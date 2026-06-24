Diese Andeutung macht neugierig "Der Bergdoktor": Hans Sigl verrät erste Details zur Staffel - "Zwei absolute Supercracks" Veröffentlicht: Vor 29 Minuten von C3 Newsroom Hans Sigl am Set der Jubiläumsstaffel. Bild: ZDF / Erika Hauri

In Ellmau laufen die Dreharbeiten für die 20. Staffel von "Der Bergdoktor" bereits auf Hochtouren. Für Hans Sigl wird es offenbar überraschend nostalgisch. Seine Andeutungen lassen vermuten, dass sich ein lang ersehnter Fan-Wunsch endlich erfüllen könnte.

"Der Bergdoktor" am 27. Juni um 19:25 Uhr Schalte in den ZDF-Livestream auf Joyn!

Die Kameras laufen, die ersten Szenen sind im Kasten: Im Alpendorf Ellmau entsteht derzeit die mittlerweile 20. Staffel von "Der Bergdoktor". Acht neue Folgen werden produziert und schon jetzt macht Hauptdarsteller Hans Sigl den Fans Lust auf das, was kommt. Dabei scheint die Jubiläumsstaffel nicht nur neue Geschichten zu erzählen. Auch die Vergangenheit spielt plötzlich eine besondere Rolle.

Wiedersehen nach mehr als zwei Jahrzehnten Für Hans Sigl wurde der Dreh in diesem Jahr zu einer kleinen Zeitreise. Gleich mehrere Schauspielkolleg:innen, mit denen er bereits vor vielen Jahren gearbeitet hatte, standen nun wieder mit ihm vor der Kamera. Über das Wiedersehen mit Katerina Jacob und Steffen Schroeder freute sich der Schauspieler besonders. Im Gespräch mit "Bunte" erinnerte er sich daran, wie schnell die Erinnerungen an die gemeinsamen Dreharbeiten wieder da waren.

Das Tolle war, dass wir bei beiden Kollegen - bei der Katerina als auch beim Steffen - noch genau wussten, wann wir was gedreht haben. Und es kamen echt gute Vibes von damals. Hans Sigl

Und weiter erzählt er: "Wir haben auf Film gedreht, es war noch nicht digital. War eine gute Zeit." Neben bekannten Gesichtern trifft das Ensemble auch auf neue Talente, die bei dem 56-Jährigen Eindruck hinterlassen haben.

Wir hatten aber auch zwei tolle Kollegen. Karl Seibt und der Michael Schweisser. Zwei absolute Supercracks, neue Talente. Hans Sigl

Sigl schwärmt weiter: "Der eine ist in der Zwischenzeit kurz nach Cannes, weil er einen Preis gewonnen hat - so Kollegen spielen bei uns mit." Völlig beeindruckt berichtet er in dem Interview: "Der eine ist in der Zwischenzeit kurz nach Cannes, weil er einen Preis gewonnen hat - so Kollegen spielen bei uns mit."

Bewegende Momente vor der Kamera Besonders beeindruckt zeigte sich Hans Sigl von der Zusammenarbeit mit Benjamin Raue. Der 24-Jährige, bekannt aus dem Film "Herzstolpern", lebt mit Downsyndrom und stand für bewegende Szenen vor der Kamera, die in der neuen Staffel für große Emotionen sorgen könnten.

Wir haben eine berührende Folge 1 mit Michael Schweisser und Benjamin Raue gedreht. Es wird eine gute Staffel. Hans Sigl

Die Vorfreude bei den Beteiligten ist jedenfalls deutlich spürbar. Und auch für die Zuschauer:innen scheint einiges vorbereitet zu werden.

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Hans Sigl macht Fans neugierig Besonders hellhörig dürften Fans werden, wenn es um die neuen Geschichten der Jubiläumsstaffel geht. Viel wollte Hans Sigl noch nicht verraten. Auf die Frage, worauf sich das Publikum freuen könne, gab er aber eine knappe, vielversprechende Antwort:

Auf eine Geschichte, auf die sie seit Jahren gewartet haben. Hans Sigl

Mehr Details gab er nicht preis. Doch viele Fans dürften sofort eine Vermutung haben.