Alinea und ist als Schauspieler tätig. Sein Bruder Niklas hat sich dagegen für eine Karriere hinter den Kulissen entschieden und ist als Hair-and-Make-up-Stylist in der Film- und Modebranche tätig. Damit scheint die künstlerische Ader der Familie an die nächste Generation weitergegeben worden zu sein.

So entstand die Liebe zwischen Hans und Susanne Sigl Kurz nach dem Ende ihrer ersten Ehe fand Susanne ihr neues Glück an der Seite von Hans Sigl. Im Juni 2008 gaben sich die beiden das Ja-Wort. Seitdem gelten sie als eines der beständigsten Paare der deutschen Fernsehbranche. In ihre Ehe brachten beide Partner Kinder aus früheren Beziehungen mit. Susanne ihre beiden Söhne Jonas und Niklas und Hans Sigl seinen Sohn Nepomuk Jim sowie Stieftochter Joana aus seiner früheren Beziehung mit Katja Keller.