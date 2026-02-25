Vorschau
"Bergdoktor": Dr. Martin Gruber zwischen Gefühlen und Gefahr
Aktualisiert:von teleschau
Einer seiner Patienten bereitet "Bergdoktor" Martin Gruber große Sorgen. Damit nicht genug freundet sich dieser in "Verbotene Früchte", der vorletzten Folge der 19. Staffel, mit einer jungen Frau an - und bringt damit sie und sich selbst in Lebensgefahr.
Schau "Der Bergdoktor: Verbotene Früchte" kostenlos im ZDF-Livestream auf Joyn
Sorgenfalten sind nichts Neues für "Bergdoktor" Dr. Martin Gruber (Hans Sigl). In "Verbotene Früchte" werden sie ihm doppelt beschert. Martins Patient Tim Maier (Paul Sundheim) lebt aufgrund einer Lungenfibrose seit Jahren in strikter sozialer Isolation. Neben dem "Bergdoktor" hat nur sein Vater Marco (Thomas Unger) engen Kontakt zu dem 25-Jährigen. Dann aber lernt er Leonie Fuchs (Alice Prosser) kennen. Die ist eigentlich in ihrer alten Heimat Ellmau nur auf der Durchreise - bleibt aber mit kaputten Zündkerzen mit ihrem Wagen ausgerechnet am Zaun der Maiers liegen. Tim und Leonie kommen ins Gespräch und mögen sich sofort. Erstmals zeigt sich Tim wieder lebenslustig.
Da kommt es zur Unzeit, dass sich Tim mit einem unbekannten Erreger infiziert. Martin rät dem Patienten zu noch strengeren Schutzmaßnahmen und auch Marco macht sich große Sorgen. Als er erfährt, dass auch Leonie gesundheitlich angeschlagen ist und dass sich die beiden heimlich treffen, versucht er das zu unterbinden. Er fürchtet einfach, dass die junge Frau ein zu hohes gesundheitliches Risiko für seinen Sohn darstellt.
Nur noch zwei Folgen: "Bergdoktor" schließt die Praxis
Marcos Intervention führt bei Tim aber nur zu Trotzverhalten: Er will sich seine endlich mal wieder gute Stimmung nicht vermiesen lassen. Damit aber bringt er letztlich sich selbst in Lebensgefahr. Und auch Leonies Zustand verschlimmert sich dramatisch. Martin und sein Freund Dr. Alexander Kahnweiler (Mark Keller) sind bald mehr gefordert, als ihnen lieb ist.
Aber auch privat steht einiges nicht zum Besten. Lilli Gruber (Ronja Forcher) hat weiter mit den Folgen des Unfalls von Landhandel-Mitarbeiter Xaver (David Ali Rashed) zu kämpfen, auch weil Caro Pflüger (Barbara Lanz) eine andere Meinung zur weiteren Vorgehensweise hat. Dass sie sich juristischen Rat einholt, um den Landhandel zu schützen, sorgt für neuen Trouble - auch mit Martin.
"Bergdoktor"-Fans müssen sich schon wieder auf den Abschied von ihrer Lieblingsserie vorbereiten. "Verbotene Früchte", die 171. Episode seit Serienstart, ist die vorletzte Folge der aktuellen 19. Staffel. Das Staffelfinale mit dem Titel "Wiedersehen" wird am Donnerstag, 5. März, ausgestrahlt. Sorgen muss man sich aber nicht: Die 20. Staffel ist längst beschlossen.
