Ermittlungsarbeit auf Hightech-Level Ohne diese Gadgets wäre Detektiv Conan aufgeschmissen Gegen clevere Verbrecher wie Kaito Kid reicht Köpfchen allein nicht aus.

Sein Verstand kann noch so scharf sein, körperlich ist Conan Edogawa allen Verbrechern klar unterlegen und muss dazu seine Identität geheim halten. Zum Glück hat er Agasas Gadgets. Aber welches ist für ihn das wichtigste?

Folgende Hightech-Hilfsmittel haben es in unsere engere Auswahl geschafft:

Narkosechronometer In den meisten Fällen zeigt sich Conan ziemlich treffsicher. Bild: GOSHO AOYAMA / SHOGAKUKAN - YTV - NTV - ShoPro - TOHO - TMS All Rights Reserved.

Mit dem Narkosechronometer feuert Conan präzise Narkosepfeile ab, um Personen zeitweise außer Gefecht zu setzen. Normale Menschen ohne den scharfen Verstand eines 17-Jährigen würden wohl vermuten, dass er ein solches Gadget vorzugsweise dazu nutzt, um Verbrecher auszuschalten. Aber denkste! Stattdessen schickt er damit regelmäßig seine eigenen Verbündeten schlafen - allen voran Kogoro. Was fies wirkt, ist strategisch genial: Müsste Conan bei jedem Mord mühsam Hinweise streuen, damit Kogoro oder die Polizei endlich auf die Lösung kommen, müssten wir mindestens 30 weitere Jahre auf das Ende der Serie warten. Außerdem wäre das ständige Hinweisgeben irgendwann auffällig und Professor Agasa kann schließlich nicht bei jedem Fall vor Ort sein und seine Lippen bewegen. Also löst Conan die Fälle lieber im Hintergrund, während der "schlafende Kogoro" seinen legendären Ruf behält und weiterhin Japans schwierigste Fälle bekommt. Ein klassisches Win-win, vor allem, weil die Hunderte von Betäubungen anscheinend bisher keine medizinischen Nebenwirkungen verursacht haben.

Stimmenverzerrer Keine Stimme ist vor Conan sicher! Bild: © Gosho Aoyama / Shogakukan YTV TMS 1996 All rights reserved

Der Stimmenverzerrer kommt am häufigsten zum Einsatz, wenn Conan seine Verbündeten in den Tiefschlaf geschickt hat. Danach kann er ganz entspannt mit fremder Stimme den Fall aufklären, ohne selbst im Rampenlicht zu stehen. Praktisch: Seine Opfer sind meist zu eitel, um später zuzugeben, dass sie eigentlich bewusstlos waren. Und auch die Polizei scheint seltsamerweise nicht misstrauisch zu werden. Kaum einer wundert sich, dass der angebliche Meisterdetektiv Kogoro Mori beim Erklären nicht die Lippen bewegt. Niemandem fällt auf, dass das eben noch so vorlaute Kind plötzlich hinter Sesseln und Türen verschwindet. Neben der Fallaufklärung hilft das Gadget auch bei der Informationsgewinnung. Einfach mit Kogoros Stimme bei der Polizei anrufen und schon gibt diese brav Interna preis. Von Datenschutz hat man in Tokio offenbar noch nie etwas gehört. Ohne den Stimmenverzerrer wäre Conan wohl deutlich öfter als neugieriger Grundschüler abgewimmelt worden. Und so mancher Täter hätte sich von ihm nicht ins Bockshorn jagen lassen.

Powerkickboots Detektiv Conan oder doch Captain Tsubasa? Mit der Aktivierung der Powerkickboots kann Conan Gegenstände (meist Fußbälle, aber auch Autoreifen, Mülltonnen oder andere improvisierte Geschosse) durch die Gegend treten, als würde er in der japanischen Nationalmannschaft spielen. Elektrische Stromstöße, die in Conans Fuß geleitet werden, verstärken dabei seine Muskelkraft. So trifft er Ziele auf große Distanz und schaltet damit sogar Verbrecher aus. Ein ziemlich notwendiger Vorteil, wenn man körperlich sonst haushoch unterlegen ist. Dass Conan dieses Gadget erfolgreich einsetzen kann, liegt aber auch daran, dass sich in Tokio niemand groß wundert, wenn plötzlich pfeilschnelle Geschosse durch die Luft fliegen. Solange es die Richtigen trifft, scheint man diesen Umstand mit einem Achselzucken zu akzeptieren.

Solar-Skateboard Ob Conan bald einen Flugschein beantragen muss? Bild: © 2001 GOSHO AOYAMA / SHOGAKUKAN - YTV - UNIVERSAL MUSIC - ShoPro - TOHO - TMS. All Rights Reserved. Under License to VIZ Media Switzerland SA. Animat

Ein Meisterdetektiv wie Conan kann theoretisch alles fortbewegen: Autos, Motorboote und sogar Flugzeuge. Sein Vater hielt es schließlich für eine gute Idee, ihm im Hawaii-Urlaub das Fliegen beizubringen. Als Grundschüler wäre es aber ziemlich auffällig, Verbrechern mit Sportwagen oder Jets hinterherzujagen. Auch seine geringe Größe macht deren Nutzung nicht gerade komfortabel. Deshalb muss er mit einem solarbetriebenen Skateboard vorliebnehmen. Damit kann er sich immerhin spektakuläre Verfolgungsjagden liefern, kommt durch enge Gassen und ist schneller unterwegs als in so manchem Fahrzeug. Und wenn Conan damit über Brücken und Dächer schießt, sieht es manchmal doch fast so aus, als würde er fliegen. Ganz ohne Flugerlaubnis.

Radarbrille Ein Meisterdetektiv hat immer den Durchblick. Bild: 2018 GOSHO AOYAMA/DETECTIVE CONAN COMMITTEE All Rights Reserved

Die meisten Menschen freuen sich darüber, wenn ihnen eine Brille einfach besseres Sehen ermöglicht. Conans Modell kann deutlich mehr: Es ist Hightech-Radar, Peilempfänger und Abhöranlage in einem! Mit dem Empfang von Peilsendern kann er geflüchtete Verbrecher und vermisste Personen ohne Probleme aufspüren. Zudem ermöglicht ihm ein integriertes Richtmikrofon, Gespräche aus sicherer Entfernung mithören. Kurz gesagt: Wer einmal in Conans Visier ist, bleibt nicht lange verschwunden. Man kann unserem Meisterdetektiv nur wünschen, dass Ran nicht irgendwann auf die Idee kommt, ihm eine schickere Brille zu spendieren. Ein solches "Upgrade" wäre für Conans Aufklärungsquote eine Katastrophe.

Sonstige Gadgets Was Professor Agasa wohl noch so in petto hat? Bild: TMS Entertainment