Doppelte Karriere
Vorhänge statt Fernsehrollen: Das macht Monika Baumgartner abseits der Schauspielerei
Aktualisiert:von Malika Baratov
Seit Jahren spielt Monika Baumgartner in "Der Bergdoktor" die Rolle der Lisbeth Gruber. Auch 2026 setzt die Schauspielerin ihre Erfolgsgeschichte fort. Ihre TV-Karriere begann jedoch lange vor dem Serienhit - und das ist nicht ihr einziges Standbein.
Im ZDF-Erfolg "Der Bergdoktor" begeistert sie ein Millionenpublikum. Und die Erfolgskurve zeigt weiter nach oben: Auch 2026 wird die Schauspielerin wieder in ihrer Paraderolle zu sehen sein. Aktuell steht Monika Baumgartner gemeinsam mit Hauptdarsteller Hans Sigl für die 19. Staffel vor der Kamera, gedreht wird in Tirol.
"Der Bergdoktor": Jeden Donnerstag um 20:15 Uhr
Baumgartners Anfänge in den 1970er-Jahren
Noch bevor sie als "Bergdoktor"-Mutter Kultstatus erlangte, überzeugte die Bayerin in ganz unterschiedlichen Rollen. 1978 war sie in der Folge "Glück und Glas" von "Polizeiinspektion 1" zu sehen, kurz darauf folgte "Der Millionenbauer" für den Bayerischen Rundfunk, dessen Ensemble über zwei Staffeln hinweg nahezu unverändert blieb. Ihren großen Durchbruch feierte sie 1981 mit dem Zweiteiler "Die Rumplhanni", basierend auf dem Roman von Lena Christ, in dem sie die Hauptrolle übernahm.
Es folgten zahlreiche Auftritte in beliebten TV-Formaten wie "Ein Fall für zwei", "SOKO München", "Der Alte", "Tatort", "Die Rosenheim-Cops" oder "Heiter bis tödlich: Monaco 110".
Kreatives Herzensprojekt: Das macht Monika Baumgartner neben der Schauspielerei
Auch sonst steht Monika Baumgartner mit beiden Beinen im Leben. Gemeinsam mit ihrer Schwester Waltraud betreibt sie seit fast 30 Jahren in München das Raumausstattungsgeschäft "Hermanas" (das spanische Wort für Schwestern), ein Herzensprojekt, das Kreativität und Handwerk verbindet. Die beiden handeln unter anderem mit Dekorationen, Gardinen und Heimtextilien und führen Polsterungen durch. Im Interview mit dem Online-Portal "der-bergdoktor-fanclub.de" erzählte sie, dass die Schwestern auch schon Aufträge für die Schauspielkolleg:innen des "Bergdoktor"-Stars übernommen haben. Hin und wieder kommen auch ihre Fans ins Geschäft.
Wer mehr über ihre Haltung zum Leben erfahren möchte, findet persönliche Einblicke in ihrem Buch "Alles eine Frage der Einstellung: Mein Leben zwischen Berg und Tal". Freund:innen beschreiben die Schauspielerin als bodenständig, aufmerksam und klar - Eigenschaften, die viele Zuschauer:innen auch in ihrer Rolle als Lisbeth Gruber wiedererkennen.
