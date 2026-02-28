Rückblick Liebes-Chaos und Serien-Tod: Diese Abschiede berührten "Bergdoktor"-Fans am meisten Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Buzzwoo Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner und Hans Sigl (v. l.) sind das Herz der Serie "Der Bergdoktor", doch nicht alle Figuren blieben für immer in Ellmau. Bild: picture alliance / SvenSimon

Kaum eine Staffel ohne Tränen: Seit 2008 haben zahlreiche Figuren Ellmau verlassen. Manche starben den Serien-Tod, andere verschwanden nach Liebes-Dramen. Wir zeigen, welche Stars beim "Bergdoktor" nicht mehr dabei sind und warum.

"Der Bergdoktor": Diese Stars mussten die Serie verlassen Als im Januar eine neue Staffel von "Der Bergdoktor" im ZDF startete, war eines garantiert: große Gefühle, dramatische Wendungen und manchmal auch ein Abschied. Staffel 19 läuft wie gewohnt donnerstags, das Finale ist für den 5. März 2026 geplant. Während der Kern der Familie Gruber seit Jahren fest zum Inventar gehört, mussten Fans immer wieder schmerzhafte Ausstiege verkraften. Manche Figuren verschwanden leise, andere mit einem dramatischen Serien-Tod.

Dr. Andrea Junginger (Tessa Mittelstadt, l.) stirbt nach einem schweren Unfall - ihr Tod gehört zu den emotionalsten Momenten der Serie - und hat Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) viel abverlangt. Bild: picture-alliance / Sven Simon

Tragische Tode und große Verluste Schon die erste Staffel beginnt mit einem Schicksalsschlag: Sonja, die Frau von Hans Gruber (Heiko Ruprecht) und Mutter von Lilli (Ronja Focher), ist bereits gestorben. Ihr Tod wirkt jedoch lange nach und bringt Jahre später Geheimnisse ans Licht. Besonders emotional wurde es immer dann, wenn Figuren den Serien-Tod starben - Momente, die nicht nur die Zuschauer:innen, sondern auch das Ensemble tief bewegen. So stirbt Dr. Andrea Junginger (Tessa Mittelstaedt) nach einem schweren Autounfall, kurz nachdem Martin ihr einen Heiratsantrag gemacht hat. Die dramatischen Krankenhaus-Szenen zählen bis heute zu den bewegendsten Momenten der Serie. Viele Fans reagierten geschockt auf den plötzlichen Tod der beliebten Figur. Auch für die Schauspielerin selbst war der Aussteig emotional belastend. "Die Krankenhaus-Szenen waren definitiv eine Herausforderung. Das eigene Ableben zu spielen, ging mir, beziehungsweise uns allen, nah. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich diese Energie und die dazugehörige Traurigkeit wieder aus dem Körper hatte", verriet Tessa Mittelstaedt im Interview mit dem "Bergdoktor"-Fanclub. Ähnlich tragisch endete die Geschichte von Sarah Bäumer (Lena Meckel), die im Winterspecial "Schuld" einen riskanten Eingriff nicht überlebte. Für den verantwortlichen Arzt Dr. Gruber war dieser Verlust schwer zu verkraften. In Staffel 12 hieß es Abschied nehmen von Dr. Roman Melchinger (Siegfried Rauch). Manchmal greift das echte Leben ins Drehbuch ein - der Schauspieler starb am 11. März 2018 im Alter von 85 Jahren an Herzversagen. Die Produktion ließ auch seine Rolle den Serien-Tod sterben, was jedoch nur rückblickend zu Beginn der 12. Staffel thematisiert wurde.

Siegfried Rauch starb am 11. März 2018. Als Dr. Roman Melchinger prägte er die Serie von Beginn an. Sein Abschied traf die Fans besonders. Bild: picture alliance / SvenSimon

Liebes-Aus in Ellmau Nicht jede Figur stirbt den Serien-Tod, viele gehen aus Liebeskummer oder wegen neuer Lebenspläne. Gerade Martin Grubers Beziehungen sind legendär und sorgen für emotionale Höhen und Tiefen. Ob Julia (Mariella Ahrens) aus New York, Lena (Pia Baresch), Rike (Regula Grauwiller), Franziska (Simone Hanselmann) oder Dauerliebe Anne (Ines Lutz) - sie alle verließen Ellmau nach mehr oder weniger dramatischen Trennungen. Ein Jahr bevor Ines Lutz den "Bergdoktor" verließ, verriet sie bereits im Gala-Interview, wann für sie der richtige Zeitpunkt gekommen sei zu gehen. Und zwar, "wenn Anne sich jetzt aufgrund ihrer Gebärunfähigkeit zu sehr von Martin abhängig machen würde und ihm ständig dankbar dafür sein müsste, dass er bei ihr bleibt, obwohl sie keine Kinder bekommen kann. Das fände ich nicht gut, es schauen einfach zu viele Menschen diese Serie und so ein Rollenbild sollte man nicht vermitteln." Offenbar war in der 15. Staffel dieser Zeitpunkt für die Schauspielerin gekommen. Besonders kontrovers diskutiert wurde Franziskas Abschied: Als sie Ellmau verlässt, nimmt sie den gemeinsamen Sohn Johann mit in die USA. Viele Fans reagierten empört auf diese Wendung und kritisierten, dass Martin Gruber erneut sein privates Glück verliert. Auch Bruder Hans (Heiko Ruprecht) bleibt vom Liebes-Chaos nicht verschont: Klara (Nike Fuhrmann), Linn (Andrea Gerhard) oder Susanne (Natalie O’Hara) sorgten für Herzklopfen und Konflikte. Eine Userin schreibt über Klara und Hans: "Sie war wirklich die einzige, die wusste, wie Hans tickt."

Julia Denson (Mariella Ahrens, l.) war Martin Grubers (Hans Sigl) Verlobte aus New York - ein Liebes-Comeback wünschen sich manche Fans bis heute. Bild: picture-alliance/ dpa

Wechsel in der Praxis Auch in der Gruber-Praxis gab es immer wieder Veränderungen. Von Christina Pagel (Mareike Fell) über Nicole Schneider (Sophia Thomalla) bis hin zu Linn oder Irena (Nicole Beutler): Die Sprechstundenhilfen kamen und gingen. Sophia Thomalla ist heute vor allem als Moderatorin und Frau an der Seite von Tennis-Profi Alexander Zverev zu sehen, davor gehörte sie drei Jahre zum Cast vom "Bergdoktor". In der sechsten Staffel verließ sie die Serie, um sich neuen Projekten zu widmen. Manche Figuren verließen Ellmau für die Liebe, andere entschieden sich für neue berufliche Wege.