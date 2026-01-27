Skurriler Auftritt?
"Pretty in Plüsch": Was "Der Bergdoktor" Hans Sigl mit dieser Show zu tun hat
Aktualisiert:von Lars-Ole Grap
"Bergdoktor"-Star Hans Sigl ist ein Entertainer mit vielen Facetten - Schauspieler, Sänger, Moderator, Kabarettist. 2020 konnte das Publikum diese Bandbreite auf besonders ungewöhnliche Weise erleben: als Juror in einer ungewöhnlichen Show in SAT.1.
Hans Sigl bei "Pretty in Plüsch" und "Der Bergdoktor" auf Joyn
Hans Sigl bei "Pretty in Plüsch": Als Juror neben zwei Sänger:innen
Wenn wir an Hans Sigl denken, haben wir meistens das Panorama von Ellmau vor Augen. Seit 2008 verkörpert der Schauspieler in der ZDF-Erfolgsserie "Der Bergdoktor" den Prototyp des vertrauenswürdigen, leicht eigenwilligen, aber stets brillanten Mediziners. Die Serie ist mittlerweile Kult und ihr Hauptdarsteller Hans Sigl ist aus dem deutschsprachigen TV kaum mehr wegzudenken. Anfang Januar startete bereits die 19. Staffel vom "Bergdoktor".
Umso überraschender ist es für viele Fans, den beliebten Schauspieler in einem vollkommen anderen Format zu sehen. 2020 wagte SAT.1 ein Experiment mit einer innovativen Show: "Pretty in Plüsch". Das Konzept? Prominente treten in Gesangs-Duetten gegen- und miteinander an. Der Clou: Ihre Partner:innen sind keine Menschen, sondern professionell bespielte Puppen, die von Musik-Stars wie Jürgen Drews oder Mandy Capristo synchronisiert werden.
Mitten in diesem bunten Chaos sitzt "Bergdoktor"-Star Hans Sigl in der Jury - und zwar nicht nur als Prominenter, sondern als fachkundiger Juror - neben den beiden Sänger:innen Oli P. und Sarah Engels. Der Schauspieler zeigt sich dabei von einer lockeren, humorvollen Seite - und beweist im Verlauf der Show immer wieder, dass er kritisch sein kann, ohne hart zu wirken und loben, ohne oberflächlich zu werden. Besonders wichtig ist ihm, dass eine Performance ehrlich wirkt. Technik allein reiche nicht - Gefühle müsse mitschwingen.
Worauf es ankommt ist, dass jede Darbietung das Herz berührt.
Im Video: Darum kennt sich Hans Sigl auch mit Musik aus
"Bergdoktor"-Star Hans Sigl überrascht bei "Pretty in Plüsch: Diplom im Bereich Operette
Dass Hans Sigl auch in einer Musikshow so überzeugend wirkt, kommt nicht von ungefähr. Seine Karriere begann ganz klassisch auf der Bühne. Am Tiroler Landestheater in Innsbruck ließ er sich nicht nur zum Schauspieler ausbilden, sondern erwarb - wie er selbst bei "Pretty in Plüsch" erzählt - sogar ein zweites Diplom im Bereich Operette. Für ihn gehört Musik zum Handwerk der Schauspielerei.
Seine Ausbildung prägte nicht nur seinen Weg als Künstler, sondern auch seine Haltung auf der Bühne - und vor der Kamera. Denn egal, ob Hans Sigl singt, spielt oder in der Jury beurteilt: Für ihn zählt das Zusammenspiel aus Technik und Gefühl. Genau dieses Verständnis spiegelt sich auch in seiner Paraderolle als "Bergdoktor" wider: Dr. Martin Gruber behandelt nicht nur Symptome, sondern sieht auch immer den Menschen.
So geht es ihm auch bei "Pretty in Plüsch" nicht allein um saubere Töne, sondern um Stimme, Persönlichkeit und Ausdruck. Am Ende ist es diese Mischung, die ihn für viele Fans so glaubwürdig macht. Ob im Arztkittel oder beim Feedback für ein skurriles Gesangsduo aus Promi und Plüschpuppe: Hans Sigl ist immer authentisch und menschlich.
Mehr entdecken
Änderung
Kurz nach Staffelstart: ZDF wirft "Bergdoktor" aus dem Programm
Mehr als nur Serien-Familie
Hans Sigl und Ronja Forcher: Dieser Casting-Moment verbindet sie
Zweifach besetzt
Langjähriger "Bergdoktor"-Star hatte bereits eine Gastrolle
Karriereknick
Gerhart Lippert will von seiner "Bergdoktor"-Rolle nichts mehr wissen
Schauspieler-Couple
"Bergdoktor"-Star Hilde Dalik: Das ist ihr berühmter Partner
Staffel 19
"Der Bergdoktor"-Star Annika Ernst: Wie es mit Angelika Rüdiger weitergeht!
Vorschau
Schock-Diagnose: "Bergdoktor" Dr. Martin Gruber steht vor einem Rätsel
Fans in Sorge
Natalie O’Hara: So stellt sie sich ihr Serien-Aus bei "Der Bergdoktor" vor
"War noch in einer Beziehung"
"Bergdoktor"-Star Ronja Forcher spricht über ihre einst verbotene Liebe