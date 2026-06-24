Diese Andeutung macht neugierig
"Der Bergdoktor": Hans Sigl verrät erste Details zur Staffel - "Zwei absolute Supercracks"
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
In Ellmau laufen die Dreharbeiten für die 20. Staffel von "Der Bergdoktor" bereits auf Hochtouren. Für Hans Sigl wird es offenbar überraschend nostalgisch. Seine Andeutungen lassen vermuten, dass sich ein lang ersehnter Fan-Wunsch endlich erfüllen könnte.
"Der Bergdoktor" am 27. Juni um 19:25 Uhr
Die Kameras laufen, die ersten Szenen sind im Kasten: Im Alpendorf Ellmau entsteht derzeit die mittlerweile 20. Staffel von "Der Bergdoktor". Acht neue Folgen werden produziert und schon jetzt macht Hauptdarsteller Hans Sigl den Fans Lust auf das, was kommt. Dabei scheint die Jubiläumsstaffel nicht nur neue Geschichten zu erzählen. Auch die Vergangenheit spielt plötzlich eine besondere Rolle.
Wiedersehen nach mehr als zwei Jahrzehnten
Für Hans Sigl wurde der Dreh in diesem Jahr zu einer kleinen Zeitreise. Gleich mehrere Schauspielkolleg:innen, mit denen er bereits vor vielen Jahren gearbeitet hatte, standen nun wieder mit ihm vor der Kamera.
Über das Wiedersehen mit Katerina Jacob und Steffen Schroeder freute sich der Schauspieler besonders. Im Gespräch mit "Bunte" erinnerte er sich daran, wie schnell die Erinnerungen an die gemeinsamen Dreharbeiten wieder da waren.
Das Tolle war, dass wir bei beiden Kollegen - bei der Katerina als auch beim Steffen - noch genau wussten, wann wir was gedreht haben. Und es kamen echt gute Vibes von damals.
Und weiter erzählt er: "Wir haben auf Film gedreht, es war noch nicht digital. War eine gute Zeit."
Neben bekannten Gesichtern trifft das Ensemble auch auf neue Talente, die bei dem 56-Jährigen Eindruck hinterlassen haben.
Wir hatten aber auch zwei tolle Kollegen. Karl Seibt und der Michael Schweisser. Zwei absolute Supercracks, neue Talente.
Sigl schwärmt weiter: "Der eine ist in der Zwischenzeit kurz nach Cannes, weil er einen Preis gewonnen hat - so Kollegen spielen bei uns mit."
Völlig beeindruckt berichtet er in dem Interview: "Der eine ist in der Zwischenzeit kurz nach Cannes, weil er einen Preis gewonnen hat - so Kollegen spielen bei uns mit."
Du magst Arztserien und möchtest dir die Wartezeit verkürzen?
Bewegende Momente vor der Kamera
Besonders beeindruckt zeigte sich Hans Sigl von der Zusammenarbeit mit Benjamin Raue. Der 24-Jährige, bekannt aus dem Film "Herzstolpern", lebt mit Downsyndrom und stand für bewegende Szenen vor der Kamera, die in der neuen Staffel für große Emotionen sorgen könnten.
Wir haben eine berührende Folge 1 mit Michael Schweisser und Benjamin Raue gedreht. Es wird eine gute Staffel.
Die Vorfreude bei den Beteiligten ist jedenfalls deutlich spürbar. Und auch für die Zuschauer:innen scheint einiges vorbereitet zu werden.
Du liest gerne unsere News & Storys? So siehst du sie häufiger!
Mit nur einem Klick kannst du "Joyn - Behind The Screens" auf Google als bevorzugte Quelle hinzufügen. So bekommst du mehr spannende News, Insider-Infos und Storys rund um deine Lieblingssendungen und Promis.
Hans Sigl macht Fans neugierig
Besonders hellhörig dürften Fans werden, wenn es um die neuen Geschichten der Jubiläumsstaffel geht. Viel wollte Hans Sigl noch nicht verraten. Auf die Frage, worauf sich das Publikum freuen könne, gab er aber eine knappe, vielversprechende Antwort:
Auf eine Geschichte, auf die sie seit Jahren gewartet haben.
Mehr Details gab er nicht preis. Doch viele Fans dürften sofort eine Vermutung haben.
Knüpft die Jubiläumsstaffel an den Cliffhanger an?
Die letzte Staffel endete mit einem emotionalen Paukenschlag. Martin Gruber wurde völlig überraschend mit seiner Vergangenheit konfrontiert, als Franziska Hochstetter gemeinsam mit ihrem Sohn Johann nach Ellmau zurückkehrte.
Seitdem wird unter den Fans intensiv spekuliert, wie es mit dieser Geschichte weitergeht. Ob genau darin die von Hans Sigl angekündigte Überraschung steckt, bleibt vorerst offen.
Mehr entdecken
18 Jahre verheiratet
"Bergdoktor"-Star Hans Sigls glückliche Ehe: Sein Liebesgeheimnis
Schlager-Speeddate
"Ich habe Wehen seit heute in der Früh!": "Bergdoktor"-Star Ronja Forcher spricht über verrücktestes Fan-Erlebnis
TV-Star im Porträt
"Bergdoktor"-Star Simone Hanselmann: Als Teenager lebte sie unter Mormonen
Dreharbeiten zur 20. Staffel
Bleibt Simone Hanselmann beim "Bergdoktor"? Das ist über Staffel 20 bereits bekannt
Reporterin der SWR-Show
Nach "Immer wieder sonntags"-Aus in der ARD: Ronja Forcher hat große Pläne
Tragischer Tod
Ronja Forcher: So geht sie mit dem Verlust ihrer Freundin um
Jubiläumsstaffel in den Startlöchern
"Der Bergdoktor" Staffel 20: Erste Details zu den Stars
Mehr als nur Serien-Familie
Hans Sigl und Ronja Forcher: Dieser Moment verbindet die beiden
Persönliche Einblicke
Mark Keller und Rebecca Immanuel: Ihr ergreifendster Moment am "Bergdoktor"-Set