Er stand direkt hinter ihr
"Der Bergdoktor": Karin Thaler ist beim Dreh mit einem Bären "richtig die Pumpe gegangen"
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Schauspielerin Karin Thaler ist seit der ersten Stunde in der beliebten ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" dabei und spielt dort Marie Hofer. Auch beim ZDF-"Bergdoktor" hat sie bereits mitgewirkt. Eine Szene bei dem Dreh wird sie niemals vergessen.
"Die Rosenheim-Cops" gibt's dienstags ab 19:25 Uhr:
Ein Millionenpublikum kennt sie seit fast einem Vierteljahrhundert als Marie Hofer: Schauspielerin Karin Thaler spielt diese Rolle seit der ersten Folge in der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops". Die Rosenheimer Stadträtin ist die Schwester des verstorbenen Kommissars Korbinian Hofer.
Bei einem Besuch in der ZDF-Show "Volle Kanne" sprach die 61-Jährige nicht nur über diese Rolle, sondern auch über einen Auftritt beim ZDF-"Bergdoktor", der ihr noch lebhaft in Erinnerung ist und sie Nerven kostete.
"Volle Kanne": Immer werktags um 9:05 Uhr
Karin Thaler drehte beim ZDF-"Bergdoktor" mit einem echten Bären
2008 wirkte sie beim "Bergdoktor" in der Folge "Loslassen und festhalten" mit. Sie spielte Tanja Grünert, die verletzt im Wald gefunden wird und berichtet, sie sei von einem Bären angegriffen worden.
Die Szene wird bei "Volle Kanne" gezeigt: In Panik rennt Karin Thaler in ihrer Rolle durch den Wald, hinter ihr läuft ein großer Bär. Sie schreit, fällt und rollt einen Abhang hinunter. Im Talk erklärt Karin Thaler, dass der Bär sie beim Dreh natürlich nicht wirklich verfolgt habe. Das sei im Schnitt gelöst worden. Eine gemeinsame Szene mit dem Tier gab es aber sehr wohl - und von der habe sie zunächst gar nichts gewusst.
Die nächste Ausgabe von "Der Bergdoktor" läuft am 27. Juni im ZDF
"Ein neuer Mensch 1" im kostenlosen Livestream
Du liest gerne unsere News & Storys? So siehst du mehr davon
Mit nur einem Klick kannst du "Joyn - Behind The Screens" auf Google als bevorzugte Quelle hinzufügen. So bekommst du mehr spannende News, Insider-Infos und Storys rund um deine Lieblingssendungen und Promis.
"Im Nachhinein ist mir richtig die Pumpe gegangen, ich hatte richtig Angst"
"Es gab einen Bären, Gott sei Dank ist der voll auf Sushi abgefahren - den haben sie so vollgefüttert mit Sushi", erzählt Thaler. Das riesige Tier kam ihr sehr nah. "Es gab eine Einstellung: die Kamera von vorne nah auf mich - und im Hintergrund […] war der Bär wirklich aufrecht gestanden. Ohne Absperrung, nur ein Drahtseil ungefähr auf 30 Zentimeter Höhe."
Was sie dabei erst einmal nicht wusste: Das Seil stand nicht unter Strom. Der für den Bären zuständige Tiertrainer habe ihr versichert: "Der Bär denkt, da ist Strom drauf und dadurch würde der nie nach vorne gehen." "Es war aber kein Strom drauf", erinnert sie sich.
Der Dreh steckt der Schauspielerin bis heute in den Knochen: "Also im Nachhinein ist mir dann richtig die Pumpe gegangen, ich hatte richtig Angst!", betont Thaler. Sie sei froh gewesen, als es vorbei gewesen sei. Und sie fügt - auch mit Blick auf das Tierwohl - hinzu: "Das würde ich wahrscheinlich heute auch nicht mehr machen."
Das könnte dir auch gefallen:
Fotos von den Dreharbeiten
Karin Thaler gewährt Einblicke in neue "Rosenheim-Cops"-Staffel
Krimi - jetzt auch hautnah
"Rosenheim-Cops": Dieser Drehort ist nicht mehr Teil der ZDF-Serie
TV-Liebling
"Rosenheim-Cops"-Star Ursula Maria Burkhart spricht über ihre Zukunft
Seit Jahrzehnten im TV
Vom "Der Alte" bis "Wilsberg": Die langlebigsten Krimireihen im ZDF
"Starkes neues Konzept"
Max Müller klärt über "Rosenheim-Cops"-Änderungen auf
ZDF-Vorabendserie
"Rosenheim-Cops"-Star Ursula Maria Burkhart über Sarah Thonigs Fehlen: So meistert sie den Dreh