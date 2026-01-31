Das passiert in der Folge "Schmelzpunkte" Der "Bergdoktor" in Not: Gewinnt er den dramatischen Wettlauf mit der Zeit? Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau Was wohl die Zukunft bringt? "Bergdoktor" Martin Gruber (Hans Sigl) und seine Frau Karin (Hilde Dalik) treiben in der Folge "Schmelzpunkte" einige Sorgen um. Bild: ZDF/Sabine Finger Fotografie

Es beginnt so harmonisch. "Bergdoktor" Dr. Martin Gruber und seine Frau Karin schlendern über den Handwerkskunstmarkt. Aber der Ausflug ist der Beginn eines dramatischen Abenteuers, an dessen Ende ein Wettlauf gegen die Uhr um das Leben einer Frau steht. Kann ihn Martin gewinnen?

Schau "Der Bergdoktor: Schmelzpunkte" kostenlos im ZDF-Livestream auf Joyn Hier geht's zum Stream

Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) muss den Kopf frei kriegen. Gerade scheint sich die Situation im Landhandel um Lilli Gruber (Ronja Forcher) und ihre Tante Caro (Barbara Lanz) ein wenig entspannt zu haben, da stehen die Zeichen in Lillis Beziehung auf Sturm. Denn ihr Freund David Kästner (Frédéric Brossier) bekommt Lilli wegen des Job-Stresses kaum noch zu sehen. Wie lange kann er den Frust ertragen? Martin macht deshalb mit seiner Frau Karin (Hilde Dalik) einen entspannten Ausflug über den Handwerkskunstmarkt. Aber mit der sorglosen Entspannung ist es bald vorbei.

Existenzkampf in der Künstlerwerkstatt Martin trifft auf den Markt auf seine Patientin Melanie Kofler (Monika Wegener), deren Ehefrau Anni (Luise Helm) dort ihre Skulpturen verkauft. Melanie leidet an Post-COVID und hat gerade erst eine Reha hinter sich gebracht, ist aber immer noch schwer angeschlagen. Doch während Martin sich mit ihr unterhält, ist es Anni, die plötzlich zusammenbricht. Dass auch Anni wegen der Krankheit ihrer Frau Melanie unter Stress steht, ist klar. Denn seit Melanie als Hauptverdienerin ausfiel, lastet der Druck auf Anni. Es geht um die Zukunft: Wegen der finanziellen Schieflage droht die junge Familie ihr Haus zu verlieren. Da bedeutet das Interesse eines Salzburger Architekten an einer von Annis Skulpturen einen großen Hoffnungsschimmer. Dann aber wird die Skulptur durch ein Missgeschick beschädigt. Platzt der Deal? Sorgen um die Existenz, Sorgen um ihre Frau Melanie und beider Sohn Elias (Sammy Schrein) - kein Wunder, dass Anni zusammenklappt. Aber die Untersuchung zeigt, dass es sich um viel mehr als "nur" ein Erschöpfungssyndrom handelt. Spätestens als sich Anni mit starken Bauchkrämpfen übergibt, ist Martin Gruber klar, dass eine ernste Erkrankung vorliegt.