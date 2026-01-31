Ein bewegtes Leben
"Schwangerschaften haben nicht geklappt": „Bergdoktor"-Star Ronja Forcher spricht über tragische Lebensmomente
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Sie wuchs vor Millionen Zuschauer:innen auf - doch hinter der Kamera erlebte Ronja Forcher Höhen und Tiefen, die sie prägten. In einem Podcast spricht die "Bergdoktor"-Darstellerin über den Verlust ihrer besten Freundin und das Geschwisterglück, auf das sie lange warten musste.
Schau "Der Bergdoktor" donnerstags um 20:15 Uhr
Ronja Forchers langer Weg zum Geschwisterglück
Seit 2008 zieht "Der Bergdoktor" Millionen Zuschauer:innen vor die Bildschirme - und mit ihm eine junge Schauspielerin, die vor deren Augen erwachsen geworden ist: Ronja Forcher. Als Lilli Gruber, Tochter des Serienarztes Dr. Martin Gruber (Hans Sigl), gehört die 29-Jährige zum festen Inventar der ZDF-Erfolgsserie.
Im Bild-Podcast "My Way" verrät die 29-Jährige, dass sie lange Zeit ein Einzelkind war. "Die Mama war schon öfter schwanger. Die Schwangerschaften haben aber nicht geklappt", erzählt Forcher, die selbst ein Frühchen gewesen sei. "Als Mikka dann im Bauch war und als klar war - der bleibt auch, der kommt auch auf die Welt - haben meine Eltern sich unglaublich gefreut."
Durch den Altersunterschied schlüpfte Ronja früher oft in die Rolle einer zweiten Mutter für ihren kleinen Bruder. Heute sind beide erwachsen, ihre Beziehung hat sich gewandelt - und das erfüllt die Schauspielerin mit Glück: "Ich habe mir immer gewünscht, dass dieser Moment kommt, wo wir uns als Geschwister und wirklich auch als Erwachsene kennenlernen, und jetzt ist es so weit."
Auf ihrem Instagram-Account @ronjaforcher hat der "Bergdoktor"-Star eine Fotostrecke gepostet, auf dem die zwei Geschwister gemeinsam den Tag verbringen.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Ein Verlust, der alles veränderte
Doch nicht nur Freude prägte Ronja Forchers junge Jahre. Im Podcast spricht sie auch über ein Trauma, das sie bis heute begleitet: den frühen Tod ihrer besten Freundin Sarah. Mit nur 13 Jahren starb das Mädchen an einem Herzinfarkt - Ronja war damals erst elf. "Meine Welt ist in dem Moment zusammengebrochen", erinnert sich die Darstellerin.
Den Verlust zu verarbeiten, dauerte lange. So viel durchstehen, so viel fühlen zu müssen in so jungen Jahren habe sie erwachsener gemacht. Heute blickt sie mit einer gewissen Klarheit auf diese schwere Zeit zurück: "All das hat mich zu mir gemacht." Auch wenn sie sich natürlich wünsche, dass Sarah noch lebe.
Mehr entdecken
Das passiert in der Folge "Schmelzpunkte"
Der "Bergdoktor" in Not: Gewinnt er den dramatischen Wettlauf mit der Zeit?
Neue Station für den Bergdoktor
Hans Sigls Traum: Eine eigene Late-Night-Show
Doppelte Karriere
Das macht Monika Baumgartner neben der Schauspielerei
Nachfolge gesucht?
Wäre dieser "Bergdoktor"-Star der geeignete Ersatz für Hans Sigl?
Mehr als nur Serien-Familie
Hans Sigl und Ronja Forcher: Dieser besondere Casting-Moment verbindet sie
Fans in Sorge
Natalie O'Hara: So soll ihr Serien-Aus bei "Der Bergdoktor" werden