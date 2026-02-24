Vorschau "Bergdoktor": Heimliche Liebe und ein riskanter Einsatz für Dr. Martin Gruber Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau In der Folge "Verbotene Früchte" ringen Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, links) und sein Freund Dr. Alexander Kahnweiler (Mark Keller) um zwei Menschenleben. Bild: ZDF/Sabine Finger Fotografie

Einer seiner Patienten bereitet "Bergdoktor" Martin Gruber große Sorgen. Damit nicht genug freundet sich dieser in "Verbotene Früchte", der vorletzten Folge der 19. Staffel, mit einer jungen Frau an - und bringt damit sie und sich selbst in Lebensgefahr.

Am 26. Februar um 20:15 Uhr

Sorgenfalten sind nichts Neues für "Bergdoktor" Dr. Martin Gruber (Hans Sigl). In "Verbotene Früchte" werden sie ihm doppelt beschert. Martins Patient Tim Maier (Paul Sundheim) lebt aufgrund einer Lungenfibrose seit Jahren in strikter sozialer Isolation. Neben dem "Bergdoktor" hat nur sein Vater Marco (Thomas Unger) engen Kontakt zu dem 25-Jährigen. Dann aber lernt er Leonie Fuchs (Alice Prosser) kennen. Die ist eigentlich in ihrer alten Heimat Ellmau nur auf der Durchreise - bleibt aber mit kaputten Zündkerzen mit ihrem Wagen ausgerechnet am Zaun der Maiers liegen. Tim und Leonie kommen ins Gespräch und mögen sich sofort. Erstmals zeigt sich Tim wieder lebenslustig. Da kommt es zur Unzeit, dass sich Tim mit einem unbekannten Erreger infiziert. Martin rät dem Patienten zu noch strengeren Schutzmaßnahmen und auch Marco macht sich große Sorgen. Als er erfährt, dass auch Leonie gesundheitlich angeschlagen ist und dass sich die beiden heimlich treffen, versucht er das zu unterbinden. Er fürchtet einfach, dass die junge Frau ein zu hohes gesundheitliches Risiko für seinen Sohn darstellt.