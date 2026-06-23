Er stand direkt hinter ihr "Der Bergdoktor": Karin Thaler ist beim Dreh mit einem Bären "richtig die Pumpe gegangen" Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Vor einem Dreh mit einem Bären hatte Karin Thaler großen Respekt. Bild: STAR-MEDIA / Adobe Stock / stativius

Schauspielerin Karin Thaler ist seit der ersten Stunde in der beliebten ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" dabei und spielt dort Marie Hofer. Auch beim ZDF-"Bergdoktor" hat sie bereits mitgewirkt. Eine Szene bei dem Dreh wird sie niemals vergessen.

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Ein Millionenpublikum kennt sie seit fast einem Vierteljahrhundert als Marie Hofer: Schauspielerin Karin Thaler spielt diese Rolle seit der ersten Folge in der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops". Die Rosenheimer Stadträtin ist die Schwester des verstorbenen Kommissars Korbinian Hofer. Bei einem Besuch in der ZDF-Show "Volle Kanne" sprach die 61-Jährige nicht nur über diese Rolle, sondern auch über einen Auftritt beim ZDF-"Bergdoktor", der ihr noch lebhaft in Erinnerung ist und sie Nerven kostete.

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Karin Thaler drehte beim ZDF-"Bergdoktor" mit einem echten Bären 2008 wirkte sie beim "Bergdoktor" in der Folge "Loslassen und festhalten" mit. Sie spielte Tanja Grünert, die verletzt im Wald gefunden wird und berichtet, sie sei von einem Bären angegriffen worden. Die Szene wird bei "Volle Kanne" gezeigt: In Panik rennt Karin Thaler in ihrer Rolle durch den Wald, hinter ihr läuft ein großer Bär. Sie schreit, fällt und rollt einen Abhang hinunter. Im Talk erklärt Karin Thaler, dass der Bär sie beim Dreh natürlich nicht wirklich verfolgt habe. Das sei im Schnitt gelöst worden. Eine gemeinsame Szene mit dem Tier gab es aber sehr wohl - und von der habe sie zunächst gar nichts gewusst.

Die nächste Ausgabe von "Der Bergdoktor" läuft am 27. Juni im ZDF Bald verfügbar Samstag, 27.06. 19:25 Uhr • Der Bergdoktor "Ein neuer Mensch 1" im kostenlosen Livestream Verfügbar auf Joyn 50 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

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