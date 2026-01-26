Vorschau
Schock-Diagnose: "Bergdoktor" Dr. Martin Gruber steht vor einem Rätsel
Veröffentlicht:von teleschau
Eine 17-Jährige mit einem massiven Alkoholproblem? Dr. Martin Gruber hat in der neuen Folge von "Der Bergdoktor" seine Zweifel - und ein Problem: Niemand glaubt dem Teenager, nicht einmal der Arzt.
Als bei der 17-jährigen Lexi Helmig (Mascha Schrader) nach einem Roller-Unfall 1,0 Promille Alkohol im Blut festgestellt wird, scheint die Sache klar: Die Teenagerin gilt als schwierig und lieber mit ihrer Clique um ihren Kumpel Matteo (Manuel Santos) unterwegs, als zu Hause. Dort ist die Stimmung angespannt. Denn nach dem Tod von Lexis Mutter Natalie vor zwei Jahren hängt der Haussegen schief, weil sich Papa Christoph (Bernhard Piesk) neu verliebte. Aber mit Isabelle (Lale Yavaş) kommt Lexi nicht klar und kapselt sich immer mehr ab.
Ihre jüngere Schwester Flora (Saskia Golinelli) sitzt zwischen den Stühlen. Sie ist zwar die einzige Vertraute von Lexi, gleichzeitig aber auch gut auf den Vater und seine neue Lebensgefährtin zu sprechen.
Bei dem Unfall mit dem Roller saß sie auf dem Sozius - und verletzte sich schwer. Sie muss ins künstliche Koma versetzt werden. Vater Christoph bangt um seine jüngste Tochter - und ist sauer auf seine Älteste. Denn die behauptet, dass sie gar nicht trinkt. Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) steht bald vor einem seiner größten medizinischen Rätsel, das lebensgefährlich wird.
Lexi bestreitet ein Alkoholproblem
In der vierten Folge der neuen Staffel, "Wer einmal lügt", wird Martin Zeuge des Unfalls und betreut fortan Lexi und Flora. Während sich Floras Gesundheitszustand bald bessert, ist und bleibt Lexi auch für Gruber ein Rätsel. Nach diversen Untersuchungen in der Klinik von Dr. Alexander Kahnweiler (Mark Keller) ist klar, dass Lexi einen Leberschaden hat. Martin vermutet einen genetischen Zusammenhang mit dem Tod von Lexis Mutter, denn die starb an einer Leberzirrhose. Haben Lexi - und auch Flora - den Gendefekt, der die Krankheit ihrer Mutter ausgelöst hat, geerbt? Die Untersuchungsergebnisse deuten allerdings zudem auf regelmäßigen und vor allem übermäßigen Alkoholkonsum.
Lexi fühlt sich von allen unverstanden und verschließt sich mehr und mehr. Sie geht mit ihren Kumpels feiern. Das endet in einer dramatischen und vor allem lebensgefährlichen Situation. Kann Martin Gruber das Rätsel um Lexis Gesundheitszustand schnell genug lösen?
Neue Schatten über der Liebe von Martin und Karin?
Parallel beruhigt sich die Lage zwischen Lili Gruber (Ronja Forcher) und ihrer Tante Caro Pflüger (Barbara Lanz), die sich zum Wohle des Landhandels als Führungsduo zusammenraufen. Ein potenzieller Kauf von Landmaschinen führt aber zu neuen Spannungen: Lili findet den Deal hervorragend, Caro hält ihn für zu riskant.
Martins Bruder Hans (Heiko Ruprecht) fühlt sich in der keimenden Beziehung mit Becky Tummler (Mina Özlem Sagdic) mehr und mehr unwohl. Ausgerechnet seine Tochter Sophia (Ylvi Unertl) gibt ihm interessante Beziehungstipps.
Am Ende von "Wer einmal lügt" zieht über den Gipfeln ein Gewitter auf, Blitze zucken. Das darf als Omen gesehen werden, denn auch bei Lili und ihrem Freund David (Frédéric Brossier) rumort es. Und auch für Martin und seine Frau Karin gibt es eine Überraschung.
"Wer einmal lügt" ist die insgesamt 168. Episode, seit "Der Bergdoktor" 2008 an den Start ging. Die Folge läuft am Donnerstag, 29. Januar, um 20:15 Uhr im ZDF-Livestream auf Joyn.
