Monika Baumgartner: Diese Rollen prägten ihre Karriere vor dem "Bergdoktor"
Als Lisbeth Gruber ist Monika Baumgartner aus "Der Bergdoktor" nicht wegzudenken. Auch 2026 geht ihre Erfolgsgeschichte weiter - dabei begann ihre TV-Karriere schon lange vor dem Serienhit.
Seit Jahren begeistert Monika Baumgartner (74) als Lisbeth Gruber im ZDF-Erfolg "Der Bergdoktor" ein Millionenpublikum. Und die Erfolgskurve zeigt weiter nach oben: Auch 2026 wird die Schauspielerin wieder in ihrer Paraderolle zu sehen sein. Aktuell steht sie gemeinsam mit Hauptdarsteller Hans Sigl (56) für die 19. Staffel vor der Kamera, gedreht wird in Tirol.
Baumgartners Anfänge in den 1970er-Jahren
Dabei reicht Baumgartners Fernsehkarriere weit über den Serienhit hinaus. Bereits Ende der 1970er-Jahre machte sie erstmals auf sich aufmerksam, unter anderem in Klassikern wie "Polizeiinspektion 1" und "Der Millionenbauer". In München geboren und an der renommierten Otto-Falckenberg-Schule ausgebildet, fand sie früh ihren Platz auf Bühne und Bildschirm und blieb beiden Welten über Jahrzehnte treu.
Noch bevor sie als Bergbauern-Mutter Kultstatus erlangte, überzeugte sie in ganz unterschiedlichen Rollen. 1978 war sie in der Folge "Glück und Glas" von "Polizeiinspektion 1" zu sehen, kurz darauf folgte "Der Millionenbauer" für den Bayerischen Rundfunk, dessen Ensemble über zwei Staffeln hinweg nahezu unverändert blieb. Ihren großen Durchbruch feierte sie 1981 mit dem Zweiteiler "Die Rumplhanni", basierend auf dem Roman von Lena Christ, in dem sie die Hauptrolle übernahm.
Es folgten zahlreiche Auftritte in beliebten TV-Formaten wie "Ein Fall für zwei", 'SOKO München", "Der Alte", "Tatort", "Die Rosenheim-Cops" oder "Heiter bis tödlich: Monaco 110".
Ein Herzensprojekt abseits der Kamera
Auch jenseits der Öffentlichkeit steht Monika Baumgartner mit beiden Beinen im Leben. Gemeinsam mit ihrer Schwester Waltraud betreibt sie in München das Raumausstattungsgeschäft "Hermanas", ein Herzensprojekt, das Kreativität und Handwerk verbindet. Wer mehr über ihre Haltung zum Leben erfahren möchte, findet persönliche Einblicke in ihrem Buch "Alles eine Frage der Einstellung: Mein Leben zwischen Berg und Tal". Freunde beschreiben die Schauspielerin als bodenständig, aufmerksam und klar - Eigenschaften, die viele Zuschauer auch in ihrer Rolle als Lisbeth Gruber wiedererkennen."
