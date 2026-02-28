Nach Krebserkrankung 2026 wieder öfter im TV: Das Comeback von Sonya Kraus läuft auf Hochtouren Aktualisiert: Vor 50 Minuten von Tina Lilian Nach überstandener Krebsbehandlung ist Moderatorin Sonya Kraus zurück im deutschen Fernsehen. Bild: IMAGO/pictureteam

Seit der Jahrtausendwende ist Sonya Kraus aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken. Mit blonder Mähne und spitzer Zunge ist sie eine der beliebtesten Moderatorinnen überhaupt. Selbst ein gesundheitlicher Rückschlag konnte die quirlige Frankfurterin nicht bremsen.

Sonya Kraus und die Karriere: Von der Glücksrad-Assistentin zum Boulevard-Superstar "Ich kaufe ein E!" Als Sonya Kraus 1998 Maren Gilzer beim “Glücksrad" ablöst, ist das der Start einer großen Karriere. Vier Jahre dreht sie als Buchstaben-Fee die Wörter für Moderator Frederic Meisner um und zeigt allen, dass sie nicht nur lange Beine hat, sondern auch nicht auf den Mund gefallen ist. Ihre freche, natürliche Art kommt an und sie bekommt ihre eigene Talk-Show auf ProSieben. Elf Jahre lang ist "talk talk talk" eine feste Bank im Nachmittagsprogramm und launcht Sonya Kraus in den Boulevard-Himmel. Es folgt die Handwerk-Sendung "Do It Yourself - S.O.S." sowie Moderationen bei "Fort Boyard", "Die Alm" und diversen "TV total"-Sondersendungen. Dann verabschiedet sich Sonya Kraus vorerst von der Moderation und wechselt zur Schauspielerei. Neben kleineren Film- und Serienrollen spielt sie vier Staffeln lang die Rolle der Internatsdirektorin in der Webserie "Das Internat" bei Joyn. Doch es zieht sie immer wieder zurück zur Moderation, ob 2023 bei der "Glücksrad"-Neuauflage oder in den vergangenen Jahren als Ikone der 1990er-Jahre bei der "90s Super Show" live auf der Bühne. Im Januar 2026 kehrt sie für das "TV total Turmspringen" zu ProSieben zurück.

Partner und Kinder: Das ist die Familie von Sonya Kraus Sonya Kraus plaudert zwar gerne aus dem Nähkästchen, doch über ihre eigene Familie gelangen nur wenig Informationen an die Öffentlichkeit. Sie ist seit 1997 mit ihrem Partner zusammen, von einer Heirat war nie die Rede. Noch nicht mal der Name ihres Partners ist bekannt, sie nennt ihn entweder "Mr. X" oder einfach Samy. Gemeinsam mit dem Geschäftsmann und ihren beiden Söhnen, die 2010 und 2012 geboren werden, lebt Sonyas Kraus in Frankfurt. Außerdem wohnt ihre Mutter in dem Mehrgenerationen-Haus, dass die Familie eigenständig renoviert und umgebaut hat.

Diagnose Brustkrebs: Wie Sonya Kraus mit ihrer Krankheit umgeht Auch wenn Sonya Kraus immer gute Laune versprüht, sie musste auch schon einige Rückschläge einstecken. Am 22. Juni 1973 in Frankfurt geboren verliert sie mit sechs Jahren ihren nur neun Monate alten Bruder durch plötzlichen Kindstod. Ihr Vater begeht Selbstmord als sie elf Jahre alt ist. 2021, im Alter von 48 Jahren, wird bei einer Routineuntersuchung ein hochaggressiver Tumor in der Brust entdeckt. Sie entscheidet sich für eine beidseitige prophylaktische Mastektomie.

Mir war sofort klar: Die Brüste haben zwei Jungs großgezogen, die haben jetzt ausgedient und kommen ab. Sonya Kraus

Während der Chemotherapie fallen ihr die Haare aus, doch sie bleibt trotz starker Nebenwirkungen positiv, kommuniziert mit der Öffentlichkeit und schafft es durch die Krankheit. Seit 2022 gilt sie offiziell als krebsfrei, nur wenig später erhält sie den Katharina-Zell-Preis für ihren mutigen und offenen Umgang mit der Brustkrebserkrankung.

