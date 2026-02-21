Finale So tragisch endet die 19. "Bergdoktor"-Staffel: Lilli verlässt den Landhandel Aktualisiert: Vor 10 Minuten von teleschau Während Lilli Gruber (Ronja Forcher, l.) ein schlechtes Gewissen plagt, versucht Caro Pflüger (Barbara Lanz, r.) einen klaren Kopf zu bewahren. Bild: ZDF und Sabine Finger Fotografie

Das wird hart für die Fans! Mit der Episode "Wiedersehen" endet die 19. Staffel von "Der Bergdoktor". Auch im Finale wird es für einen Patienten lebensbedrohlich und für Martin Gruber ziemlich dramatisch. Als wäre das nicht genug, zieht auch plötzlich Lilli Gruber einen gravierenden Schlussstrich.

⚠️ ACHTUNG, SPOILER-ALARM!

Dieser Artikel verrät dir Details aus Folge 8 von "Der Bergdoktor", die erst am 5. März um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird.

In den letzten 90 Minuten der 19. Staffel von "Der Bergdoktor" gibt es noch einiges zu tun. Denn noch sind etliche Handlungsstränge ziemlich verknotet und es brodelt an mehreren Ecken rund um die Grubers. Ausgerechnet im Staffelfinale "Wiedersehen" droht Martin Gruber (Hans Sigl) seine Souveränität abhandenzukommen. Denn der "Bergdoktor" gerät in einen emotionalen Ausnahmezustand: Die Vergangenheit holt ihn ein. "Wiedersehen": Der Episodentitel gilt auch für Martins Patientin Marisa Taubinger (Leslie Malton). Sie leidet seit Längerem an einer Muskelschwäche. Als die Symptome heftiger werden, vermutet Martin, dass dahinter mehr steckt als eine vorübergehende Komplikation. Da wird Marisa durch eine besondere Begegnung aufgewühlt: Plötzlich steht ihr Ex-Freund Andreas Unger vor ihr. Das Wiedersehen ist aber nicht ungetrübt: Als Marisa vor einigen Jahren eine Krebsdiagnose bekam, brach die Beziehung auseinander. Finden die beiden wieder zusammen?

Martin Gruber wird von seiner Vergangenheit eingeholt Aber auch Martin steht ein Wiedersehen bevor, denn seine Ex-Partnerin Franziska Hofstetter (Simone Hanselmann) hat ihr Kommen angekündigt - und sie will den gemeinsamen Sohn Johann (Clemens Lackner) mitbringen. Somit würde Martin seinen Sprössling erstmals seit rund fünf Jahren wiedersehen. Und auch seine Ex. Martin weiß nicht recht, wie er mit der Situation gegenüber seiner Frau Karin Bachmeier (Hilde Dalik) umgehen soll und setzt sich selbst unter Druck. Karin wiederum hat eigene Sorgen. Soll sie Martin davon erzählen, dass ihre Tochter Josephine (Liselotte Voß) ihr gestand, in David Kästner (Frédéric Brossier) verliebt zu sein - in den Freund von Martins Tochter Lilli (Ronja Forcher)? Die Unsicherheiten, die Martin und Karin umtreiben, drohen ihre harmonische Partnerschaft zu gefährden.

Lilli Gruber lässt den Landhandel hinter sich Und tatsächlich: David steht mehr und mehr zwischen zwei Frauen. Am Ende bricht er seine Affäre mit Josie jedoch ab und beschließt, Lilli Gruber reinen Wein einzuschenken. Fans müssen sich allerdings noch gedulden, das Geständnis wird wohl Teil der nächsten Staffel sein. Ob er Lilli tatsächlich die Wahrheit sagen wird? Währenddessen hat diese jedoch bereits eine gravierende Entscheidung getroffen: Sie möchte kein Unternehmen mehr führen. Nach dem Unfall von Mitarbeiter Xaver Hofinger (David Ali Rashed) fühlt sie sich dafür nicht geeignet. Ihr Plan: Caro Pflüger (Barbara Lanz) soll die alleinige Geschäftsführerin des Landhandels werden. Dazu muss ihr noch noch die Mehrheit des Geschäfts überschrieben werden - Caro nimmt natürlich gern an. Beziehungsdrama, keine geschäftlichen Verpflichtungen mehr - ob Lilli Gruber den harten Einschnitt nutzen wird, um den Gruberhof hinter sich zu lassen und ihr Medizinstudium nachzuholen?