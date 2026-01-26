Vorschau Schock-Diagnose: "Bergdoktor" Dr. Martin Gruber steht vor einem Rätsel Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von teleschau In der neuen "Bergdoktor"-Folge "Wer einmal lügt" stellt Lexi Helmig (Mascha Schrader) Dr. Martin Grubers (Hans Sigl) Expertise auf die Probe. Bild: ZDF/Sabine Finger Fotografie

Eine 17-Jährige mit einem massiven Alkoholproblem? Dr. Martin Gruber hat in der neuen Folge von "Der Bergdoktor" seine Zweifel - und ein Problem: Niemand glaubt dem Teenager, nicht einmal der Arzt.

Schau "Der Bergdoktor: Wer einmal lügt" kostenlos im ZDF-Livestream auf Joyn Am 29. Januar um 20:15 Uhr siehst du, ob Dr. Martin Gruber das Rätsel lösen kann!

Als bei der 17-jährigen Lexi Helmig (Mascha Schrader) nach einem Roller-Unfall 1,0 Promille Alkohol im Blut festgestellt wird, scheint die Sache klar: Die Teenagerin gilt als schwierig und lieber mit ihrer Clique um ihren Kumpel Matteo (Manuel Santos) unterwegs, als zu Hause. Dort ist die Stimmung angespannt. Denn nach dem Tod von Lexis Mutter Natalie vor zwei Jahren hängt der Haussegen schief, weil sich Papa Christoph (Bernhard Piesk) neu verliebte. Aber mit Isabelle (Lale Yavaş) kommt Lexi nicht klar und kapselt sich immer mehr ab. Ihre jüngere Schwester Flora (Saskia Golinelli) sitzt zwischen den Stühlen. Sie ist zwar die einzige Vertraute von Lexi, gleichzeitig aber auch gut auf den Vater und seine neue Lebensgefährtin zu sprechen. Bei dem Unfall mit dem Roller saß sie auf dem Sozius - und verletzte sich schwer. Sie muss ins künstliche Koma versetzt werden. Vater Christoph bangt um seine jüngste Tochter - und ist sauer auf seine Älteste. Denn die behauptet, dass sie gar nicht trinkt. Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) steht bald vor einem seiner größten medizinischen Rätsel, das lebensgefährlich wird.

Lexi bestreitet ein Alkoholproblem In der vierten Folge der neuen Staffel, "Wer einmal lügt", wird Martin Zeuge des Unfalls und betreut fortan Lexi und Flora. Während sich Floras Gesundheitszustand bald bessert, ist und bleibt Lexi auch für Gruber ein Rätsel. Nach diversen Untersuchungen in der Klinik von Dr. Alexander Kahnweiler (Mark Keller) ist klar, dass Lexi einen Leberschaden hat. Martin vermutet einen genetischen Zusammenhang mit dem Tod von Lexis Mutter, denn die starb an einer Leberzirrhose. Haben Lexi - und auch Flora - den Gendefekt, der die Krankheit ihrer Mutter ausgelöst hat, geerbt? Die Untersuchungsergebnisse deuten allerdings zudem auf regelmäßigen und vor allem übermäßigen Alkoholkonsum. Lexi fühlt sich von allen unverstanden und verschließt sich mehr und mehr. Sie geht mit ihren Kumpels feiern. Das endet in einer dramatischen und vor allem lebensgefährlichen Situation. Kann Martin Gruber das Rätsel um Lexis Gesundheitszustand schnell genug lösen?