Das passiert in der Folge "Schmelzpunkte"
Der "Bergdoktor" in Not: Gewinnt er den dramatischen Wettlauf mit der Zeit?
Aktualisiert:von teleschau
Es beginnt so harmonisch. "Bergdoktor" Dr. Martin Gruber und seine Frau Karin schlendern über den Handwerkskunstmarkt. Aber der Ausflug ist der Beginn eines dramatischen Abenteuers, an dessen Ende ein Wettlauf gegen die Uhr um das Leben einer Frau steht. Kann ihn Martin gewinnen?
Schau "Der Bergdoktor: Schmelzpunkte" kostenlos im ZDF-Livestream auf Joyn
Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) muss den Kopf frei kriegen. Gerade scheint sich die Situation im Landhandel um Lilli Gruber (Ronja Forcher) und ihre Tante Caro (Barbara Lanz) ein wenig entspannt zu haben, da stehen die Zeichen in Lillis Beziehung auf Sturm. Denn ihr Freund David Kästner (Frédéric Brossier) bekommt Lilli wegen des Job-Stresses kaum noch zu sehen. Wie lange kann er den Frust ertragen?
Martin macht deshalb mit seiner Frau Karin (Hilde Dalik) einen entspannten Ausflug über den Handwerkskunstmarkt. Aber mit der sorglosen Entspannung ist es bald vorbei.
Existenzkampf in der Künstlerwerkstatt
Martin trifft auf den Markt auf seine Patientin Melanie Kofler (Monika Wegener), deren Ehefrau Anni (Luise Helm) dort ihre Skulpturen verkauft. Melanie leidet an Post-COVID und hat gerade erst eine Reha hinter sich gebracht, ist aber immer noch schwer angeschlagen. Doch während Martin sich mit ihr unterhält, ist es Anni, die plötzlich zusammenbricht.
Dass auch Anni wegen der Krankheit ihrer Frau Melanie unter Stress steht, ist klar. Denn seit Melanie als Hauptverdienerin ausfiel, lastet der Druck auf Anni. Es geht um die Zukunft: Wegen der finanziellen Schieflage droht die junge Familie ihr Haus zu verlieren. Da bedeutet das Interesse eines Salzburger Architekten an einer von Annis Skulpturen einen großen Hoffnungsschimmer. Dann aber wird die Skulptur durch ein Missgeschick beschädigt. Platzt der Deal?
Sorgen um die Existenz, Sorgen um ihre Frau Melanie und beider Sohn Elias (Sammy Schrein) - kein Wunder, dass Anni zusammenklappt. Aber die Untersuchung zeigt, dass es sich um viel mehr als "nur" ein Erschöpfungssyndrom handelt. Spätestens als sich Anni mit starken Bauchkrämpfen übergibt, ist Martin Gruber klar, dass eine ernste Erkrankung vorliegt.
Deshalb schauen "Bergdoktor"-Fans jetzt in die Röhre
Anni aber will sich partout nicht schonen, sondern kämpft in ihrer Werkstatt darum, dass der Verkauf der Skulptur doch noch gelingen kann. Während ein weiterer Vorfall in der Werkstatt alle Hoffnungen gefährdet, stellt Martin fest, woran Anni wirklich leidet - und dass bei der Behandlung keine Minute verschwendet werden darf.
"Schmelzpunkte", am Donnerstag, 5. Februar, ab 20:15 Uhr im ZDF und über den Livestream auf Joyn, ist die fünfte Folge der 19. Staffel von "Der Bergdoktor" und die 169. Episode, seitdem die ZDF-Erfolgsserie im Februar 2008 auf Sendung ging. Nächste Woche müssen Fans auf ihren TV-Arzttermin verzichten: Wegen der Übertragung vom sechsten Wettkampftag der Olympischen Winterspiele fällt "Der Bergdoktor" aus.
Mehr entdecken
Fernseh-Koch
Vom TV-Koch zu neuen Küchen-Abenteuern: Das macht Mike Süsser heute
Abseits der Kamera
Privat auch nervig? Uschi Glas spricht über "Fack ju Göthe"-Rolle
Quereinsteigerin
Talentierte Quereinsteigerin: So wurde "München Mord"-Star Bernadette Heerwagen berühmt
Endzeitstimmung
"Tatort: Gefahrengebiet" am Sonntag: Der letzte Fall für Kommissarin Bonard
Es gibt auch ein Comeback
Krimi-Hammer: Diese Stars verabschieden sich bei "Tatort" und "Polizeiruf 110"
"Wer stiehlt mir die Show?"
Dschungelcamp jetzt auf Joyn? Joko Winterscheidt steckt dahinter!